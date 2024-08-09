БЕБ оновило підозру Ігорю Коломойському: детективи виявили нові факти

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомили про оновлення раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зміни стосуються уточнення механізмів вчинення злочинів, пов’язаних з банківськими операціями та незаконним заволодінням коштами.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зокрема, йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн в касу банку. Також Коломойський підозрюється у заволодінні понад 5,3 млрд грн, які були надалі легалізовані.

В новому документі детективи зазначили, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха коштів була сформована за рахунок кредитних ресурсів підконтрольного банку, зокрема понад 2 млрд грн.

Крім того, детективи довели факт організації Коломойським заволодіння понад 3,3 млрд грн компанії "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Розслідування встановило, що підозрюваний організував привласнення коштів акціонерного товариства через укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися.

Таким чином, Ігорю Коломойському інкримінують: вчинення злочину організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, , ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч), легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст. 209), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), службове підроблення ( ч. 2 ст. 366), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч. 2 ст. 200)

Коломойському загрожує довічне ув'язнення

У четвер, 9 травня, бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Його підозрюють у замовленні вбивства директора юридичної компанії. За день до цього Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства задля особистої помсти. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Сам Коломойський із 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нового запобіжного заходу застава не передбачена і Коломойський продовжуватиме перебувати в СІЗО.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського