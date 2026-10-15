Середня зарплата в Києві у жовтні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo опрацювала дані robota.ua, щоб показати, як виглядає ринок праці Києва станом на жовтень 2026 року. Це попередній зріз за неповний місяць, тому підсумкові показники можуть змінитися. У матеріалі — рівень заробітних плат, ключові тенденції та порівняння з вереснем.

Середня зарплата в Києві

Середня зарплата на київському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Спершу коротко про терміни:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Її не слід плутати із середнім арифметичним, адже медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. Чим більша ця «вилка», тим неоднорідніший ринок за рівнем оплати праці.

Отже, станом на жовтень 2026 року медіанна зарплата у вакансіях у Києві становить 37 500 грн на основі 31 088 пропозицій. Для порівняння, у вересні цей показник був на рівні 37 500 грн. Нижня межа зарплатної вилки (1 квартиль) складає 27 000 грн, верхня (3 квартиль) — 55 000 грн. Це свідчить про помітний розкид пропозицій залежно від сфери та кваліфікації.

Зарплатні очікування кандидатів у жовтні такі: медіана за 78 132 резюме становить 35 000 грн (у вересні — такий самий показник). Розрив між тим, що пропонують роботодавці, і тим, що просять шукачі, наразі становить близько 2 500 грн — стільки ж, як і місяцем раніше.

Попит і пропозиція на ринку праці

У жовтні медіанна зарплата у вакансіях у Києві становить 37 500 грн (36 000 - 50 000 грн) на основі 6 822 пропозицій. Зміна кількості вакансій порівняно з вереснем, за оцінками учасників ринку, може бути пов'язана як із сезонними коливаннями, так і з браком кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість кандидатів у жовтні також змінилася: медіана очікувань становить 35 000 грн (25 000–42 000) на основі 35 278 резюме. Осінь традиційно приносить пожвавлення активності: після відпусток і літнього затишшя люди повертаються до активного пошуку роботи, а компанії закривають вакансії до кінця року.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Якщо співвідношення вакансій і резюме збережеться, ринок праці Києва й надалі залишатиметься на боці кандидата, а роботодавцям доведеться боротися за увагу здобувачів, наприклад, пропонуючи вищі зарплати та додаткові бонуси.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на жовтень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Лідером за кількістю вакансій у Києві у жовтні є сфера Державних установ та самоврядування: 5 092 пропозицій із зарплатою близько 71 500 грн. Далі йдуть Охорона, безпека та силові структури (5 460 вакансій, 70 500 грн) та Виробництво, інженерія та технології (5 234 вакансій, 40 000 грн). У вересні трійку лідерів складали робочі спеціальності та персонал для дому (5 790 вакансій, 32 500 грн), торгівля (5 762 вакансії, 34 000 грн) та сфера охорони, безпеки й силових структур (5 543 вакансії, 70 500 грн).

Помітний попит спостерігається також у Логістиці (4 869 вакансій, 37 500 грн) і Продажах, де при 3 973 вакансіях пропонують в середньому 36 350 грн. Тобто конкуренція за кандидатів тут одна з найгостріших серед усіх напрямків. Для довідки: у вересні найбільший дефіцит резюме фіксували в державному секторі — 5 061 вакансія проти 346 резюме.

Натомість у сферах Адміністративного персоналу, Студенти — початок кар'єри та Водії та кур’єри кількість резюме суттєво перевищує кількість вакансій. Наприклад, у категорії «Студенти — початок кар'єри» на 3 516 вакансій припадає понад 13 018 резюме.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці Києва у жовтні 2026 року, переважають пропозиції у сферах продажів, логістики та роздрібної торгівлі:

Провідний інженер з тестування електроніки — 140 000 грн;

Менеджер по роботі з клієнтами в сфері нерухомості, оренда та продаж, без досвіду — 60 000–150 000 грн;

Майстер шиномонтажу ( — 100 000 грн;

Оператор екструдера — 55 000–100 000 грн;

Senior Account Manager — 60 000–90 000 грн.

Дещо скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у виробничій, логістичній та фінансовій сферах:

Аналітик облікових систем — 60 000–80 000 грн;

Інженер-енергетик — 70 000 грн;

Водій кат. СЕ, по Україні — 65 000 грн;

Комплектувальник товарів на склад — 45 000–60 000 грн;

Кухар, кухарка, Оболонь — 45 000–52 000 грн.

Загалом ринок пропонує широкий діапазон зарплат навіть у межах однієї професії. Різниця між нижньою та верхньою межею вилки часто сягає 20 000–50 000 грн і залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності компанії платити за результат.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку (з квітня по жовтень 2026 року) динаміка зарплат у Києві демонструє поступове зростання як з боку роботодавців, так і з боку кандидатів. Якщо у квітні медіанна зарплата у вакансіях становила 35 000 грн, а очікування кандидатів у резюме — 30 660 грн, то до жовтня ці показники досягли 37 000 грн і 35 000 грн відповідно.

Розрив між пропозицією роботодавців та очікуваннями кандидатів у цей період не змінювався: у квітні він становив 1 660 грн, у вересні — 2 000 грн, а в жовтні — 2 000 грн. За оцінками учасників ринку, зарплатні вимоги кандидатів дедалі ближчі до реальних пропозицій, а роботодавці, зіткнувшись із браком кадрів у низці сфер, частіше йдуть на поступки.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Щодо кількості вакансій, у Києві з квітня по жовтень 2026 року зафіксовано деякі коливання: від 57 001 пропозицій у квітні до 53 495 у серпні та 40 708 у вересні. Показник жовтня 31 088 наразі є попереднім, адже місяць ще не завершився, тому його не слід напряму порівнювати з повними місяцями.

Кількість резюме за цей час змінювалася хвилеподібно: 160 498 у серпні, 74 054 у вересні та 71 132 у жовтні. Різке падіння у вересні й попередній характер жовтневих даних вказують, що остаточну картину можна буде оцінити лише після завершення місяця.

У жовтні 2026 року співвідношення вакансій і резюме залишається на користь роботодавця: на одну вакансію припадає близько 2,3 резюме, тож конкуренція серед шукачів за кожну відкриту позицію зберігається.

Проте варто не забувати, що жовтневі дані попередні, оскільки місяць ще не завершився. Тому співвідношення 2,3 резюме на вакансію не варто напряму порівнювати з показниками повних місяців. Крім того, саме по собі це співвідношення не доводить, що ринок загалом на користь роботодавця: для такого висновку важливо враховувати також відповідність навичок кандидатів вимогам вакансій.

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