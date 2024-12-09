Середня зарплата в Україні за 9 місяців зросла на 22,2%: в яких сферах платять найбільше

Згідно з даними Державної служби статистики, середня заробітна плата за 9 місяців 2024 року становила 20 тис. 592 грн, а у третьому кварталі - 21 тис. 946 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на 22,2%. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Розрахунок здійснено на основі звітності підприємств із чисельністю працівників від 10 осіб. Варто зазначити, що показник середньої заробітної плати включає нарахування та є брутто-показником, підкреслив Гетманцев.

В яких сферах найбільше платять

Топ-5 секторів економіки з найвищими середньомісячними зарплатами за 9 місяців 2024 року (у дужках зазначено темпи приросту порівняно з попереднім роком) виглядає таким чином:

Інформація та телекомунікації – 50 752 грн. (+37,7%).

Авіаційний транспорт – 40 443 грн. (+35,7%).

Фінансова та страхова діяльність – 40 194 грн. (+20,5%).

Професійна, наукова та технічна діяльність – 28 167 грн (+24,6%).

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 26 904 грн. (+24%).

Гетманцев зауважує, що зростання середніх зарплат перевищило очікування. Зокрема, у своєму останньому макропрогнозі НБУ передбачав уповільнення темпів приросту середніх зарплат у третьому кварталі до 19,4%. Однак, за даними Держстату, фактичне зростання склало 22,3%.

Зокрема, у порівнянні з січнем-вереснем 2023 року, середня реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 16,4%. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року, реальна зарплата збільшилася на 5,6%.

Що впливає на зростання зарплат

Завдяки зростанню номінальних зарплат реальні зарплати у 2024 році відновились і навіть перевищили довоєнний рівень, наголошує Гетманцев.

Основним фактором, який продовжує впливати на зростання середньої зарплати, є дефіцит робітників, що посилюється через мобілізацію та виїзд працівників за кордон.

За даними опитувань підприємств, труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів спостерігаються у всіх основних секторах економіки.

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