- Категория
- Работа
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Средняя зарплата в Одессе в октябре 2026: актуальный уровень доходов
Редакция Dilo проанализировала данные robota.ua, чтобы показать, как выглядит рынок труда Одессы по состоянию на октябрь 2026 года. Это предварительный срез за неполный месяц, поэтому итоговые показатели могут измениться. В материале — уровень заработных плат, ключевые тенденции и сравнение с сентябрем.
- Средняя зарплата в Одессе
- Спрос и предложение на рынке труда
- Самые популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года
- Кого чаще всего ищут и кому больше платят?
- Как менялось количество резюме и вакансий
Средняя зарплата в Одессе
Сначала кратко о терминах:
Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Ее не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается единичными аномально высокими или низкими показателями.
1-й квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.
3-й квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остается лишь четверть самых высоких предложений.
Разница между 1-м и 3-м квартилями показывает, насколько широк разброс зарплат. Чем больше эта «вилка», тем неоднороднее рынок по уровню оплаты труда.
Итак, по состоянию на октябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях в Одессе составляет 29 000 грн на основе 4 797 предложений. Для сравнения, в сентябре этот показатель был на том же уровне. Нижняя граница зарплатной вилки (1-й квартиль) составляет 21 000 грн, верхняя (3-й квартиль) — 40 000 грн. Это свидетельствует о заметном разбросе предложений в зависимости от сферы деятельности и квалификации.
Зарплатные ожидания кандидатов в октябре следующие: медиана по 17 854 резюме составляет 25 000 грн, как и в сентябре. Разрыв между тем, что предлагают работодатели, и тем, что запрашивают соискатели, сейчас составляет около 4 000 грн в пользу вакансий — так же, как и месяцем ранее.
Спрос и предложение на рынке труда
В октябре медианная зарплата в вакансиях в Одессе составляет 29 000 грн (21 000–34 000 грн) на основе 1 764 предложений.
Количество кандидатов в октябре также изменилось: медиана зарплатных ожиданий составляет 25 000 грн на основе 7 630 резюме. По оценкам участников рынка, после завершения курортного сезона часть людей, которые летом работали в сфере гостеприимства и туризма, может вернуться к поиску постоянной работы, а осенью в целом традиционно наблюдается оживление активности.
Если соотношение вакансий и резюме сохранится, одесский рынок труда и дальше будет оставаться на стороне кандидатов, а работодателям придется бороться за внимание соискателей, например, предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы.
Самые популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года
Лидерами по количеству вакансий в Одессе в октябре стали сферы государственных учреждений и местного самоуправления, а также охраны, безопасности и силовых структур: по 777 предложений с зарплатой около 70 000 грн. Далее следуют логистика и таможня (907 вакансий, 32 500 грн), продажи (717 вакансий, 30 000 грн), а также производство, инженерия и технологии (623 вакансии, 30 000 грн). В сентябре тройку лидеров составляли административный персонал, водители и курьеры (963 вакансии, 28 000 грн), логистика, таможня и склад (891 вакансия, 32 000 грн), а также рабочие специальности и домашний персонал (868 вакансий, 25 000 грн).
Заметный спрос наблюдается также на административный персонал, курьеров и водителей (925 вакансий, 28 136 грн). Для справки: в сентябре наименьший резерв кандидатов отмечался в государственных учреждениях и местном самоуправлении (739 вакансий), а также в сфере охраны, безопасности и силовых структур (734 вакансии против 477 резюме).
В то же время в сферах торговли, работы для студентов и начинающих специалистов, а также продаж количество резюме существенно превышает количество вакансий. Например, в категории «Студенты — начало карьеры» на 462 вакансии приходится более 2 605 резюме.
Кого чаще всего ищут и кому больше платят?
Среди вакансий, появляющихся на рынке труда Одессы в октябре 2026 года, преобладают предложения в сферах логистики, транспорта и услуг:
- Водитель (вахта, МАЗ, КАМАЗ, категории ВСЕ) — 67 500 грн;
- Водитель-экспедитор со своим автомобилем (бус 1,8 т) — 62 000–132 000 грн;
- Водитель-международник, дальнобойщик, категория CE (ADR, бензовоз) — 50 000–60 000 грн;
- Водитель категорий C, C1, B (Одесса и Одесская область) — 45 000–50 000 грн;
- Торговый представитель с автомобилем — 41 000–47 000 грн;
- Менеджер в интернет-магазин — 37 000 грн.
Несколько более скромные, но стабильные предложения фиксируются в сферах торговли, строительства и фармацевтической логистики:
- Водитель-экспедитор (MAN, 5 т) — 35 000–40 000 грн;
- Водитель для адресной доставки — 35 000–42 000 грн;
- Торговый представитель на служебном автомобиле — 34 700–45 000 грн;
- Продавец-консультант в магазин техники — 30 000–40 000 грн.
В целом рынок предлагает широкий диапазон зарплат даже в пределах одной профессии. Разница между нижней и верхней границами зарплатной вилки нередко достигает 20 000–40 000 грн и зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности компании платить за результат.
Как менялось количество резюме и вакансий
За последние полгода (с апреля по октябрь 2026 года) динамика зарплат в Одессе демонстрирует неравномерные колебания, преимущественно со стороны работодателей: если в апреле медианная зарплата в вакансиях составляла 27 500 грн, то в июле она достигла 30 000 грн, в сентябре скорректировалась до 29 000 грн, а в октябре составляет 29 000 грн. Ожидания кандидатов, напротив, оставались стабильными: в апреле медиана по резюме составляла 25 000 грн, в сентябре — 25 000 грн, в октябре — также 25 000 грн.
Разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями кандидатов в течение этого периода то увеличивался, то сокращался: в апреле разница составляла 2 500 грн. Летом, по оценкам участников рынка, в разгар туристического сезона, когда растет спрос на сезонный персонал в сфере гостеприимства, работодатели активнее повышали ставки — разрыв достигал 5 000 грн. В сентябре он составлял 4 000 грн, а в октябре остается на том же уровне. Таким образом, зарплатные ожидания одесситов остаются довольно консервативными и менее чувствительными к сезонным колебаниям спроса, чем предложения самих работодателей. Этот вывод необходимо подтвердить после обновления данных.
Что касается количества вакансий, в Одессе с апреля по октябрь 2026 года зафиксировано постепенное снижение: с 7 262 предложений в апреле до 6 880 в августе и 6 492 в сентябре. По оценкам участников рынка, осеннее снижение может быть связано с завершением активного туристического сезона. Показатель октября — 4 797 — пока является предварительным, поскольку месяц еще не завершился, поэтому его не следует напрямую сравнивать с данными за полные месяцы.
Количество резюме за это время менялось волнообразно: 33 434 в августе, 38 295 в сентябре и 17 854 в октябре. Резкое падение в сентябре и предварительный характер октябрьских данных указывают на то, что окончательную картину можно будет оценить только после завершения месяца.
В октябре 2026 года соотношение вакансий и резюме остается в пользу работодателя: на одну вакансию приходится 3,7 резюме, поэтому конкуренция среди соискателей за каждую открытую позицию сохраняется.
Читайте также:
- Средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года;
- Средняя зарплата в Киеве в октябре 2026 года;
- Средняя зарплата во Львове в октябре 2026 года.