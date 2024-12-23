“Ми працюємо над тим, щоб перейти на проєктну роботу, застосовуючи Agile-підхід”, — Ірина Проніна, Lantmännen АХА

Поточні умови ведення бізнесу потребують змін у підходах, каже HR & Legal Director компанії Lantmännen АХА Ірина Проніна. У компанії постійно покращують умови роботи та підходи, зокрема, у тестовому режимі бізнес впроваджує проєктну модель роботи, а працівників перенавчають та мотивують.

Як війна позначилася на команді компанії за ці майже три роки? Що було найскладнішим викликом?

- Коли почалася повномасштабна війна, ми були дуже згуртовані. Усі були націлені на перемогу, ми об’єдналися і віддавали все задля забезпечення населення продуктами харчування. Ми відновили роботу компанії вже за чотири дні після початку війни, і вже через два тижні почали виробляти нову продукцію. Всі були залучені і готові працювати попри труднощі, пов’язані з логістикою та блокпостами.

Однак з часом, коли стало зрозуміло, що війна надовго і що ми маємо жити й працювати у таких умовах тривалий період, команді було важко перейти на більш рутинний підхід - вже так адреналін не зашкалював. Нам довелося переглянути наші стратегії та ресурси для сталого ведення боротьби. Це було психологічно важко, оскільки багато людей сподівалося, що війна завершиться у перші два роки війни. Найскладніший період припав на кінець 2023, початок 2024 року. Важливо було переорієнтувати команду на нові проєкти і завдання. Вже сьогодні команда знову більш стійка і готова працювати, хоча війна ще триває.

Цього року однією з основних проблем була нестабільність через війну. Ми стикаємося з труднощами блекаутів, психологічним напруженням людей та нестачею кадрів. Нам бракує кваліфікованих технічних спеціалістів. Тому зараз активно працюємо над їхнім навчанням через співпрацю з коледжами та університетами.

Чи довелося компанії переформатовувати процеси, змінювати взаємодію між підрозділами, структуру та зв’язок між командами через дефіцит кадрів?

- Ще на початку та протягом 2023 року суттєвого дефіциту кадрів ми не відчували, оскільки на той час знаходиди людей, які відповідали нашим цінностям, навіть якщо їм не вистачало певних технічних навичок. Однак у 2024 році ми почали відчувати брак кадрів, особливо серед робітничих професій, як-от електрики, налагоджувальники та механіки. Багато таких фахівців зараз служать у Збройних силах України, що ускладнює пошук.

Крім того, значно зросла конкуренція, оскільки багато підприємств переїжджають до Борисполя з інших регіонів, відтак збільшується кількість компаній, які шукають працівників. Це створює додатковий тиск на ринок праці.

Ми почали активно співпрацювати з коледжами, технікумами та університетами, набираючи студентів на практику і намагаючись знайти здібних кандидатів для наших робочих місць. Хоча деякі позиції залишаються вакантними, ми працюємо над тим, щоб компенсувати дефіцит кадрів за допомогою навчальних програм та різних ініціатив.

Як компанія заохочує людей до роботи, окрім співпраці з навчальними закладами?

- Ми активно працюємо над розвитком наших працівників. У нас є програма для лідерів, яка містить три модулі, і ми вже пройшли кілька етапів цієї програми. Вона допомагає лідерам розвивати себе в цілому та управлінські компетенції, важливі для ухвалення рішень в умовах стресу та невизначеності.

Крім того, у нас є бонусні програми, зокрема для працівників на виробництві. Для багатьох кандидатів важливим чинником є те, що ми є міжнародною компанією, яка дотримується всіх своїх зобов’язань і не затримує виплати зарплати. Це особливо важливо в умовах війни, коли люди шукають стабільність і підтримку. Ми намагаємося допомагати нашим працівникам, особливо за складних обставин, надаємо фінансову підтримку для підготовки до зимового періоду, забезпечуємо страхування, компенсуємо транспортування.

До того ж на підприємстві діють мотиваційні програми для команд, які утворюється для усунення будь-яких втрат на виробництві, дуже мотивують працівників історії успіху, в яких ми розповідаємо про досягнення окремих працівників або команд, які також підтримуються достойною нагородою.

Чи були зміни у підході до працевлаштування жінок на “чоловічі” професії?

- Ми не розглядаємо професії як лише “чоловічі” чи “жіночі”. Наприклад, ми навчили жінок працювати з навантажувачами, і вони виконують цю роботу дуже ефективно. Водночас деякі професії, як-от електрики та механіки, де високі професійні вимоги, надто специфічні, тому знайти жінок за таким фахом поки що важко.

Проте ми активно працюємо над зміною парадигми і підтримуємо жінок у виборі професій. Важливо, щоб ми створювали умови для розвитку жінок у технічних професіях. Це питання потребує підтримки на державному рівні, оскільки у шкільному віці дівчата часто не вибирають технічні спеціальності. Тому ми маємо працювати із школами, щоб змінити ставлення до таких професій, показати, що це перспективно та високооплачувано.

Ви працюєте над нововведеннями у компанії?

- Так, ми впроваджуємо проєктний підхід до нашої роботи, що дасть нам змогу ефективніше працювати у команді та швидше виводити продукти на ринок. Ми розглядаємо можливість впровадження методики Agile. Це великий крок для нас, і ми віримо, що він принесе позитивні результати.

Ми зосереджені на тому, щоб підтримувати та розвивати нашу команду. Прогнозую, що гібридний підхід між класичним проєктним управлінням та новітніми методами дасть значні результати.

Крім того, ми будемо активно працювати з молоддю, навчаючи їх та формуючи майбутніх працівників. Залишити наших працівників у команді — теж одне з наших головних завдань на сьогодні.

Якими ви бачите основні підсумки року для вашого бізнесу? Що змінилося за цей рік?

- Цей рік був надзвичайно динамічним. Ми змогли розширити географію продажів, почали працювати з новими ринками, зокрема в Іспанії, Італії та Ірландії. Зміни у бізнесі стосуються та впливають на структуру виробництва. Ми зробили акцент на нові лінійки продуктів, зокрема дуже успішно перезапустили нашу лінійку граноли, а також працюємо над запуском граноли без цукру. Ми активно працюємо над проєктним підходом у компанії для покращення різноманітних процесів - розробки та запуску нових продуктів, оптимізації виробничих процесів.

Які плани на наступний рік?

- Ми плануємо й надалі розвивати нові продуктові лінійки, зокрема більше безцукрових варіантів та здорових продуктів. Також фокусуємося на розширенні нашого асортименту через онлайн-продажі, що допоможе більш зручно доставляти продукти кінцевим споживачам. Ми активно працюємо над проєктним управлінням, що дасть нам змогу швидше виводити нові продукти на ринок, а також оптимізувати процеси в бізнесі. Це буде нашим стратегічним кроком на наступний рік.

Крім того, ми плануємо найняти більш ніж 10 нових працівників, розширюючи виробництво. Однак через складність пошуку кваліфікованих кадрів цей процес повільніший, ніж був колись. Багато часу витрачаємо на навчання нових співробітників, щоб вони відповідали нашим стандартам.

Водночас ми активно працюємо над новими лінійками продуктів. Це частина нашої стратегії розширення асортименту, і ми плануємо презентувати їх у найближчому майбутньому.

Ми не чекаємо, що наступний рік буде легким. Звичайно, будуть нові виклики, зокрема з нестачею кадрів, особливо у технічних спеціальностях. Ми будемо працювати над автоматизацією процесів і підтримкою наших працівників. Крім того, через війну та економічні труднощі бізнес може стикатися з додатковими перешкодами, але це частина життя, і ми готові до цих викликів.