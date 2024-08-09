Скандальну компанію з корупційними зв’язками намагаються зробити переможцем тендеру у Луцькій МТГ — ЗМІ

3 серпня 2024 року був опублікований Протокол розкриття тендерних пропозицій щодо будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Луцької міської територіальної громади.

Про це повідомляють "Українські новини".

Незважаючи на значну зацікавленість технологічних компаній, які подали понад 40 запитань до процедури, у тендері зареєструвався лише один учасник — ТОВ "Укрзалізничавтоматика".

Це підприємство очікувано може бути оголошене переможцем, хоча його участь у подібних тендерах викликає занепокоєння у СБУ та НАБУ.

"При цьому тендери на будівництво АСЦО за участі ТОВ "Укрзалізничавтоматика" можуть викликати занепокоєння як СБУ, так і НАБУ, оскільки підприємство вже неодноразово ставало об’єктом журналістських розслідувань, як таке, що під час війни лобіює інтереси народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова, оголошеного у 2023 році в розшук Вищим антикорупційним судом України та відомого своєю співпрацею з Росією", - йдеться в повідомленні.

Цей тендер є продовженням тендера минулого року на розробку проєктно-кошторисної документації для МАСЦО Луцької міської громади, перемогу в якому також отримала ТОВ "Укрзалізничавтоматика" попри ненадання повного переліку кваліфікаційних документів. Некваліфікований персонал компанії підготував документацію, яка призвела до скасування першого тендера на будівництво у червні-липні 2024 року після виникнення численних питань.

Попри "роботу над помилками", повторний тендер від 15 липня 2024 року знову привів до реєстрації тільки одного учасника — ТОВ "Укрзалізничавтоматика". Умови закупівлі включають вимогу щодо використання технічного оснащення польської компанії Digitex, єдиним дистриб’ютором якого в Україні є ця ж компанія.

За даними DOZORRO, ТОВ "Укрзалізничавтоматика" показує офіційну збитковість за 2022−2023 роки, але продовжує монополізувати ринок та брати участь у національних тендерах на суму понад 67 мільйонів гривень. Тепер ця компанія претендує на будівництво стратегічного об’єкта у Луцькій МТГ з умовою отримання 30% передплати за тендером.