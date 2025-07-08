"Наш основной приоритет в настоящее время — это удержание сотрудников", — Марьяна Кошарновская, старшая менеджер по персоналу AB InBev Efes Ukraine

"ТОП-100" пообщался со старшей менеджеркой по персоналу AB InBev Efes Ukraine Марьяной Кошарновской о ключевых HR-приоритетах компании, карьерных возможностях для молодежи, действующих работников и руководителей.

Какие ключевые HR-приоритеты AB InBev Efes Ukraine в 2025 году учитывая вызовы в Украине и глобальном рынке?

- Наши приоритеты остаются неизменными с 24 февраля 2022 года, что мы всегда подчеркиваем — from attraction to retention (от привлечения к содержанию). Это наш слоган, наш указатель и то, над чем мы работаем. Мы понимаем, что кризис усугубляется, и если в 2024 году HR-сообщество было напугано тем, как разворачиваются события, как мало кандидатов на рынке, мы еще тогда предполагали, что это только начало и дальше будет значительно сложнее и крупному, и малому бизнесу.

Поэтому наш основной приоритет — это удержание сотрудников. Как это делать, каждая компания решает для себя.

Второй не менее важный акцент, которому следует, по моему мнению, уделять внимание — адаптация тех кандидатов, которые есть на рынке. Подстраиваться под них, искать пути присоединения их к компании, грамотной, безопасной и эффективной интеграции, понимать реалии настоящего и релевантно отвечать на них.

Компания имеет сильный международный бренд. Как вы интегрируете глобальные HR-практики в украинский контекст?

- В нашей компании действительно есть возможность применять лучшие устоявшиеся практики, например содержание кандидатов, специальные проекты вроде "Приведи друга", программы признания и вознаграждения, улучшенные условия декретного отпуска и еще многие другие. Поскольку эти практики универсальны уже отработаны, продуманы до мелочей, они могут легко накладываться и на украинские реалии, нам не приходится придумывать велосипед, и это очень облегчает работу. В этом большое преимущество компании как бренда — мы адаптируем практики глобальной компании к нашим достаточно хорошо работающим требованиям.

Как AB InBev Efes Ukraine формирует лидерство внутри компании? Существуют ли внутренние программы для развития руководителей?

– Для нас лидерство – это приоритет, и мы непрерывно работаем над этим принципом. У компании есть 10 принципов работы, один из них звучит примерно так: "Мы развиваем лучших из наших сотрудников, которые станут лучше нас через 5-10 лет". Именно они будут управлять и развивать наш бизнес. Поэтому мы уделяем пристальное внимание как развитию лидерства, так и развитию лидерских навыков у сотрудников.

В частности, в этом году мы фокусируемся на том, чтобы перезапустить программу менторства, активировать проект Leadership talks — это своеобразная площадка, где руководители каждого уровня могут обмениваться идеями, обсуждать челенджи и стоящие перед ними задачи и это прекрасная возможность посмотреть на проблему под разными углами зрения.

Также мы актуализируем различные лидерские мероприятия, Дни лидеров – стали практики, ежегодно поддерживаемые участием внешних спикеров. К примеру, в этом году в них принимала участие Наталья Кадя, известный специалист по нейроменеджменту. Когда топменеджеры в течение нескольких часов могут обсудить проблемы с разных точек зрения, сама среда часто способствует решению проблемы.

Каковы возможности для карьерного роста у сотрудников и как вы мотивируете персонал на долгосрочное сотрудничество и профессиональный рост?

- Рост в компании, возможности развития и продвижения по карьерной лестнице — одна из моих любимых тем, потому что я собственными руками приобщилась к не менее 300 переводов сотрудников в различные офисы стран Западной Европы. Я помню каждого коллегу, который был перемещен то ли в Левен, то ли в Великобританию, то ли в Прагу.

Рост в нашей компании – естественный процесс, и неважно, в какой функции работает сотрудник (производство, финансы, HR-направление), всегда есть шанс улучшить свои позиции. Я знаю случаи, когда наши сотрудники занимали руководящие должности в Бельгии, Великобритании, Италии, Соединенных Штатах, один из них даже стал директором пивоварни в Великобритании! У AB InBev Efes Ukraine возможности открыты для каждого, все зависит только от желания развиваться, нацеленности на результат, мотивированности и усердия.

Если говорить даже не о масштабных релокациях, а о развитии в пределах Украины, то наглядный пример — наш СЕО Дмитрий Шпаков, прошедший крутой карьерный путь от торгового представителя до директора компании. У нашего директора по продажам похожая история.

Есть также отдельное направление — глобальная программа развития Management Trainee, когда к нам приходят совсем молодые люди, проходят практику в Украине, остаются работать в компании, а сегодня они на руководящих должностях в Левене.

Поэтому на встречах с новыми сотрудниками я всегда говорю, что AB InBev Efes Ukraine – это место, где сбываются мечты.

Какие инициативы в сфере diversity & inclusion вы внедряете в украинском офисе и производстве?

- Мы понимаем потребности сегодняшнего дня, поэтому несколько лет назад начали готовить наши площадки до того, как мы будем работать дальше. На данный момент мы сфокусировались на центральном офисе, который заканчивает проходить аудит инклюзивности, и мы уже готовы внедрять определенные изменения. На очереди наши пивоварни, и я надеюсь, вскоре сможем рассказать о результатах.