Технология устойчивости: как в Delta Medical поддерживают и развивают команду

Рост, технологический прорыв и забота о людях: "ТОП-100" рассказывает об опыте Delta Medical в поддержке эффективной команды во время войны.

Несмотря на четвертый год полномасштабной войны, компания Delta Medical демонстрирует уверенный рост, расширяет команды, масштабирует инфраструктуру и внедряет искусственный интеллект в операционные процессы. В фокусе - развитие бизнеса, соблюдение международных стандартов качества и системная работа с талантами. "ТОП-100" выяснил, как компании удается оставаться лидером на рынке и привлекательным работодателем во времена испытаний.

Что такое Delta Medical?

Для того чтобы понять масштабы задач по поддержке работоспособной команды, стоит остановиться на том, что такое Delta Medical. А это теперь:

присутствие в 13 странах Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы;

свыше 800 сотрудников в регионе;

более 80 брендов и 50 международных партнеров;

собственная логистическая инфраструктура, охватывающая климат-контролируемые склады в Украине (более 10 000 кв. м) и 5 складов в других странах;

а втопарк более чем в 250 авто;

втопарк более чем в 250 авто; регистрация и фармаконадзор;

высокое качество работы Delta Medical подтверждено международными сертификатами качества ISO 9001:2015, ISO 13485 и соответствует надлежащим практикам GDP CERTIFICATE №11/2019/GDP;

Delta Medical имеет лицензию Швейцарского института терапевтических продуктов Swissmedic и является членом Швейцарской биотехнологической организации.

Компания предоставляет полный спектр услуг: от регистрации и логистики до маркетинга, фармаконадзора и медицинской информации. Является надежным партнером с сервисной моделью под ключ, предлагающей комплексный подход от стратегии выхода продуктов на рынок к длительной стабильной востребованности системой здравоохранения стран присутствия. А это предусматривает дополнительные преимущества для партнеров, как: быстрая регистрация препаратов любых форм выпуска; локализованный маркетинг с охватом национального ТВ и digital; обучение врачей, фармацевтов и проведение локальных конференций; поддержка процессов собственной CRM-системой и BI-аналитикой.

То есть это сложный бизнес, нуждающийся в квалифицированных специалистах различных направлений и профессий, многие из которых дефицитны в Украине. Поэтому перед HR-департаментом компании стоит нетривиальная задача по обеспечению устойчивости и эффективности трудового коллектива для сохранения и развития комплексного бизнеса.

ИИ и цифра в помощь бизнесу

За последние четыре года компании удалось вернуть товарооборот до довоенного уровня. С 2022-го в Delta Medical увеличили товарооборот более чем на 24%. Как Delta Medical удалось добиться таких результатов в сложных условиях войны?

Факторами успеха можно назвать следующие шаги компании:

расширение автоматизации процессов на складе в Киеве;

модернизация конвейерных линий и систем сборки с ориентиром на полную цифровизацию цепей снабжения;

внедрение решений на основе ИИ в аналитике, логистике, рутинных коммуникациях, проработке и формировании отчетов;

цифровая трансформация – от LMS и документообора до обновления ERP-системы;

безопасность и хранение данных с использованием международных и отраслевых стандартов и политик комплаенса;

успешное прохождение международных аудитов на соответствие стандартам качества, законодательству стран и отрасли, ISO, GDP.

"Мы воспринимаем кризис как точку роста. Именно в вызовах рождаются наиболее эффективные системы. Мы не остановили ни одно направление, наоборот, масштабировали то, что дает стратегическое преимущество: автоматизацию, логистику, аналитику", — отмечает Гуля Поготова, маркетинг-директор Delta Medical.

Цель изменений в компании заключается в том, что они направлены на облегчение работы коллектива, высвобождение сил и времени сотрудников для развития компании. "Все, что можем не делать руками, мы автоматизируем. Всюду, где можем отказаться от бумаги и оцифровать процессы, мы это делаем, - говорит Ольга Волченко, HRD Delta Medical. - Акцент на диджитализации процессов. Мы хотим ускорить работу и одновременно сделать ее менее рутинной, снять с людей лишнюю нагрузку, чтобы у них было больше времени и возможностей, чтобы мыслить, общаться, работать на развитие".

Бренд привлекательного работодателя

Впрочем, поддержка команды не ограничивается инвестициями в технологическое обновление компании. С самого начала полномасштабного вторжения работодатель не допустил никаких сокращений, обеспечил регулярную выплату зарплат с ежегодной индексацией, а также сохранил бонусные и компенсационные программы. Более того, расширил количество мотивационных программ и их вариативность.

"Мы понимаем, что должны конкурировать за людей, поэтому постоянно мониторим рынок труда, чтобы вовремя реагировать на изменения и действия конкурентов. В то же время мы хорошо понимаем, в какое время живем, и для нас очень важно, чтобы наши люди не оставались один на один с проблемами, - рассказывает Ольга Волченко, - Поэтому социальные проекты и психологическая поддержка также имеют большое значение. То есть, с одной стороны, мы даем стабильность как работодатель, а с другой - помогаем людям сохранять устойчивость, держать настроение, справляться со стрессом и выгоранием".

По словам Ольги Волченко, компания поддерживает работников материально и психологически. Мобилизированным налаживается помощь в приобретении нужного снаряжения. Ветеранам, которые возвращаются в гражданскую жизнь, предоставляется возможность прохождения реабилитации, а также оплаченный месячный отпуск, в течение которого человек может решить, готов ли возвращаться к работе в компании и в какой роли.

Важны и другие вещи. Удобная атмосфера на работе помогает создавать соответствующая инфраструктура: современные офисы, служебный автопарк, собственная аптека и спортивный зал.

"Стараемся держать хорошее настроение. Организуем в компании больше праздников, за достижение показателей ежемесячно все имеем дополнительный оплачиваемый выходной. Для линейного персонала упростили мотивационные системы, целевые показатели свели только к тем, которые рассчитаны на месяц и зависят исключительно от самого человека, и это придает работникам уверенности в своих силах", - делится опытом Гуля Поготова.

Люди должны чувствовать вовлеченность и видеть перспективу. Поэтому важной частью работы становится сопровождение развития персонала и формирование для него карьерных возможностей: переход между направлениями в средние компании (маркетитинг/коммерция/финансы/логистика), повышение внутри департаментов и кроссфункциональные проектные группы. Также весомый вклад в усиление команды вносят программы, направленные на обучение и развитие: LMS-система, постоянные product-trainings, участие во внешних и внутренних конференциях, форумах и семинарах.

"Люди видят, что даже под обстрелами мы сохраняем рабочие места, поддерживаем в случае неурядиц и военных рисков, инвестируем в обучение, медицинское страхование и психологическую поддержку. Это создает доверие. А доверие — ключ к удержанию талантов", — говорит Ольга Волченко.

Уверенная команда – залог развития

Delta Medical — это кейс о том, как бизнес не просто выживает во время войны, а инвестирует в развитие, повышает конкурентоспособность, строит партнерство будущего и формирует культуру, где люди могут воплощать идеи, чувствуют ценность своей работы, предоставляя доступ к инновационным продуктам, улучшающим жизнь и здоровье.

В кризисе компания выбрала курс на устойчивость, технологию и развитие. Именно поэтому остается в топе компаний фармрынка Украины и региона.