"Наш основний пріоритет натепер — це утримання співробітників", — Мар’яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Ukraine

"ТОП-100" поспілкувався зі старшою менеджеркою з персоналу AB InBev Efes Ukraine Мар’яною Кошарновською про ключові HR-пріоритети компанії, кар’єрні можливості для молоді, чинних працівників та керівників.

Які ключові HR-пріоритети AB InBev Efes Ukraine у 2025 році з огляду на виклики в Україні та на глобальному ринку?

- Наші пріоритети залишаються незмінними з 24 лютого 2022 року, на чому ми завжди наголошуємо — from attraction to retention (від залучення до утримання). Це наш слоган, наш дороговказ і те, над чим ми працюємо. Ми розуміємо, що криза поглиблюється, і якщо у 2024 році HR-спільнота була налякана тим, як розгортаються події, як мало кандидатів на ринку, ми ще тоді передбачали, що це лише початок і далі буде значно складніше і великому, і малому бізнесу.

Тому наш основний пріоритет — це утримання співробітників. Як це робити, кожна компанія вирішує для себе. У глобальних міжнародних компаніях, як наша, побудовані цілі системи мотивації та утримання професіоналів, це напрацьовані ефективні практики, перевірені роками. І якщо ви запитаєте, який тренд буде панувати на ринку праці у найближчі роки, то я відповім — утримання кандидатів.

Другий не менш важливий акцент, якому варто, на мою думку, приділяти увагу, — це адаптація тих кандидатів, які є на ринку. Підлаштовуватися під них, шукати шляхи доєднання їх до компанії, грамотної, безпечної та ефективної інтеграції, розуміти реалії сьогодення і релевантно відповідати на них.

Компанія має сильний міжнародний бренд. Як ви інтегруєте глобальні HR-практики в український контекст?

- У нашій компанії дійсно є можливість застосовувати найкращі усталені практики, як-от утримання кандидатів, спеціальні проєкти на кшталт "Приведи друга", програми визнання і винагородження, покращені умови декретної відпустки і ще багато інших. Оскільки ці практики універсальні — уже відпрацьовані, продумані до дрібниць, вони можуть легко накладатися і на українські реалії, нам не доводиться вигадувати велосипед, і це дуже полегшує роботу. У цьому велика перевага компанії як бренду — ми адаптуємо практики глобальної компанії до наших вимог, що досить гарно працює.

Як AB InBev Efes Ukraine формує лідерство всередині компанії? Чи існують внутрішні програми для розвитку керівників?

- Для нас лідерство — це пріоритет, і ми безперервно працюємо над цим принципом. У компанії є 10 принципів роботи, один із них звучить приблизно так: "Ми розвиваємо найкращих з наших співробітників, які стануть кращими за нас через 5-10 років". Саме вони будуть керувати і розвивати наш бізнес. Тому ми приділяємо пильну увагу як розвитку лідерства, так і розвитку лідерських навичок у співробітників.

Зокрема, цього року ми фокусуємося на тому, щоб перезапустити програму менторства, активувати проєкт Leadership talks — це своєрідний майданчик, де керівники кожного рівня можуть обмінюватися ідеями, обговорювати челенджі й завдання, що стоять перед ними, і це прекрасна можливість подивитися на проблему під різними кутами зору.

Також ми актуалізуємо різноманітні лідерські заходи, Дні лідерів — сталі практики, які щороку підтримуються участю зовнішніх спікерів. Наприклад, цього року у них брала участь Наталя Кадя, відомий фахівець з нейроменеджменту. Коли топменеджери впродовж кількох годин мають можливість обговорити проблеми з різних точок зору, саме середовище часто сприяє вирішенню проблеми.

Які можливості для кар’єрного зростання мають співробітники і як ви мотивуєте персонал на довгострокову співпрацю та професійне зростання?

- Зростання у компанії, можливості розвитку і просування кар’єрними сходинками — одна з моїх улюблених тем, бо я власними руками долучилася до щонайменше 300 переведень співробітників у різні офіси країн Західної Європи. Я пам’ятаю кожного колегу, який був переміщений чи то у Льовен, чи то у Велику Британію, чи то у Прагу.

Зростання у нашій компанії — природний процес, і неважливо, у якій функції працює співробітник (виробництво, фінанси, HR-напрям), завжди є шанс покращити свої позиції. Я знаю випадки, коли наші співробітники обіймали керівні посади у Бельгії, Великій Британії, Італії, Сполучених Штатах, один із них навіть став директором броварні у Великій Британії! У AB InBev Efes Ukraine можливості відкриті для кожного, все залежить тільки від бажання розвиватися, націленості на результат, мотивованості й старанності.

Якщо говорити навіть не про масштабні релокації, а суто про розвиток у межах України, то наочний приклад — наш СЕО Дмитро Шпаков, який пройшов крутий кар’єрний шлях від торгового представника до директора компанії. У нашого директора з продажів схожа історія.

Є також окремий напрям — глобальна програма розвитку Management Trainee, коли до нас приходять ще зовсім молоді люди, проходять практику в Україні, залишаються працювати у компанії, а сьогодні вони на керівних посадах у Льовені.

Тому на зустрічах з новими співробітниками я завжди кажу, що AB InBev Efes Ukraine — це місце, де здійснюються мрії.

Які ініціативи у сфері diversity & inclusion ви впроваджуєте в українському офісі та на виробництві?

- Ми розуміємо потреби сьогодення, тож кілька років тому почали готувати наші майданчики до того, як ми будемо працювати далі. Натепер ми сфокусувалися на центральному офісі, який закінчує проходити аудит інклюзивності, і ми уже готові впроваджувати певні зміни. На черзі наші броварні, і я сподіваюся, незабаром зможемо розповісти про результати.