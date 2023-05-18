"Высокомотивированные люди, которые сейчас чувствуют, что пришло время их миссии, могут вывести страну на новый уровень", - Анна Мищенко, руководитель КШГУ.

О новых смыслах и формах современного образования, важности дополнительного обучения для дальнейшей работы в государственном секторе, идее создания и развития образовательного проекта для будущих министров в интервью Delo.ua рассказала Анна Мищенко, руководитель Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижного.

– Анна, до полномасштабного вторжения России в Украину многие знали вас как советницу министра внутренних дел, эксперта Украинского института будущего и автора социального проекта, цель которого – комплексная помощь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью. Вместе с командой «Социального диалога» вы разрабатывали программу, благодаря которой наркозависимые на этапе ресоциализации смогут встать на учет в центре занятости, пройти перепрофилизацию, переобучение и найти работу. А уже во время войны вы возглавили Киевскую школу государственного управления им. Сергея Нижного. И теперь работаете над новыми социальными проектами, в частности, для педагогов и военных. Какие вопросы должны решить эти проекты во время войны?

– У нас нет отдельного проекта для военных, речь идет о стипендиях, которые могут получить все, кто встал на защиту страны. Потому что каждый военный должен понимать, что он важен для страны. Если вы читаете интервью с военными, которые на фронте, то, вероятно, обратили внимание на то, что они открыто говорят о том, что даже во время коротких отпусков некоторым приходится учиться жить заново в местах, не находящихся в зоне боевых. действий.

Мы не психологи и не работаем с вопросами психологической реабилитации, но хотим сделать так, чтобы процесс ресоциализации для них после победы был проще и быстрее. Эти стипендии позволяют даже тем, кто сейчас служит в армии или других подразделениях Сил обороны, осваивать новые навыки. А тем, кто вернулся после ранений и больше не будет служить, получить новую профессию. Это меньше всего, что мы можем для них сделать.

– Приходят те, кто служит?

– Да, приходят. К примеру, один из наших студентов горел в танке. Вы же понимаете, что это самое страшное, что может случиться с танкистом. Однако человек мотивирован жить полноценной жизнью дальше, поэтому учится, строит планы. Думаю, в какой-то степени его вдохновило то, что среди выпускников нашей школы танкист, получивший высшую государственную награду – звание Героя Украины с орденом «Золотая звезда». Тогда во взаимодействии с подразделением бригады ВСУ танкисты штурмовали захваченное врагом деревню Топольскую близ Изюма. Шесть украинских танков с двух направлений приблизились к селу вплотную, однако выяснилось, что противник сильно преобладает количественно: одних лишь вражеских танков, в основном тщательно замаскированных, во время боя обнаружили почти два десятка. Военные больше доверяют тем, кто так же, как и они, был на фронте. Поэтому то, что к нам в школу приходят продолжающие служить военные, мотивирует не только нас, но и других бойцов.

Еще один из наших студентов – бывший руководитель правоохранительного органа, находившийся в плену. Представляете, какая сила духа у человека, вернувшегося из плена, идет учиться?

Среди наших студентов и выпускников – не только военные, немало общественных активистов, волонтеров, для которых мы разработали отдельные программы. Потому что многие из нас во время этой полномасштабной войны волонтеры, и впоследствии мы осознали, что помощь должна быть системной, проекты долгосрочными, а для этого важно сотрудничество с крупными международными донорами, с бизнесом.

Среди наших выпускников есть люди, которые строят укрытия в учебных заведениях, восстанавливают разрушенное кафирами жилье, занимаются реабилитацией вынужденных переселенцев, военных.

Когда осенью прошлого года мы возобновили работу школы, мы это сделали, чтобы работать для развития страны. Поэтому от социальных проектов я далеко не убежала (улыбается – авт.). Просто война ставит другие задачи. К примеру, гуманитарное разминирование. Эта важная проблема стала одной из ключевых тем во время украинско-американского форума, где мы выступили как соорганизатор.

– Как вообще возникла идея создания Киевской школы государственного управления и почему акцент был сделан на государственном секторе? Кто автор и главный идеолог проекта?

– Два года назад школа стала логическим продолжением развития Украинского института будущего. Потому что эксперты института проводили немало важных исследований, писали программы, нарабатывали реформы, которые позволили решить те или иные проблемы, которые касались широких слоев населения и страны в целом. Но для реализации любых реформ или программ нужны люди, желающие эти изменения в стране двигать. Так появилась школа. Ее основали несколько человек, назвав в честь Сергея Нижнего – известного адвоката, работавшего с украинским истеблишментом и властью, который мечтал, что кадровая политика в стране качественно изменится, что мы сможем искоренить кумовство и будем назначать на должности людей, в которых объединены профессионализм и добродетель. .

Поэтому совсем не случайно летом мы запускаем курс по нравственному лидерству, ментором которого будет бывший директор ФБР Джеймс Коми. Надеемся увидеть среди слушателей этого курса правоохранителей и представителей судейского корпуса. Потому последний коррупционный скандал в Верховном суде в очередной раз доказывает, насколько такой курс важен.

– Все говорят об изменениях и реформах, но их еще нужно реализовывать, а не только об этом говорить. Вы как-то общаетесь с государственными органами?

– Бесспорно. Более того, среди менторов нашей школы есть как европейские политики и бывшие чиновники, такие как Петр Кульпа, так и действующие украинские министры. Также мы плодотворно сотрудничаем с Национальным антикоррупционным агентством.

– Среди ваших менторов и спикеров есть еще и известные международные эксперты. Они читают публичные лекции или ведут и авторские курсы?

– Кто читает лекции, кто приходит к нам на долговременные проекты. К примеру, один из отдельных наших проектов – это «Летняя школа демократии с Лари Даймондом». Исследования Даймонда сосредоточены на демократических тенденциях и условиях по всему миру, а также на политике и реформах для защиты и развития демократии. Поэтому это будет интересно политикам, дипломатам, политологам, журналистам.

Кроме того, мы уже не первый год сотрудничаем с Сингапурской школой государственного управления, но в этом году она адаптировала свою программу для наших слушателей с учетом того, что у нас в стране идет война. И мы говорили о том, как развивать экономику, справиться с безработицей и решать другие проблемные вопросы именно в таких условиях.

Конечно, с нами могут делиться опытом или видением, но реформы в стране мы должны делать сами. Возьмем, например, тему экономики. Мы же понимаем, что нам нужно наполнять бюджет, потому что международные дотации не бесконечны, но мы не сделаем этого, усиливая фискальное давление. Наоборот, нам нужно пересмотреть фискальную политику, изменить подходы в администрировании, помочь релацированному бизнесу развиваться на новом месте.

К тому же одним из приоритетов, очевидно, должно стать развитие военно-промышленного комплекса. Ибо современная война – это война технологий. Почему, например, нам не развивать собственное производство дронов-разведчиков и ударных дронов, роботов для разминирования? Это не только ускорит нашу победу, но и сохранит жизнь людей.

– На своей странице в «Фейсбуке» вы анонсировали программу для педагогов. Можете подробнее рассказать, что это за программа?

– Она называется «Образование ради успеха украинцев. Образовательная политика и образовательные технологии для послевоенной Украины». Мы уже получили более 500 заявок, хотя курс рассчитан на 30 слушателей. Потому планируем его делать на постоянной основе. Также сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы педагоги могли проходить короткую стажировку за границей.

Ментор программы – Лилия Гриневич, первый проректор Киевского университета им. Бориса Гринченко, занимавшую должность министра образования и науки в 2016-2019 гг., а до этого с 2012 года являлась председателем парламентского Комитета по вопросам науки и образования.

Кстати, продолжая разговор о бизнесе, хочу сказать, что этот проект стал возможным благодаря поддержке BGV. Group Management и украинской кофаундинговой ИТ-компании « Genesis ». То есть, даже в условиях войны бизнес поддерживает социально важные инициативы, а это значит, что мы вместе строим то будущее, которое наши ребята доберут на фронте. И какое россияне изо всех сил пытаются уничтожить. Поэтому нам важно поддерживать образование на должном уровне. При входе в Стелленбосский университет в ЮАР есть такая надпись: «Уничтожение какой-либо нации не требует использования атомных бомб или ракет дальнего радиуса действия. Для этого достаточно снижение качества образования».

К счастью, у нас новый министр, который тоже был на фронте и который, надеемся, будет делать все возможное, чтобы повышать качество образования и делать обучение безопасным.

Образование – наш потенциал для возрождения Украины. И хорошо, что корпоративная социальная ответственность перешла из разряда краткосрочных проектов на системную политику долгосрочных перспектив. И сейчас бизнес имеет стратегическое видение экономического прорыва Украины, но для этого нам нужен человеческий капитал. Устойчивое школьное образование для нас как средство удержания человеческого капитала, один из путей возвращения украинских семей из-за границы.

– Какие программы в вашей школе уже стали хитами?

– «Школа министров» – наш абсолютный хит.

– Все хотят быть министрами?

– Столько министров одновременно не может быть (улыбается – авт.). Слушатели этого курса – это люди 35-45 лет, которые приходят в школу со своими идеями реформы, а уходят от нас с наработанными пошаговыми планами их осуществления. Если такой человек придет в государственный орган, он будет точно знать, ради чего это делает.

Возможно, человек совсем не захочет работать в госструктуре, а так и останется в общественном секторе, но предложит государству реформу в близкой ему сфере.

Но «Школа министров» – это не единственная популярная программа. Всё зависит от целевой аудитории. Кто-то хочет освоить навыки по коммуникации, кому-то интересная программа, связанная с децентрализацией или профессиональным развитием благотворительных фондов и т.п.

– А что в ближайших планах?

– Мы запускаем большой курс по евроинтеграции совместно с офисом Ольги Стефанишиной, на котором будем готовить узкопрофильных специалистов по евроинтеграции.

Также в планах – курс «Лига общин» для мэров небольших городов, желающих развиваться. Еще ряд проектов, о которых впоследствии обязательно расскажу подробнее.

– Учебный процесс ограничивается только лекциями?

– Вовсе нет. Мы создаем общее пространство для людей. Недавно у нас появилась летняя терраса и ресторан, куда гости приходят работать, ужинать, отдыхать с детьми, общаться. Когда были массовые отключения света, у нас был некий «пункт несокрушимости» для студентов. Здесь мы теперь проводим дебаты на самые разные темы, сейчас, например, относительно той же налоговой реформы. Также планируем в этом году совместные поездки гуманитарного плана, во время которых будет проходить профильная социализация.

– Вопрос о деньгах – насколько дорого поддерживать такой проект? Какая модель финансирования в КШГУ?

– Львиная доля наших доходов – это плата за курсы. Ресторан и терраса также становятся самоокупающимися проектами. Кроме того, у нас есть бизнес-партнерские программы. Стипендиальные курсы поддерживают спонсоры. Также рассчитываем и на целевые гранты. В большей степени школа даже в условиях войны остается самоокупаемой.

– Какие у вас отношения с госорганами?

– Денег у них мы не просим, если вы об этом.

– Можно ли детализировать портрет вашего слушателя?

– Это трудно сделать, потому что к нам приходят люди всех возрастов и социального статуса. В общем, всех этих людей объединяет понимание того, что они хотят помогать государству, изменять его, создавать новую страну. Такие люди ищут возможности коллабораций, единомышленников.

– Какой вы видите роль выпускников школы в послевоенном обновлении Украины?

– У нас была идея о 300 спартанцах. Суть в том, чтобы появилось 300 мотивированных людей с необходимыми навыками, контактами и видением, которые использовали бы полученное кресло не для заработка, а для служения, помогли Президенту изменить страну к лучшему. Ведь работа на государство – это тоже должно быть служением, как и служение тех людей, которые сегодня защищают Украину. Высокомотивированные люди, которые сейчас чувствуют, что пришло время, время их миссии, могут вывести страну на новый уровень.