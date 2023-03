WorldFood Ukraine 2023 – "пункт незламності" вітчизняної харчової промисловості

З 29 по 31 березня 2023 у Міжнародному виставковому центрі відбудеться головна подія харчової промисловості – 25-а Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine .

Цьогоріч виставка відбудеться в незвичні терміни – навесні, під час повномасштабної війни, на тлі сирен повітряної тривоги. Викликів багато, але ми підготувалися, щоб організувати безпечну та безперебійну роботу виставки. На випадок повітряної тривоги обладнано тимчасове укриття в першому павільйоні МВЦ, в якому одночасно може перебувати до 2000 людей. Конференц-зал для бізнес програми також розташований під землею, тож тривога діловим заходам не завадить. На випадок відключення електроенергії потужний генератор забезпечить виставковий павільйон світлом і теплом.

В експозиціях WorldFood Ukraine та Wine&Spirits візьмуть участь близько 100 постачальників. Тож відвідувачі зустрінуться із компаніями, які продовжують утримувати свої позиції на ринку під час війни, а також познайомляться зі сміливцями, які відкривають нові підприємства (за даними Опендатабота, вже після початку війни в Україні відкрилось 352 компанії та 1119 ФОПів з виробництва продуктів та напоїв). І, звичайно, зможуть продегустувати та оцінити якість товару, без чого майже неможливо домовитись про подальшу співпрацю.

На «Алеї новинок», окрім продукції цьогорічних учасників, будуть представлені зразки українських виробників, які постійно брали участь в WorlFood Ukraine, а цьогоріч не змогли долучитись через війну. «Вітрину незламних» будуть прикрашати: Артемівська сіль (м. Соледар), солодощі кондитерської фабрики «АСК» (м. Харків), консервація Наш продуктТМ (м. Херсон). «Ми хочемо показати, що віримо у їхню незламність і нашу перемогу, та із нетерпінням чекаємо на повернення цих виробників на ринок і в ряди учасників WorldFood Ukraine», – каже керівник проєкту Олена Улещенко.

Wine&Spirits Ukraine 2023 – місце зустрічі виробників та імпортерів вина та міцного алкоголю з сомельє, дистриб’юторами, представниками роздрібного та ресторанного бізнесу з України. 29 березня буде проведено міжнародний дегустаційний конкурс Ukraine Wine&Spirits Awards, який покликаний підвищити якість виробництва та культуру споживання вин та спиртних напоїв.

У рамках виставки відбудуться і ділові заходи:

· 29 березня стартує конференція для торговельних мереж «Незламний ритейл: як розвивати бізнес під час війни?». Обговоримо перспективні роздрібні формати і стратегії, аналітику поведінки споживачів та механізми, які дозволяють ритейлу ефективно працювати в стресових умовах.

· 31 березня відбудеться круглий стіл «Партнерство на фуд-ринку: як об’єднатись, щоб розвиватись?». Подискутуємо про можливості і проблеми кооперації фуд-гравців у виробництві, логістиці, експорті та продажах продуктів харчування.

Реєструйтеся на виставку безкоштовно з промокодом DELO за посиланням https://worldfood.com.ua/registration

Business must go on! До зустрічі 29-31 березня в Міжнародному Виставковому Центрі.

Організатор: Прем’єр Експо Тел: +380 (44) 496 86 45 (ext. 245) E-mail: [email protected]