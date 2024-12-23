"Мы работаем над тем, чтобы перейти на проектную работу, применяя Agile-подход", — Ирина Пронина, Lantmännen АХА

Текущие условия ведения бизнеса нуждаются в изменениях в подходах, говорит HR&Legal Director компании Lantmännen АХА Ирина Пронина. В компании постоянно улучшают условия работы и подходы, в частности, в тестовом режиме бизнес внедряет проектную модель работы, а работников переучивают и мотивируют.

Как война отразилась на команде компании за почти три года? Что было самым сложным вызовом?

– Когда началась полномасштабная война, мы были очень сплочены. Все были нацелены на победу, мы объединились и отдавали все для обеспечения населения продуктами питания. Мы возобновили работу компании уже через четыре дня после начала войны, и уже через две недели начали производить новую продукцию. Все были привлечены и готовы работать, несмотря на трудности, связанные с логистикой и блокпостами.

Однако со временем, когда стало ясно, что война надолго и что мы должны жить и работать в таких условиях длительный период, команде было тяжело перейти на более рутинный подход — так адреналин не зашкаливал. Нам пришлось пересмотреть наши стратегии и ресурсы для устойчивого ведения борьбы. Это было психологически тяжело, поскольку многие надеялись, что война завершится в первые два года войны. Самый сложный период пришелся на конец 2023, начало 2024 года. Важно было переориентировать команду на новые проекты и задачи. Уже сегодня команда снова более устойчива и готова работать, хотя война продолжается.

В этом году одной из основных проблем была нестабильность из-за войны. Мы сталкиваемся с трудностями блекаутов, психологическим напряжением людей и нехваткой кадров. Нам не хватает квалифицированных технических специалистов. Поэтому сейчас активно работаем над их обучением через сотрудничество с колледжами и университетами.

Пришлось ли компании переформатировать процессы, изменять взаимодействие между подразделениями, структуру и связь между командами из-за дефицита кадров?

- Еще в начале и в течение 2023 года существенного дефицита кадров мы не испытывали, поскольку в то время находим людей, которые отвечали нашим ценностям, даже если им не хватало определенных технических навыков. Однако в 2024 году мы начали ощущать нехватку кадров, особенно среди рабочих профессий, таких как электричество, наладчики и механики. Многие такие специалисты сейчас служат в Вооруженных силах Украины, что затрудняет поиск.

Кроме того, значительно возросла конкуренция, поскольку многие предприятия переезжают в Борисполь из других регионов, поэтому увеличивается количество компаний, которые ищут работников. Это создает дополнительное давление на рынок труда.

Мы начали активно сотрудничать с колледжами, техникумами и университетами, набирая студентов на практику и пытаясь найти способных кандидатов для наших рабочих мест. Хотя некоторые позиции остаются вакантными, мы работаем над тем, чтобы компенсировать дефицит кадров посредством учебных программ и разных инициатив.

Фото пресс-службы

Как компания поощряет людей к работе, кроме сотрудничества с учебными заведениями?

– Мы активно работаем над развитием наших работников. У нас есть программа для лидеров, содержащая три модуля, и мы уже прошли несколько этапов этой программы. Она помогает лидерам развивать себя в целом и управленческие компетенции, важные для принятия решений в условиях стресса и неопределенности.

Кроме того, у нас есть бонусные программы, в частности, для работников на производстве. Для многих кандидатов важным фактором является то, что мы международная компания, которая придерживается всех своих обязательств и не задерживает выплаты зарплаты. Это особенно важно в условиях войны, когда люди ищут стабильность и поддержку. Мы стараемся помогать нашим работникам, особенно при сложных обстоятельствах, оказываем финансовую поддержку для подготовки к зимнему периоду, обеспечиваем страхование, компенсируем транспортировку.

К тому же на предприятии действуют мотивационные программы для команд, которые образуются для устранения любых потерь на производстве, очень мотивируют работников истории успеха, в которых мы рассказываем о достижениях отдельных работников или команд, также поддерживаемых достойной наградой.

Были ли изменения в подходе к трудоустройству женщин на "мужские" профессии?

- Мы не рассматриваем профессии как только "мужские" или "женские". К примеру, мы научили женщин работать с погрузчиками, и они выполняют эту работу очень эффективно. В то же время некоторые профессии, например электричества и механики, где высокие профессиональные требования, слишком специфичны, поэтому найти женщин по такой специальности пока трудно.

Однако мы активно работаем над изменением парадигмы и поддерживаем женщин в выборе профессий. Важно, чтобы мы создавали условия развития женщин в технических профессиях. Этот вопрос нуждается в поддержке на государственном уровне, поскольку в школьном возрасте девушки часто не выбирают технические специальности. Поэтому мы должны работать со школами, чтобы изменить отношение к таким профессиям, показать, что это перспективно и высокооплачивается.

Фото пресс-службы

Вы работаете над новшествами в компании?

- Да, мы внедряем проектный подход к нашей работе, что позволит нам эффективнее работать в команде и быстрее выводить продукты на рынок. Мы рассматриваем возможность внедрения методики Agile. Это большой шаг для нас и мы верим, что он принесет положительные результаты.

Мы сосредоточены на том, чтобы поддерживать и развивать нашу команду. Прогнозирую, что гибридный подход между классическим проектным управлением и новейшими методами даст значительные результаты.

Кроме того, мы будем активно работать с молодежью, обучая их и формируя будущих работников. Оставить наших работников в команде — тоже одна из наших главных задач сегодня.

Как вы видите основные итоги года для вашего бизнеса? Что изменилось за этот год?

– Этот год был чрезвычайно динамичным. Мы смогли расширить географию продаж, начали работать с новыми рынками, в частности, в Испании, Италии и Ирландии. Изменения в бизнесе относятся и влияют на структуру производства. Мы сделали акцент на новые линейки продуктов, в частности, очень успешно перезапустили нашу линейку гранолы, а также работаем над запуском гранолы без сахара. Мы активно работаем над проектным подходом в компании для улучшения различных процессов – разработки и запуска новых продуктов, оптимизации производственных процессов.

Какие планы на следующий год?

- Мы планируем и дальше развивать новые продуктовые линейки, в том числе больше безсахарных вариантов и здоровых продуктов. Также фокусируемся на расширении нашего ассортимента через онлайн-продажи, что поможет удобнее доставлять продукты конечным потребителям. Мы активно работаем над проектным управлением, что позволит нам быстрее выводить новые продукты на рынок, а также оптимизировать процессы в бизнесе. Это будет нашим стратегическим шагом на следующий год.

Кроме того, мы планируем нанять более 10 новых работников, расширяя производство. Однако из-за сложности поиска квалифицированных кадров этот процесс медленнее, чем был прежде. Много времени тратим на обучение новых сотрудников, чтобы они отвечали нашим стандартам.

В то же время, мы активно работаем над новыми линейками продуктов. Это часть нашей стратегии расширения ассортимента и мы планируем презентовать их в ближайшем будущем.

Мы не ждем, что следующий год будет лёгким. Конечно, будут новые вызовы, в частности, с нехваткой кадров, особенно в технических специальностях. Мы будем работать над автоматизацией процессов и поддержкой наших работников. Кроме того, из-за войны и экономических трудностей бизнес может сталкиваться с дополнительными препятствиями, но это часть жизни, и мы готовы к этим вызовам.