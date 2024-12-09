Средняя зарплата в Украине за 9 месяцев выросла на 22,2%: в каких сферах платят больше всего

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата за 9 месяцев 2024 составила 20 тыс. 592 грн, а в третьем квартале – 21 тыс. 946 грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году она выросла на 22,2%. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Расчет произведен на основе отчетности предприятий с численностью работников от 10 человек. Следует отметить, что показатель средней заработной платы включает начисление и является брутто-показателем, подчеркнул Гетманцев.

В каких сферах больше всего платят

Топ-5 секторов экономики с самыми высокими среднемесячными зарплатами за 9 месяцев 2024 года (в скобках отмечены темпы прироста по сравнению с предыдущим годом) выглядит следующим образом:

Информация и телекоммуникации – 50752 грн. (+37,7%).

Авиационный транспорт – 40443 грн. (+35,7%).

Финансовая и страховая деятельность – 40194 грн. (+20,5%).

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 28167 грн (+24,6%).

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 26 904 грн. (+24%).

В частности, в своем последнем макропрогнозе НБУ предусматривал замедление темпов прироста средних зарплат в третьем квартале до 19,4%. Однако, по данным Госстата, фактический рост составил 22,3%.

Так, по сравнению с январем-сентябрем 2023 года средняя реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 16,4%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то реальная зарплата увеличилась на 5,6%.

Что влияет на рост зарплат

Благодаря росту номинальных зарплат реальные зарплаты в 2024 году возобновились и даже превысили довоенный уровень, отмечает Гетманцев.

Основным фактором, который продолжает влиять на рост средней зарплаты, является дефицит рабочих, усиливающийся из-за мобилизации и выезда работников за границу.

По данным опросов предприятий, сложности с поиском квалифицированных кадров наблюдаются во всех основных секторах экономики.

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