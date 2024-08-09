Скандальную компанию с коррупционными связями пытаются сделать победителем тендера в Луцкой МТГ — СМИ

3 августа 2024 был опубликован Протокол раскрытия тендерных предложений по строительству местной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) Луцкой городской территориальной общины.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Несмотря на значительную заинтересованность технологических компаний, подавших более 40 вопросов к процедуре, в тендере зарегистрировался только один участник — ООО "Укржелдоравтоматика".

Это предприятие ожидаемо может быть объявлено победителем, хотя его участие в подобных тендерах вызывает беспокойство в СБУ и НАБУ.

"При этом тендеры на строительство АСЦО при участии ООО "Укржелдоравтоматика" могут вызвать беспокойство как СБУ, так и НАБУ, поскольку предприятие уже неоднократно становилось объектом журналистских расследований, как во время войны лоббирует интересы народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова, объявленного в 2023 году в розыск Высшим антикоррупционным судом Украины и известного своим сотрудничеством с Россией", — говорится в сообщении.

Этот тендер является продолжением тендера в прошлом году на разработку проектно-сметной документации для МАСЦО Луцкой городской общины, победу в котором также одержала ООО "Укрзалізничавтоматика", несмотря на непредоставление полного перечня квалификационных документов. Неквалифицированный персонал компании подготовил документацию, которая привела к отмене первого тендера на строительство в июне-июле 2024 г. после возникновения многочисленных вопросов.

Несмотря на "работу над ошибками", повторный тендер от 15 июля 2024 снова привел к регистрации только одного участника — ООО "Укрзалізничавтоматика". Условия закупки включают требование использования технического оснащения польской компании Digitex, единственным дистрибьютором которого в Украине является эта же компания.

По данным DOZORRO, ООО "Укржелдоравтоматика" показывает официальную убыточность за 2022-2023 годы, но продолжает монополизировать рынок и участвовать в национальных тендерах на сумму более 67 миллионов гривен. Теперь эта компания претендует на строительство стратегического объекта в Луцкой МТГ с условием получения 30% подписки по тендеру.