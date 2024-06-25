Суд отправил Тищенко под домашний арест

Вечером 25 июня Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Ему назначен круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил корреспондент hromadske, присутствовавший в зале суда.

Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы человека после конфликта с бывшим военным в Днепре.

Сообщается, что заседание, запланированное на 14.00, началось с задержкой в 16.00. За это время Николай Тищенко общался с журналистами, рассказывая о своей борьбе с ботофермами, которые, по его словам, особенно активны в Днепре.

Утром Тищенко получил подозрение

Сегодня утром представители Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Известно, что 20 июня группа лиц по указанию Тищенко избивала и удерживала в неволе в течение определенного времени бывшего военнослужащего. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

У депутата провели обыски, в ходе которых ему сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

В полиция Киева подтвердили , что участие в инциденте с нардепом Тищенко принимал их сотрудник. Полицейский находился в Днепре в командировке и стал свидетелем конфликта. В полиции утверждают, что к нему обратился мужчина, потому что у его знакомой отобрали телефон, после чего правоохранитель "вмешался в инцидент". Впоследствии полицейского уволили с должности.

Тищенко также сказал, что видео избиения, обнародованные в Telegram-каналах, не является доказательством.

Относительно инкриминируемого ему избиения военного Тищенко заверил, что не участвует в драках уже последние 10 лет. Он также считает, что все его действия в Днепре были совершены законно из полномочий народного депутата.

Инцидент с телефоном

Во время разговора с журналистами Тищенко отказался объяснить, почему он разбил свой телефон во время обыска, отметив лишь, что "продолжаются следственные действия".

В ДБР отреагировали на уничтожение депутатом Тищенко телефона во время обыска и отметили, что это никак не спасет ситуацию. Устройство отправили на экспертизу.

"При мне, понятых и камерах [депутат] уничтожил телефоны. Вызывающе, грубо. Причем были риски повреждения находящегося рядом имущества и здоровья участников этих процессуальных действий", — отметил прокурор во время судебного заседания.

Этот инцидент стал очередным звеном в ряде скандалов, связанных с Николаем Тищенко, известным своим противоречивым поведением и заявлениями.