Вакансии, написанные на украинском, получают на 17% больше отзывов — исследование Work.ua

В последние годы украинский язык все больше доминирует на рынке труда, вытесняя русский. В исследовании 2024 года выявлено, что 97% вакансий уже написаны на украинском, что является историческим максимумом, тогда как только 1,5% объявлений еще публикуются на русском.

Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

В сентябре 2024 было зарегистрировано 97% украиноязычных предложений работы. На русском было написано 1,5% вакансий. В Work.ua. отмечают, что это фактически исторический минимум.

Ровенщина — лидер по доле украиноязычных вакансий

В сентябре 2024 года Ровенская область продемонстрировала наибольший процент украиноязычных вакансий – 99,9%. В общей сложности половина областей Украины уже имеет более 99% предложений работы на государственном языке.

Наибольшая доля русскоязычных вакансий зафиксирована в Одесской области, где 5,6% объявлений еще публикуются на русском, но по сравнению с 11% в 2023 году ситуация значительно улучшилась.

Интересно, что наименьшая доля украиноязычных вакансий — в сфере дистанционной работы, где всего 85,8% вакансий на украинском, из-за большого количества объявлений на английском.

Крупные компании чаще используют украинский язык

Размер и сфера деятельности компании оказывают существенное влияние на выбор языка вакансий. Крупные компании реже используют российский, а в сфере "Силы обороны" 99,6% вакансий написаны на украинском.

Среди наиболее украинизированных секторов государственные организации (99,3%) и дизайн (98,2%). Наименьшая украинизация наблюдается в некоммерческих организациях и сфере IT, где распространены объявления на английском.

Украиноязычные вакансии — ключ к большему количеству отзывов

Результаты исследования показывают, что на вакансии на украинском языке отзываются на 17% больше кандидатов по сравнению с русскоязычными объявлениями. Это может стать эффективным шагом в преодолении дефицита кадров во многих секторах. В то же время больше всего отзывов получают англоязычные вакансии, что объясняется более высокой зарплатой и возможностью удаленной работы.

Молодежь и женщины чаще составляют резюме на украинском

Что касается резюме соискателей, 90,5% из них написаны на украинском, что является значительным ростом по сравнению с 71% в 2022 году. На английском языке написано 5,5% резюме, в то время как на русском — всего 4%.

Молодежь активно пользуется украинским языком: среди соискателей до 18 лет 95,7% составили резюме на государственном. Среди старшего поколения, особенно в возрасте 55+, только 64,5% резюме написаны на украинском, а 34% — на русском.

Женщины чаще используют украинский язык для создания резюме (87%), в то время как мужчины немного больше склоняются к использованию русского (18%).

Украинизация по профессиям: юристы — лидеры, водители — аутсайдеры

Юристы и специалисты по страхованию наиболее активны в украинизации своих резюме — 92% из них написаны на украинском. Наименьшая доля украиноязычных резюме среди водителей, работников в сфере строительства, охраны, рабочих специальностей и топ-менеджеров — всего около 22% их резюме написаны на русском.

В целом рынок труда в Украине активно украинизируется, что положительно влияет на успешность поиска работы, особенно среди молодежи и крупных компаний.

Добавим, в сентябре работодатели разместили рекордное количество вакансий – 117 683 предложения работы. Такая активность работодателей сравнима с показателями 2021 года, когда количество вакансий также превышало 117 тысяч. Однако зарплаты остались на уровне предыдущих месяцев, что вызывает недовольство среди соискателей работы.