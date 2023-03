WorldFood Ukraine 2023 – "пункт незламності" отечественной пищевой промышленности

С 29 по 31 марта 2023 года в Международном выставочном центре состоится главное событие пищевой промышленности – 25-я Международная выставка продуктов питания и напитков WorldFood Ukraine .

В этом году выставка состоится в необычные сроки – весной во время полномасштабной войны на фоне сирен воздушной тревоги. Вызовов много, но мы подготовились организовать безопасную и бесперебойную работу выставки. На случае воздушной тревоги оборудовано временное укрытие в первом павильоне МВЦ, в котором одновременно может находиться до 2000 человек. Конференц-зал для бизнес-программы также расположен под землей, поэтому тревога деловым мероприятиям не помешает. В случае отключения электроэнергии мощный генератор обеспечит выставочный павильон светом и теплом.

В экспозициях WorldFood Ukraine и Wine&Spirits примут участие около 100 поставщиков. Поэтому посетители встретятся с компаниями, которые продолжают удерживать свои позиции на рынке во время войны, а также познакомятся со смельчаками, открывающими новые предприятия (по данным Опендатабота, уже после начала войны в Украине открылось 352 компании и 1119 ФЛП по производству продуктов и напитков). И, конечно, смогут продегустировать и оценить качество товара, без чего почти невозможно договориться о дальнейшем сотрудничестве.

На «Аллее новинок», кроме продукции нынешних участников, будут представлены образцы украинских производителей, которые постоянно участвовали в WorlFood Ukraine, а в этом году не смогли приобщиться из-за войны. «Витрина несокрушимых» будут украшать: Артемовская соль (г. Соледар), сладости кондитерской фабрики «АСК» (г. Харьков), консервация Наш продукт ТМ (г. Херсон). «Мы хотим показать, что верим в их несокрушимость и нашу победу, но с нетерпением ждем возвращения этих производителей на рынок и в ряды участников WorldFood Ukraine», – говорит руководитель проекта Елена Улещенко.

Wine&Spirits Ukraine 2023 – место встречи производителей и импортеров вина и крепкого алкоголя с сомелье, дистрибьюторами, представителями розничного и ресторанного бизнеса из Украины. 29 марта будет проведен международный дегустационный конкурс Ukraine Wine&Spirits Awards, призванный повысить качество производства и культуру потребления вин и спиртных напитков.

В рамках выставки пройдут и деловые мероприятия:

· 29 марта стартует конференция для торговых сетей « Несокрушимый ритейл: как развивать бизнес во время войны?». Обсудим перспективные розничные форматы и стратегии, аналитику поведения потребителей и механизмы, позволяющие ритейлу эффективно работать в стрессовых условиях.

· 31 марта состоится круглый стол « Партнерство на фуд-рынке: как объединиться, чтобы развиваться?». Подыскуем о возможностях и проблемах кооперации фуд-игроков в производстве, логистике, экспорте и продажах продуктов питания.

Регистрируйтесь на выставку бесплатно с промокодом DELO по ссылке https://worldfood.com.ua/registration

Business must go on! До встречи 29-31 марта в Международном выставочном центре.

Организатор: Премьер Экспо Тел: +380 (44) 496 86 45 (ext. 245) E-mail: [email protected]