Коломойського планують судити за 4 статтями Кримінального кодексу: що інкримінують

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського. Наразі матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що завершено розслідування стосовно бізнесмена щодо заволодіння мільярдами і легалізації доходів.

Детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження.

Як повідомляється, Коломойського планують судити за 4 статтями Кримінального кодексу України, а саме:

привласнення майна,

незаконні дії з банківськими документами,

відмивання майна, одержаного злочинним шляхом,

службове підроблення.

Наразі стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Водночас, як наголошують у БЕБ, продовжується слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", - уточнюють у БЕБ.

Також правоохоронці довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

"Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував", - зазначили в БЕБ.

Правоохоронці традиційно не називають прізвища обвинуваченого, вживаючи лише стосовно нього словосполучення "відомий олігарх", але всі обставини справи вказують на те, що мова йде саме про Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, у серпні детективи БЕБ повідомили про оновлення раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зміни стосуються уточнення механізмів вчинення злочинів, пов’язаних з банківськими операціями та незаконним заволодінням коштами.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

Коломойському загрожує довічне ув'язнення

Бізнесмену Ігорю Коломойському 8 травня, оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Сам Коломойський із 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі СБУ.