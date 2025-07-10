Технологія стійкості: як у Delta Medical підтримують і розвивають команду

Зростання, технологічний прорив та турбота про людей: "ТОП-100" розповідає про досвід Delta Medical у підтримці ефективної команди під час війни.

Попри четвертий рік повномасштабної війни, компанія Delta Medical демонструє впевнене зростання, розширює команди, масштабує інфраструктуру та впроваджує штучний інтелект в операційні процеси. У фокусі — розвиток бізнесу, дотримання міжнародних стандартів якості та системна робота з талантами. "ТОП-100" з’ясував, як компанії вдається залишатися лідером на ринку та привабливим роботодавцем у часи випробувань.

Що таке Delta Medical?

Для того щоб осягнути масштаби завдань з підтримки працездатної команди, варто зупинитися на тому, що таке Delta Medical. А це натепер:

присутність у 13 країнах Центральної Азії, Кавказу та Східної Європи;

понад 800 співробітників у регіоні;

більш ніж 80 брендів та 50 міжнародних партнерів;

власна логістична інфраструктура, яка охоплює клімат-контрольовані склади в Україні (понад 10 000 кв. м) та 5 складів в інших країнах;

а втопарк у понад 250 авто;

втопарк у понад 250 авто; реєстрація та фармаконагляд;

висока якість роботи Delta Medical підтверджена міжнародними сертифікатами якості ISO 9001: 2015, ISO 13485 і відповідає належним практикам GDP CERTIFICATE № 11/2019 / GDP;

Delta Medical має ліцензію Швейцарського інституту терапевтичних продуктів Swissmedic та є почесним членом Швейцарської біотехнологічної організації.

Компанія надає повний спектр послуг: від реєстрації та логістики до маркетингу, фармаконагляду та медичної інформації. Є надійним партнером із сервісною моделлю під ключ, що пропонує комплексний підхід від стратегії виходу продуктів на ринок до довготривалої стабільної затребуваності системою охорони здоров’я країн присутності. А це передбачає такі додаткові переваги для партнерів, як: швидка реєстрація препаратів будь-яких форм випуску; локалізований маркетинг з охопленням національного ТБ і digital; навчання лікарів, фармацевтів та проведення локальних конференцій; підтримка процесів власною CRM-системою та BI-аналітикою.

Тобто це складний бізнес, що потребує кваліфікованих спеціалістів різноманітних напрямів та професій, багато з яких дефіцитні в Україні. Тож перед HR-департаментом компанії постає нетривіальне завдання із забезпечення стійкості та ефективності трудового колективу задля збереження та розвитку комплексного бізнесу.

ШІ та цифра у поміч бізнесу

Протягом останніх чотирьох років компанії вдалося повернути товарообіг до довоєнного рівня. З 2022-го у Delta Medical збільшили товарообіг на понад 24%. Як Delta Medical вдалося здобути таких результатів у складних умовах війни?

Чинниками успіху можна назвати такі кроки компанії:

розширення автоматизації процесів на складі у Києві;

модернізація конвеєрних ліній та систем збірки з орієнтиром на повну цифровізацію ланцюгів постачання;

впровадження рішень на основі ШІ в аналітиці, логістиці, рутинних комунікаціях, опрацюванні та формуванні звітів;

цифрова трансформація — від LMS та документообрігу до оновлення ERP-системи;

безпека та збереження даних із використанням міжнародних та галузевих стандартів та політик комплаєнсу;

успішне проходження міжнародних аудитів на відповідність стандартам якості, законодавства країн та галузі, ISO, GDP.

"Ми сприймаємо кризу як точку зростання. Саме у викликах народжуються найбільш ефективні системи. Ми не зупинили жоден напрям, навпаки, масштабували те, що дає стратегічну перевагу: автоматизацію, логістику, аналітику", — зазначає Гуля Поготова, маркетинг-директорка Delta Medical.

Мета змін у компанії полягає у тому, що вони спрямовані на полегшення роботи колективу, вивільнення сил та часу співробітників задля розвитку компанії. "Усе, що можемо не робити руками, ми автоматизуємо. Усюди, де можемо відмовитися від паперу та оцифрувати процеси, ми це робимо, — говорить, Ольга Волченко, HRD Delta Medical. — Акцент на диджиталізації процесів. Ми хочемо пришвидшити роботу і водночас зробити її менш рутинною, зняти з людей зайве навантаження, щоб у них було більше часу і можливостей, щоб мислити, спілкуватися, працювати на розвиток".

Бренд привабливого роботодавця

Втім, підтримка команди не обмежується лише інвестиціями у технологічне оновлення компанії. Від початку повномасштабного вторгнення роботодавець не допустив жодних скорочень, забезпечив регулярну виплату зарплат із щорічною індексацією, а також зберіг бонусні та компенсаційні програми. Ба більше, розширив кількість мотиваційних програм та їхню варіативність.

"Ми розуміємо, що маємо конкурувати за людей, тому постійно моніторимо ринок праці, щоб вчасно реагувати на зміни та дії конкурентів. Водночас ми добре розуміємо, у який час живемо, і для нас дуже важливо, щоб наші люди не лишалися сам на сам з проблемами, — розповідає Ольга Волченко. — Тож соціальні проєкти і психологічна підтримка також мають велике значення. Тобто, з одного боку, ми даємо стабільність як роботодавець, а з іншого — допомагаємо людям зберігати стійкість, тримати настрій, справлятися зі стресом та вигоранням".

За словами Ольги Волченко, компанія підтримує працівників матеріально та психологічно. Мобілізованим налається допомога у придбанні потрібного спорядження. Ветеранам, які повертаються до цивільного життя, надається можливість проходження реабілітації, а також оплачена місячна відпустка, протягом якої людина може вирішити, чи готова повертатися до роботи у компанії і в якій ролі.

Важливі й інші речі. Комфортну атмосферу на роботі допомагає створювати відповідна інфраструктура: сучасні офіси, службовий автопарк, власна аптека та спортивний зал.

"Намагаємося тримати гарний настрій. Організовуємо у компанії більше свят, за досягнення показників щомісяця всі маємо додатковий оплачуваний вихідний. Для лінійного персоналу спростили мотиваційні системи, цільові показники звели лише до тих, які розраховані на місяць та залежать виключно від самої людини, і це додає працівникам впевненості у своїх силах", — ділиться досвідом Гуля Поготова.

Люди мають відчувати залученість і бачити перспективу. Тому важливою частиною роботи стає супровід розвитку персоналу та формування для нього кар’єрних можливостей: перехід між напрямами всередні компанії (маркетитинг / комерція / фінанси / логістика), підвищення всередині департаментів та кросфункціональні проєктні групи. Також вагомий внесок у посилення команди роблять програми, спрямовані на навчання і розвиток: LMS-система, постійні product-trainings, участь у зовнішніх і внутрішніх конференціях, форумах та семінарах.

"Люди бачать, що навіть під обстрілами ми зберігаємо робочі місця, підтримуємо в разі негараздів та воєнних ризиків, інвестуємо у навчання, медичне страхування та психологічну підтримку. Це створює довіру. А довіра — ключ до утримання талантів", — говорить Ольга Волченко.

Впевнена команда — запорука розвитку

Delta Medical — це кейс про те, як бізнес не просто виживає під час війни, а інвестує у розвиток, підвищує конкурентоспроможність, будує партнерства майбутнього і формує культуру, де люди можуть втілювати ідеї, відчувають цінність своєї роботи, надаючи доступ до інноваційних продуктів, що покращують життя і здоров’я.

У кризі компанія обрала курс на стійкість, технології та розвиток. І саме тому залишається у топі компаній фармринку України та регіону.