VIVO café на АЗК UPG: смачно по-домашньому!

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У найважчі часи сучасні автозаправні комплекси національної мережі UPG стали справжнім порятунком для багатьох українців. Тут можна заправитися високоякісним пальним, скористатися додатковим сервісом та й смачно поїсти усією родиною у кафе ресторанного формату VIVO café.

Відчути себе за батьківським столом, де все приготовано з любов’ю та турботою, – саме такою є концепція закладу, яка по-особливому відгукнулася українцям.

VIVO café в мережі АЗК UPG

Компанія постійно оновлює меню, відповідаючи викликам часу. До його створення UPG підходить, враховуючи смакові вподобання гостей. А для цього регулярно проводяться опитування постійних та потенційних клієнтів.

За допомогою проведення онлайн-досліджень ми не лише акумулюємо побажання клієнтів, а й обов’язково надаємо їм зворотний зв'язок. Маємо навіть внутрішню рубрику під кодовою назвою «Ви просили – ми зробили». Наша команда робить усе можливе, щоб кожен клієнт відчув турботу, а страва, яку він замовив у VIVO café, нагадувала про дім Вікторія Горова заступниця виконавчого директора мережі АЗК UPG

Сьогоднішнє меню побудоване за принципом відтворення смачної домашньої кухні – страв, які знайомі з дитинства. Йдеться не лише про смак, а й атмосферу – затишок, який додає нам сил боротися та заряджає на перемогу.

Улюблені страви у VIVO café на АЗК UPG

Однією з найпопулярніших страв тут незмінно залишається бургер, якого тут аж сім видів. Клієнти обожнюють цю страву за пухку та ароматну булочку бріош та ніжну соковиту котлету, яка містить 80% високоякісної яловичини.

Меню VIVO café в мережі АЗК UPG

Крім того, у VIVO café завжди готові потішити вас сезонними новинками. Так, напередодні новорічно-різдвяних свят ви зможете посмакувати холодцем чи улюбленим олів’є, стравами, які стали традиційними на столі кожної української господині.

С любовʼю та турботою в VIVO café на АЗК UPG

Важливо, що кухня кафе – це підприємство повного циклу, де все готується виключно зі свіжих продуктів. Кожна страва – результат роботи професійних кухарів, дбайливі руки яких перетворюють свіжу яловичину на соковиту котлету для вашого бургера, картоплю – на хрумкі деруни, а свіжі овочі – на незабутній «Цезар».

«Війна не лише випробовує нас міцність, а й зробила сильнішими. Були дні, коли наш клієнтопотік зростав удвічі. Робота кухні була титанічною. Компанія оперативно переглянула свої внутрішні процеси та адаптувала їх до викликів сьогодення. Ми вже відпрацювали відповідні схеми роботи та готові годувати наших гостей смачними обідами попри все», – розповіла Вікторія Горова.

Попереду у компанії ще багато планів та проектів, які неодмінно буде втілено, адже ми, українці, сильні, коли єдині, а отже – непереможні.