Коломойского планируют судить по 4 статьям Уголовного кодекса: что инкриминируют

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что завершено расследование относительно бизнесмена по завладению миллиардами и легализации доходов.

Детективы БЭБ выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство.

Как сообщается, Коломойского планируют судить по 4 статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В то же время, как отмечают в БЭБ, продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", — уточняют в БЭБ.

Также правоохранители доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. «Укрнафты» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

"В частности, во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно фактически не выполнявшихся работ. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", — отметили в БЭБ.

Правоохранители традиционно не называют фамилию обвиняемого, употребляя лишь в отношении него словосочетание "известный олигарх", но все обстоятельства дела указывают на то, что речь идет именно об Игоре Коломойском.

Напомним, в августе детективы БЭБ сообщили об обновлении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. Изменения касаются уточнения механизмов совершения преступлений, связанных с банковскими операциями и незаконным завладением денежными средствами.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября 2023 Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.

Коломойскому грозит пожизненное заключение

Бизнесмену Игорю Коломойскому 8 мая, объявили подозрение в заказе убийства директора юридической компании ради личной мести.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сам Коломойский со 2 сентября 2023 находится в изоляторе СБУ.