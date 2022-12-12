- Тип
- Advertorial Advertorial
- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
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VIVO café на АЗК UPG: вкусно по-домашнему!
В трудные времена современные автозаправочные комплексы национальной сети UPG стали настоящим спасением для многих украинцев. Здесь можно заправиться высококачественным горючим, воспользоваться дополнительным сервисом и вкусно поесть всей семьей в кафе ресторанного формата VIVO café .
Ощутить себя за родительским столом, где все приготовлено с любовью и заботой, – именно такова концепция заведения, которая по-особому отозвалась украинцам.
Компания постоянно обновляет меню, отвечая вызовам времени. К его созданию UPG подходит, учитывая вкусовые предпочтения гостей. А для этого регулярно проводятся опросы постоянных и потенциальных клиентов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сегодняшнее меню построено по принципу воспроизведения вкусной домашней кухни – блюд, знакомых с детства. Речь идет не только о вкусе, но и об атмосфере – уюте, который придает нам сил бороться и заряжает на победу.
Одним из самых популярных блюд здесь неизменно остается бургер, которого здесь семь видов. Клиенты обожают это блюдо за рыхлую и ароматную булочку бриош и нежную сочную котлету, содержащую 80% высокого качества говядины.
Кроме того, в VIVO café всегда готовы порадовать вас сезонными новинками. Так, в канун новогодне-рождественских праздников вы сможете насладиться студнем или любимым оливье, блюдами, которые стали традиционными на столе каждой украинской хозяйки.
Важно, что кухня Кафе – это предприятие полного цикла, где все готовится исключительно из свежих продуктов. Каждое блюдо – результат работы профессиональных поваров, бережные руки которых превращают свежую говядину в сочную котлету для вашего бургера, картофель – в хрустящие деруны, а свежие овощи – в незабываемый «Цезарь».
«Война не только испытывает нас крепость, но и сделала сильнее. Были дни, когда наш клиентопоток рос вдвое. Работа кухни была титанической. Компания оперативно пересмотрела свои внутренние процессы и адаптировала их к сегодняшним вызовам. Мы уже отработали соответствующие схемы работы и готовы кормить наших гостей вкусными обедами, несмотря на все», – рассказала Виктория Горова.
Впереди у компании еще много планов и проектов, которые непременно будут воплощены, ведь мы, украинцы, сильны, когда едины, а значит – непобедимы.