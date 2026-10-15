Середня зарплата у Львові у жовтні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo опрацювала дані robota.ua, щоб показати, як виглядає ринок праці Львова станом на жовтень 2026 року. Це попередній зріз за неповний місяць, тому підсумкові показники можуть змінитися. У матеріалі — рівень заробітних плат, ключові тенденції та порівняння з вереснем.

Середня зарплата у Львові

Середня зарплата на львівському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Спершу коротко про терміни:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Її не слід плутати із середнім арифметичним, адже медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. Чим більша ця «вилка», тим неоднорідніший ринок за рівнем оплати праці.

Отже, станом на жовтень 2026 року медіанна зарплата у вакансіях у Львові становить 29 500 грн на основі 6 013 пропозицій. Для порівняння, у вересні цей показник був на рівні 29 500 грн. Нижня межа зарплатної вилки (1 квартиль) складає 20 000 грн, верхня (3 квартиль) — 40 000 грн. Це свідчить про помітний розкид пропозицій залежно від сфери та кваліфікації.

Зарплатні очікування кандидатів у жовтні такі: медіана за 20 520 резюме становить 30 000 (у вересні так само). Розрив між тим, що пропонують роботодавці, і тим, що просять шукачі, наразі становить близько 500 грн, власне, як і місяцем раніше.

Попит і пропозиція на ринку праці

У жовтні медіанна зарплата у вакансіях у Львові становить 29 500 грн (21 000 – 34 000 грн) на основі 2 048 пропозицій. Зміна кількості вакансій порівняно з вереснем, за оцінками учасників ринку, може бути пов'язана як із сезонними коливаннями, так і з браком кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість кандидатів у жовтні також змінилася: медіана очікувань становить 30 000 грн (25 000 – 42 000 грн) на основі 8 972 резюме. Осінь традиційно приносить пожвавлення активності: після відпусток і літнього затишшя люди повертаються до активного пошуку роботи, а компанії закривають вакансії до кінця року.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Якщо співвідношення вакансій і резюме збережеться, ринок праці Львова й надалі залишатиметься на боці кандидата, а роботодавцям доведеться боротися за увагу здобувачів, наприклад, пропонуючи вищі зарплати та додаткові бонуси.

Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на жовтень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Лідером за кількістю вакансій у Львові у жовтні є сфери Охорони, безпеки та силових структур (489 резюме) і Державні установи (41 резюме): із зарплатою близько по 70 065 грн. Далі йдуть Логістика, митниця, склади (1 885 резюме, 33 000 грн) та Продажі (2 847 резюме, 31 000 грн). У вересні трійку лідерів складали робочі спеціальності та персонал для дому (1 462 вакансії, 24 243 грн), логістика, митниця та склад (1 210 вакансій, 32 500 грн) і виробництво, інженерія та технології (1 129 вакансій, 29 000 грн).

Для довідки: у вересні найменший запас кандидатів фіксували у державних установах та місцевому самоврядуванні (612 вакансій) і сфері охорони, безпеки та силових структур (583 вакансії проти 434 резюме).

Натомість у сферах для студентів та тих, хто починає кар’єру, Адміністративному персоналі та Торгівлі кількість резюме суттєво перевищує кількість вакансій. Наприклад, у категорії «Студенти — початок кар'єри» на 722 вакансій припадає понад 3 134 резюме.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці Львова у жовтні 2026 року, переважають пропозиції у сферах логістики, транспорту та роздрібної торгівлі:

Менеджер з продажу комбікормів — 60 000–70 000 грн;

Менеджер клієнтської підтримки (зі знанням німецької мови) — 58 000 грн;

Водій навантажувача (штабелер) — 45 000–60 000 грн;

Водій на ліцензовані авто бізнес-класу — 45 000–60 000 грн;

Обвалювальник/-ця м'яса — 43 700–52 440 грн;

Старший комірник на склад — 42 000–46 000 грн.

Дещо скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у складській, виробничій сферах та рітейлі:

Торговельний представник (надається службове авто) — 40 000–50 000 грн;

Кухар, сушист, піцейоло, пекар піци — 40 000–55 000 грн;

Комплектувальник, пакувальник, вантажник на склад — 40 000–50 000 грн;

Різноробочий на склад (ремонт піддонів) — 40 000–50 000 грн.

Загалом ринок пропонує широкий діапазон зарплат навіть у межах однієї професії. Різниця між нижньою та верхньою межею вилки часто сягає 10 000–15 000 грн і залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності компанії платити за результат.

Зауваження: у шаблоні було 6 + 3 позиції, а у вихідних даних їх 10. Я розподілив їх 6 + 4, тому в другому списку додалася одна позиція. Також перший абзац вводить сфери «логістика, транспорт, роздріб», але в першому блоці є продажі комбікормів, німецькомовна підтримка та обвалювання м'яса, тобто це не лише логістика й роздріб. Якщо потрібна точність, варто переформулювати вступне речення.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку (з квітня по жовтень 2026 року) динаміка зарплат у Львові демонструє поступове зростання як з боку роботодавців, так і з боку кандидатів. Якщо у квітні медіанна зарплата у вакансіях становила 27 500 грн, а очікування кандидатів у резюме — 28 000 грн, то до жовтня ці показники досягли 29 500 грн і 30 000 грн відповідно.

Розрив між пропозицією роботодавців та очікуваннями кандидатів упродовж цього періоду то скорочувався, то знову зростав: у квітні різниця становила близько 500 грн на користь резюме, у вересні медіана резюме перевищувала медіану вакансій на 500 грн, а в жовтні різниця складає 500 грн. Зарплатні вимоги кандидатів, за оцінками учасників ринку, залишаються доволі близькими до реальних пропозицій.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Щодо кількості вакансій, у Львові з квітня по жовтень 2026 року зафіксовано поступове зниження: від 9 036 пропозицій у квітні до 8 574 у серпні. Показник жовтня 6 013 наразі є попереднім, адже місяць ще не завершився, тому його не слід напряму порівнювати з повними місяцями.

Кількість резюме за цей час змінювалася хвилеподібно: 41 781 у серпні, 44 586 у вересні та 20 520 у жовтні. Різке падіння у вересні й попередній характер жовтневих даних вказують, що остаточну картину можна буде оцінити лише після завершення місяця.

У жовтні 2026 року співвідношення вакансій і резюме залишається на користь роботодавця: на одну вакансію припадає 3,4 резюме, тож конкуренція серед шукачів за кожну відкриту позицію зберігається.

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