БЭБ обновило подозрение Игорю Коломойскому: детективы обнаружили новые факты

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины сообщили об обновлении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. Изменения касаются уточнения механизмов совершения преступлений, связанных с банковскими операциями и незаконным завладением денежными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

В частности, речь идет о незаконных действиях с банковскими документами в ходе фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу банка. Также Коломойский подозревается в завладении более 5,3 млрд грн, которые были в дальнейшем легализованы.

В новом документе детективы отметили, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха средств была сформирована за счет кредитных ресурсов подконтрольного банку, в том числе более 2 млрд грн.

Кроме того, детективы доказали факт организации Коломойского завладения более 3,3 млрд грн компании "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. Расследование установило, что подозреваемый организовал присвоение средств акционерного общества через заключение фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.

Таким образом, Игорю Коломойскому инкриминируют: совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч), легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст. 209), присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191), служебный подлог (ч. 2 ст. 366), незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч. 2 ст. 200)

Коломойскому грозит пожизненное заключение

В четверг, 9 мая, бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения — содержание под стражей. Он подозревается в заказе убийства директора юридической компании. За день до этого Коломойскому объявили подозрение в заказе убийства ради личной мести. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сам Коломойский со 2 сентября 2023 находится в изоляторе СБУ по подозрению Бюро экономической безопасности в мошенничестве и легализации имущества. Мера пресечения по этому подозрению предусматривал его арест до 2 июня с залогом в размере 1,9 млрд. грн. Следовательно, при новой мере пресечения залог не предусмотрен и Коломойский будет продолжать находиться в СИЗО.

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен не стал делать и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка в действительности зачислялись на личный счет Коломойского