Средняя зарплата в Киеве в октябре 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo проанализировала данные robota.ua, чтобы показать, как выглядит рынок труда Киева по состоянию на октябрь 2026 года. Это предварительный срез за неполный месяц, поэтому итоговые показатели могут измениться. В материале — уровень заработных плат, ключевые тенденции и сравнение с сентябрем.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Сначала коротко о терминах:

Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Ее не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается отдельными аномально высокими или низкими показателями.

1-й квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.

3-й квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остается лишь четверть самых высоких предложений.

Разница между 1-м и 3-м квартилями показывает, насколько велик разброс зарплат. Чем шире этот диапазон, тем более неоднороден рынок с точки зрения уровня оплаты труда.

Итак, по состоянию на октябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях в Киеве составляет 37 500 грн на основе 31 088 предложений. Для сравнения, в сентябре этот показатель также составлял 37 500 грн. Нижняя граница зарплатного диапазона (1-й квартиль) составляет 27 000 грн, верхняя (3-й квартиль) — 55 000 грн. Это свидетельствует о заметном разбросе предложений в зависимости от сферы деятельности и квалификации.

Зарплатные ожидания кандидатов в октябре следующие: медиана по 78 132 резюме составляет 35 000 грн (в сентябре — такой же показатель). Разрыв между тем, что предлагают работодатели, и тем, что запрашивают соискатели, сейчас составляет около 2 500 грн — столько же, сколько и месяцем ранее.

Спрос и предложение на рынке труда

В октябре медианная зарплата в вакансиях в Киеве составляет 37 500 грн (36 000–50 000 грн) на основе 6 822 предложений. Изменение количества вакансий по сравнению с сентябрем, по оценкам участников рынка, может быть связано как с сезонными колебаниями, так и с нехваткой кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Количество кандидатов в октябре также изменилось: медиана зарплатных ожиданий составляет 35 000 грн (25 000–42 000 грн) на основе 35 278 резюме. Осень традиционно сопровождается оживлением активности: после отпусков и летнего затишья люди возвращаются к активному поиску работы, а компании закрывают вакансии до конца года.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Если соотношение вакансий и резюме сохранится, рынок труда Киева и дальше будет оставаться на стороне кандидата, а работодателям придется бороться за внимание соискателей, например, предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы.

Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на октябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Киеве по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

Лидером по количеству вакансий в Киеве в октябре стала сфера государственных учреждений и местного самоуправления: 5 092 предложения с зарплатой около 71 500 грн. Далее следуют охрана, безопасность и силовые структуры (5 460 вакансий, 70 500 грн), а также производство, инженерия и технологии (5 234 вакансии, 40 000 грн). В сентябре тройку лидеров составляли рабочие специальности и домашний персонал (5 790 вакансий, 32 500 грн), торговля (5 762 вакансии, 34 000 грн) и сфера охраны, безопасности и силовых структур (5 543 вакансии, 70 500 грн).

Заметный спрос наблюдается также в логистике (4 869 вакансий, 37 500 грн) и продажах, где при 3 973 вакансиях предлагают в среднем 36 350 грн. Таким образом, конкуренция за кандидатов здесь одна из самых острых среди всех направлений. Для справки: в сентябре наибольший дефицит резюме зафиксировали в государственном секторе — 5 061 вакансия против 346 резюме.

В то же время в сферах административного персонала, «Студенты — начало карьеры», а также среди водителей и курьеров количество резюме существенно превышает количество вакансий. Например, в категории «Студенты — начало карьеры» на 3 516 вакансий приходится более 13 018 резюме.

Кого ищут чаще всего и кому платят больше?

Среди вакансий, появляющихся на рынке труда Киева в октябре 2026 года, преобладают предложения в сферах продаж, логистики и розничной торговли:

Ведущий инженер по тестированию электроники — 140 000 грн;

Менеджер по работе с клиентами в сфере недвижимости, аренда и продажа, без опыта — 60 000–150 000 грн;

Мастер шиномонтажа — 100 000 грн;

Оператор экструдера — 55 000–100 000 грн;

Senior Account Manager — 60 000–90 000 грн.

Несколько более скромные, но стабильные предложения фиксируются в производственной, логистической и финансовой сферах:

Аналитик учетных систем — 60 000–80 000 грн;

Инженер-энергетик — 70 000 грн;

Водитель категории СЕ, по Украине — 65 000 грн;

Комплектовщик товаров на склад — 45 000–60 000 грн;

Повар, Оболонь — 45 000–52 000 грн.

В целом рынок предлагает широкий диапазон зарплат даже в рамках одной профессии. Разница между нижней и верхней границами диапазона часто достигает 20 000–50 000 грн и зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности компании платить за результат.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с апреля по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

За последние полгода (с апреля по октябрь 2026 года) динамика зарплат в Киеве демонстрирует постепенный рост как со стороны работодателей, так и со стороны кандидатов. Если в апреле медианная зарплата в вакансиях составляла 35 000 грн, а зарплатные ожидания кандидатов в резюме — 30 660 грн, то к октябрю эти показатели достигли 37 000 грн и 35 000 грн соответственно.

Разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями кандидатов в этот период менялся незначительно: в апреле он составлял 1 660 грн, в сентябре — 2 000 грн, а в октябре — 2 000 грн. По оценкам участников рынка, зарплатные требования кандидатов все ближе к реальным предложениям, а работодатели, столкнувшись с нехваткой кадров в ряде сфер, чаще идут на уступки.

Как менялось количество резюме и вакансий (с апреля по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Что касается количества вакансий, в Киеве с апреля по октябрь 2026 года зафиксированы определенные колебания: от 57 001 предложения в апреле до 53 495 в августе и 40 708 в сентябре. Показатель октября — 31 088 — пока является предварительным, поскольку месяц еще не завершился, поэтому его не следует напрямую сравнивать с данными за полные месяцы.

Количество резюме за это время менялось волнообразно: 160 498 в августе, 74 054 в сентябре и 71 132 в октябре. Резкое снижение в сентябре и предварительный характер октябрьских данных указывают на то, что окончательную картину можно будет оценить только после завершения месяца.

В октябре 2026 года соотношение вакансий и резюме остается в пользу работодателей: на одну вакансию приходится около 2,3 резюме, поэтому конкуренция среди соискателей за каждую открытую позицию сохраняется.

Однако стоит помнить, что октябрьские данные являются предварительными, поскольку месяц еще не завершился. Поэтому соотношение 2,3 резюме на одну вакансию не следует напрямую сравнивать с показателями за полные месяцы. Кроме того, само по себе это соотношение не доказывает, что рынок в целом находится на стороне работодателя: для такого вывода важно также учитывать соответствие навыков кандидатов требованиям вакансий.

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