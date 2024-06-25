Суд відправив Тищенка під домашній арешт

Ввечері 25 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка. Йому призначено цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

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Про це повідомив кореспондент hromadske, який був присутній у залі суду.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі людини після конфлікту з колишнім військовим у Дніпрі.

Повідомляється, що засідання, заплановане на 14:00, розпочалося із затримкою о 16:00. За цей час Микола Тищенко спілкувався з журналістами, розповідаючи про свою боротьбу з ботофермами, які, за його словами, особливо активні у Дніпрі.

Вранці Тищенко отримав підозру

Сьогодні вранці представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Відомо, що 20 червня група осіб за вказівкою Тищенка била та утримувала в неволі протягом певного часу колишнього військовослужбовця. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

У депутата провели обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

У поліція Києва підтвердили, що участь в інциденті з нардепом Тищенком брав їхній співробітник. Поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні та начебто став свідком конфлікту. У поліції стверджують, що до нього звернувся чоловік, бо у його знайомої відібрали телефон, після чого правоохоронець "втрутився в інцидент". Згодом поліцейського, звільнили з посади.

Тищенко також сказав, що відео з побиттям, оприлюднені у Telegram-каналах, не є доказом. Щодо інкримінованого йому побиття військового, Тищенко запевнив, що не бере участі у бійках вже останні 10 років. Він також вважає, що всі його дії в Дніпрі були вчинені законно на підставі повноважень народного депутата.

Інцидент з телефоном

Під час розмови з журналістами Тищенко відмовився пояснити, чому він розбив свій телефон під час обшуку, зазначивши лише, що "тривають слідчі дії".

У ДБР відреагували на знищення депутатом Тищенком телефону під час обшуку і зазначили, що це жодним чином не врятує ситуацію. Пристрій відправили на експертизу.

"При мені, понятих та камерах [депутат] знищив телефони. Зухвало, грубо. Причому були ризики пошкодження майна, яке було поряд, та здоровʼя учасників цих процесуальних дій", — зазначив прокурор під час судового засідання.

Цей інцидент став черговою ланкою в низці скандалів, пов'язаних з Миколою Тищенком, який відомий своєю суперечливою поведінкою та заявами.