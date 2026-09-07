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Карьера
Дата публикации

"Ира, для тебя еще одна задача" — чему может научить скандал с Smartass работодателей или работников?

Карьера, скандал
Сгенерировано с помощью ИИ Gemini по промпту Dilo.ua / Delo.ua

Один эмоциональный пост в социальных сетях стоил сети фитнес-клубов Smartass серьезного репутационного удара, а на рынке труда дал повод для жесткой дискуссии. Конфликт между СЕО компании Виктором Глущенко и бывшей медиа-менеджершей Ириной Клачек обнажил болезненные проблемы украинского бизнеса: от сверхурочного труда и токсического менеджмента до обесценивания кадров. Чему монополия работодателей на «собственную правду» окончательно распалась, как защитить личные границы на работе и чему эта история научит обе стороны журналисты Dilo разбирались вместе с топ-менеджерами и экспертами по найму.

Руководитель сети фитнес-клубов SmartAss Виктор Глущенко одним постом чуть не разрушил репутацию своей компании на рынке труда. В своем посту в социальной сети Threads он сначала похвастался, что "за 8 лет работы мы провели, пожалуй, уже более 1000 собеседований", а затем вспомнил один пример. "Однажды взяли девушку, которая где-то месяц успешно имитировала бурный труд, а по факту почти ничего не сделала".

Этой девушкой оказалась медиа-менеджерша Ирина Клачек, которая в ответе на наезд своего бывшего шефа вспомнила как работала в SmartAss . Сверхурочная работа за скромную зарплату, значительно большую нагрузку, множество бытовых и нерабочих задач. " Два месяца я вебовала с утра до ночи, фактически без выходных - и довольно часто это сопровождалось токсической коммуникацией со стороны руководителей, - написала она, - я хотела бы забыть об этом опыте, но СЕО клуба решил хайпануть, исказив эту историю". Она добавила скрины переписок с руководителем. Ее пост получил значительно большие охваты, обсуждался в соцсети и заставил Виктора Глущенко публично извиняться.

Эта история снова ставит вопрос о рынке труда.

- Что делать, когда руководитель заставляет работать гораздо больше, чем было согласовано при найме?

– Как вести себя с токсичным руководителем?

– Как повлияет этот скандал на кадровую ситуацию в сети SmartAss?

Сергей Щербина, управляющий партнер и совладелец компании Rada Capital

Фото 2 — "Ира, для тебя еще одна задача" — чему может научить скандал с Smartass работодателей или работников?
Сергей Щербина. Фото предоставлено спикером.

Если разобраться, то наше трудовое законодательство не всегда достаточно защищает работников, и многие руководители этим пользуются как в коммерческих, так и в государственных структурах. Поэтому не стоит говорить только о частном бизнесе.

Как обращаться с токсичным руководителем? Думаю, это всегда выбор самого человека. Если он готов терпеть унижение и выполнять все требования, то это его выбор. Но если токсичность проявляется — а обычно это становится заметно довольно быстро — то, на мой взгляд, следует прекращать такие трудовые отношения и искать другие возможности и другое место работы.

Не вижу смысла человеку, который ценит себя и считает специалистом, пытаться бороться внутри маленькой или крупной организации и навязывать там собственные правила. Если у компании уже сформировалась такая культура, одному человеку изменить ее изнутри практически невозможно. А вот придавать таким ситуациям публичность и огласку однозначно стоит.

Как этот скандал может повлиять на кадровую ситуацию в сети Smartass мне сложно сказать. Если в компании хвастаются такими результатами и она, насколько я вижу, продолжает развиваться и расти как в Украине, так и за рубежом, возможно, это проблема конкретного руководителя.

В таком случае владельцы могут пересмотреть свое отношение к этому руководителю, а также в целом к существующей в компании HR-системе.

Елена Плахова, директор по коммуникациям и взаимодействию с правительством компании Kernel

Фото 3 — "Ира, для тебя еще одна задача" — чему может научить скандал с Smartass работодателей или работников?
Елена Плахова. Фото: Facebook спикера

Эта история показательна по одной причине: монополия работодателя по правде закончилась. Рынок прозрачен, а голос работника имеет не меньший вес, чем публичность первого лица компании. Война так утомила людей, что мы уже не готовы терпеть и молчать. Запрос на справедливость повсюду, и экс-сотрудники все чаще раскрывают правду о работодателе.

Что делать, когда задач становится больше, чем предполагалось?

Я не верю, что можно раз и навсегда зафиксировать все на старте в офере или должностной инструкции. Тем более, сейчас в Украине, где бизнес ежедневно сталкивается с кризисами. Сегодня задач до полуночи, завтра на пол дня, а на выходных прилеты и работаешь круглосуточно. Переработка и усталость – нормальная часть динамического процесса.

Вопрос не в том, что загрузка изменилась, а в том, что изменение правил игры нужно обсуждать обеим сторонам — зрелым взрослым. Единственный действенный инструмент — переговоры на языке цифр и фактов, без оскорблений и эмоций. Не «меня завалили», а вот перечень задач, вот время, вот приоритеты, вот бюджет. Дополнительный результат требует дополнительных ресурсов – пересмотра оплаты, привлечения людей или сознательного переноса дедлайнов. Взрослые могут договориться.

Как обращаться с токсичным руководителем?

Кое-что в кризисном бизнесе можно понять, "войти в положение", но системной токсичности терпеть нельзя. Как человек, который сам был в токсическом подчинении, скажу однозначно: главное — не давать себя обесценивать. Мы не рабы, рабочие отношения – это партнерство двух взрослых сторон. Поэтому:

1.Держать планку и переводить все в плоскость фактов. Задачи, договоренности, результаты встреч – в почте. Токсичность избегает прозрачности, и письменно давить на человека тяжелее.

2. Отмечать границы, когда пересекают границы. Спокойно, холодно, без встречной истерики. Я, например, говорила, что не готова продолжать дискуссию в такой атмосфере и просила перенести встречу.

3. Брать ответственность за свой выбор. Никто за вас этот узел не развяжет. Кто-то терпит ради своих целей, кто идет — у каждого решения своя цена. Но платить за должность психическим здоровьем или достоинством слишком дорогой компромисс.

Как этот кейс повлияет на кадровую ситуацию в Smartass?

Потери на рынке труда и среди клиентов будут, хотя вряд ли масштабные — информационный шум такой, что кейс будут помнить еще неделю. Smartass строил бренд для прогрессивного коммьюнити – креативщиков, маркетологов, медийщиков, айтовцев, которое органически не терпит обесценения. Когда лидер публично обесценивает бывшую сотрудницу по той же индустрии, он бьет по доверию собственной аудитории: за красивым фасадом оказалось совсем другое отношение к людям.

К тому же тезис, что человек месяц ничего не делал, задает вопрос к его управленческой экспертизе: где контроль, где чек-пойнты, как ставились цели? В итоге наем станет длиннее и дороже, клиенты будут задавать неприятные вопросы, а отвечать за собственные поступки придется больше, чем кажется в момент одного эмоционального поста.

Дмитрий Леушкин, основатель группы компаний "Прайм"

Фото 4 — "Ира, для тебя еще одна задача" — чему может научить скандал с Smartass работодателей или работников?
Дмитрий Леушкин. Фото: Facebook спикера

Я считаю, людям нужно платить по бонусной системе. Зарплата плюс бонус. Хочешь больше работай больше, не хочешь получай свою ставку. Если человека ограничивать зарплатой, ты подрежешь ему крылья и он никогда не будет производительнее, будет деградировать.

Я думаю, что рынок труда сейчас переполнен. Мужчин вообще не хватает на каких-либо профессиях. Женщин тоже далеко не излишек. Рынок труда дефицитный и работник диктует условия. Если он не желает работать на эту компанию, то со свистом устроится на другую. С этим вообще никаких проблем нет.

Сложнее было во время наводнения. Так что эта ситуация это скорее проблема компании, которую они не смогли найти общий язык с работником. Будут искать другого работника. Не найдут и останутся без рабочих.

Важно поддерживать нормальный корпоративный дух. Руководитель должен ощущать коллектив и общаться с работниками. Нужно знать, о чем работники говорят между собой.

Обновляется...

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