Средняя зарплата во Львове в октябре 2026 года: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo проанализировала данные robota.ua, чтобы показать, как выглядит рынок труда Львова по состоянию на октябрь 2026 года. Это предварительный срез за неполный месяц, поэтому итоговые показатели могут измениться. В материале — уровень заработных плат, ключевые тенденции и сравнение с сентябрём.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Для начала — кратко о терминах:

Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Её не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается из-за отдельных аномально высоких или низких показателей.

1-й квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.

3-й квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остаётся лишь четверть самых высоких предложений.

Разница между 1-м и 3-м квартилями показывает, насколько велик разброс зарплат. Чем шире этот «диапазон», тем более неоднороден рынок с точки зрения уровня оплаты труда.

Итак, по состоянию на октябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях во Львове составляет 29 500 грн на основе 6 013 предложений. Для сравнения: в сентябре этот показатель также составлял 29 500 грн. Нижняя граница зарплатного диапазона (1-й квартиль) — 20 000 грн, верхняя (3-й квартиль) — 40 000 грн. Это свидетельствует о заметном разбросе предложений в зависимости от сферы деятельности и квалификации.

Зарплатные ожидания кандидатов в октябре следующие: медиана по 20 520 резюме составляет 30 000 грн — столько же, сколько и в сентябре. Разрыв между тем, что предлагают работодатели, и тем, на что рассчитывают соискатели, сейчас составляет около 500 грн — столько же, сколько и месяцем ранее.

Спрос и предложение на рынке труда

В октябре медианная зарплата в вакансиях во Львове составляет 29 500 грн (21 000–34 000 грн) на основе 2 048 предложений. Изменение количества вакансий по сравнению с сентябрём, по оценкам участников рынка, может быть связано как с сезонными колебаниями, так и с нехваткой кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Количество кандидатов в октябре также изменилось: медиана зарплатных ожиданий составляет 30 000 грн (25 000–42 000 грн) на основе 8 972 резюме. Осень традиционно приносит оживление активности: после отпусков и летнего затишья люди возвращаются к активному поиску работы, а компании стремятся закрыть вакансии до конца года.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Если соотношение вакансий и резюме сохранится, рынок труда Львова и дальше будет оставаться на стороне кандидата, а работодателям придётся бороться за внимание соискателей, например предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы.

Самые популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на октябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности во Львове по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

Лидируют по количеству вакансий во Львове в октябре сферы охраны, безопасности и силовых структур (489 резюме), а также государственные учреждения (41 резюме), где зарплата составляет около 70 065 грн. Далее следуют логистика, таможня и склады (1 885 резюме, 33 000 грн), а также продажи (2 847 резюме, 31 000 грн).

В сентябре тройку лидеров составляли рабочие специальности и домашний персонал (1 462 вакансии, 24 243 грн), логистика, таможня и складское хозяйство (1 210 вакансий, 32 500 грн), а также производство, инженерия и технологии (1 129 вакансий, 29 000 грн).

Для справки: в сентябре наименьший резерв кандидатов наблюдался в государственных учреждениях и местном самоуправлении (612 вакансий), а также в сфере охраны, безопасности и силовых структур (583 вакансии против 434 резюме).

В то же время в сферах, ориентированных на студентов и начинающих специалистов, а также среди административного персонала и в торговле количество резюме существенно превышает количество вакансий. Например, в категории «Студенты — начало карьеры» на 722 вакансии приходится более 3 134 резюме.

Кого ищут чаще всего и кому платят больше?

Среди вакансий, появляющихся на рынке труда Львова в октябре 2026 года, преобладают предложения в сферах логистики, транспорта, продаж и розничной торговли:

Менеджер по продаже комбикормов — 60 000–70 000 грн;

Менеджер службы поддержки клиентов со знанием немецкого языка — 58 000 грн;

Водитель погрузчика (штабелёра) — 45 000–60 000 грн;

Водитель автомобилей бизнес-класса с лицензией — 45 000–60 000 грн;

Обвальщик мяса — 43 700–52 440 грн;

Старший кладовщик на складе — 42 000–46 000 грн.

Несколько более скромные, но стабильные предложения фиксируются в складской и производственной сферах, а также в розничной торговле:

Торговый представитель (предоставляется служебный автомобиль) — 40 000–50 000 грн;

Повар, сушист, пиццайоло, пекарь пиццы — 40 000–55 000 грн;

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад — 40 000–50 000 грн;

Разнорабочий на склад (ремонт поддонов) — 40 000–50 000 грн.

В целом рынок предлагает широкий диапазон зарплат даже в рамках одной профессии. Разница между нижней и верхней границами диапазона часто достигает 10 000–15 000 грн и зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности компании платить за результат.

Примечание: в шаблоне было предусмотрено 6 + 3 позиции, тогда как в исходных данных их 10. Я распределил их по схеме 6 + 4, поэтому во втором списке появилась ещё одна позиция. Кроме того, во вступительном предложении упоминаются сферы «логистика, транспорт и розничная торговля», хотя в первом списке есть продажи комбикормов, поддержка клиентов со знанием немецкого языка и обвалка мяса. То есть список охватывает не только логистику и розничную торговлю. Для большей точности вступительное предложение стоит переформулировать.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с апреля по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

За последние полгода (с апреля по октябрь 2026 года) динамика зарплат во Львове демонстрирует постепенный рост как со стороны работодателей, так и со стороны кандидатов. Если в апреле медианная зарплата в вакансиях составляла 27 500 грн, а зарплатные ожидания кандидатов в резюме — 28 000 грн, то к октябрю эти показатели достигли 29 500 грн и 30 000 грн соответственно.

Разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями кандидатов в течение этого периода то сокращался, то снова увеличивался. В апреле разница составляла около 500 грн в пользу резюме, в сентябре медиана зарплатных ожиданий в резюме превышала медиану вакансий на 500 грн, а в октябре разница также составляет 500 грн. По оценкам участников рынка, зарплатные требования кандидатов остаются достаточно близкими к реальным предложениям работодателей.

Как менялось количество резюме и вакансий (с апреля по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Что касается количества вакансий, во Львове с апреля по октябрь 2026 года зафиксировано постепенное снижение: с 9 036 предложений в апреле до 8 574 в августе. Показатель октября — 6 013 — пока является предварительным, поскольку месяц ещё не завершился, поэтому его не следует напрямую сравнивать с показателями полных месяцев.

Количество резюме за это время менялось волнообразно: 41 781 в августе, 44 586 в сентябре и 20 520 в октябре. Резкое падение в сентябре и предварительный характер октябрьских данных указывают на то, что окончательную картину можно будет оценить только после завершения месяца.

В октябре 2026 года соотношение вакансий и резюме остаётся в пользу работодателя: на одну вакансию приходится 3,4 резюме, поэтому конкуренция между соискателями за каждую открытую позицию сохраняется.

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