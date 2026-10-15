Середня зарплата в Одесі у жовтні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo опрацювала дані robota.ua, щоб показати, як виглядає ринок праці Одеси станом на жовтень 2026 року. Це попередній зріз за неповний місяць, тому підсумкові показники можуть змінитися. У матеріалі — рівень заробітних плат, ключові тенденції та порівняння з вереснем.

Середня зарплата в Одесі

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Спершу коротко про терміни:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Її не слід плутати із середнім арифметичним, адже медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. Чим більша ця «вилка», тим неоднорідніший ринок за рівнем оплати праці.

Отже, станом на жовтень 2026 року медіанна зарплата у вакансіях в Одесі становить 29 000 грн на основі 4 797 пропозицій. Для порівняння, у вересні цей показник був на такому самому рівні. Нижня межа зарплатної вилки (1 квартиль) складає 21 000 грн, верхня (3 квартиль) — 40 000 грн. Це свідчить про помітний розкид пропозицій залежно від сфери та кваліфікації.

Зарплатні очікування кандидатів у жовтні такі: медіана за 17 854 резюме становить 25 000 грн, як і у вересні. Розрив між тим, що пропонують роботодавці, і тим, що просять шукачі, наразі становить близько 4000 грн на користь вакансій, власне як і місяцем раніше.

Попит і пропозиція на ринку праці

У жовтні медіанна зарплата у вакансіях в Одесі становить 29 000 грн (21 000 – 34 000 грн) на основі 1 764 пропозицій.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість кандидатів у жовтні також змінилася: медіана очікувань становить 25 000 грн на основі 7 630 резюме. За оцінками учасників ринку, після завершення курортного сезону частина людей, які влітку працювали у сфері гостинності й туризму, може повертатися до пошуку постійної роботи, а осінь загалом традиційно приносить пожвавлення активності.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Якщо співвідношення вакансій і резюме збережеться, одеський ринок праці й надалі залишатиметься на боці кандидата, а роботодавцям доведеться боротися за увагу здобувачів, наприклад, пропонуючи вищі зарплати та додаткові бонуси.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на жовтень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Лідером за кількістю вакансій в Одесі у жовтні є сфера Державних установ та місцевого самоврядування, а також Охорона, безпека та силові структури: по 777 пропозицій із зарплатою близько 70 000 грн. Далі йдуть Логістики та митниці (907 вакансій, 32 500 грн), Продажі (717 вакансій, 30 000 грн) та Виробництва, інженерії та технологій (623 вакансії 30 000 грн). У вересні трійку лідерів складали адміністративний персонал, водії та кур'єри (963 вакансії, 28 000 грн), логістика, митниця та склад (891 вакансія, 32 000 грн) і робочі спеціальності та персонал для дому (868 вакансій, 25 000 грн).

Помітний попит спостерігається також серед Адміністративного персоналу, кур’єрів та водіїв (925 вакансій, 28 136 грн). Для довідки: у вересні найменший запас кандидатів фіксували у державних установах та місцевому самоврядуванні (739 вакансій) і сфері охорони, безпеки та силових структур (734 вакансії проти 477 резюме).

Натомість у сферах Торгівлі, Студенти, початок кар’єри та Продажів кількість резюме суттєво перевищує кількість вакансій. Наприклад, у категорії «Студенти — початок кар'єри» на 462 вакансій припадає понад 2 605 резюме.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці Одеси у жовтні 2026 року, переважають пропозиції у сферах логістики, транспорту та послуг:

Водій (вахта МАЗ, КАМАЗ, кат. ВСЕ) — 67 500 грн;

Водій-експедитор зі своїм авто (бус 1,8 т) — 62 000–132 000 грн;

Водій-далекобійник-міжнародник кат. CE (ADR, бензовоз) — 50 000–60 000 грн;

Водій кат. С, С1, В (Одеса та Одеська область) — 45 000–50 000 грн;

Торговий представник з автомобілем — 41 000–47 000 грн;

Менеджер в інтернет-магазин — 37 000 грн.

Дещо скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у сферах торгівлі, будівництва та фармацевтичної логістики:

Водій-експедитор (MAN, 5 т) — 35 000–40 000 грн;

Водій на адресну доставку — 35 000–42 000 грн;

Торговий представник на службове авто — 34 700–45 000 грн;

Продавець-консультант в магазин техніки — 30 000–40 000 грн.

Загалом ринок пропонує широкий діапазон зарплат навіть у межах однієї професії. Різниця між нижньою та верхньою межею вилки часто сягає 20 000–40 000 грн і залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності компанії платити за результат.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку (з квітня по жовтень 2026 року) динаміка зарплат в Одесі демонструє нерівномірні коливання, причому переважно з боку роботодавців: якщо у квітні медіанна зарплата у вакансіях становила 27 500 грн, то у липні вона сягала 30 000 грн, у вересні скоригувалася до 29 000 грн, а в жовтні складає 29 000 грн. Очікування кандидатів натомість трималися стабільно: у квітні медіана за резюме становила 25 000 грн, у вересні — 25 000 грн, у жовтні — також 25 000 грн.

Розрив між пропозицією роботодавців та очікуваннями кандидатів упродовж цього періоду то зростав, то скорочувався: у квітні різниця становила 2 500 грн, влітку, за оцінками учасників ринку, у розпал туристичного сезону, коли зростає попит на сезонний персонал у сфері гостинності, роботодавці активніше підвищували ставки — розрив сягав 5 000 грн, у вересні він становив 4 000 грн, а в жовтні складає таку саму різницю. Отже, зарплатні очікування одеситів залишаються доволі консервативними і менш чутливими до сезонних коливань попиту, ніж пропозиції самих роботодавців — підтвердити після оновлення даних.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Щодо кількості вакансій, в Одесі з квітня по жовтень 2026 року зафіксовано поступове зниження: від 7 262 пропозицій у квітні до 6 880 у серпні та 6 492 у вересні. За оцінками учасників ринку, зниження восени може бути пов'язане із завершенням активного туристичного сезону. Показник жовтня 4 797 наразі є попереднім, адже місяць ще не завершився, тому його не слід напряму порівнювати з повними місяцями.

Кількість резюме за цей час змінювалася хвилеподібно: 33 434 у серпні, 38 295 у вересні та 17 854 у жовтні. Різке падіння у вересні й попередній характер жовтневих даних вказують, що остаточну картину можна буде оцінити лише після завершення місяця.

У жовтні 2026 року співвідношення вакансій і резюме залишається на користь роботодавця: на одну вакансію припадає 3,7 резюме, тож конкуренція серед шукачів за кожну відкриту позицію зберігається.

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