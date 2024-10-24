Вакансії, написані українською, отримують на 17% більше відгуків — дослідження Work.ua

За останні роки українська мова все більше домінує на ринку праці, витісняючи російську. У дослідженні 2024 року виявлено, що 97% вакансій вже написані українською, що є історичним максимумом, тоді як лише 1,5% оголошень ще публікуються російською.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

У вересні 2024 року була зареєстровано 97% україномовних пропозицій роботи. Російською було написано 1,5% вакансій. У Work.ua. зазначають, що це, фактично, історичний мінімум.

Рівненщина — лідер за часткою україномовних вакансій

У вересні 2024 року Рівненська область продемонструвала найбільший відсоток україномовних вакансій — 99,9%. Загалом половина областей України вже має понад 99% пропозицій роботи державною мовою.

Найбільша частка російськомовних вакансій зафіксована в Одеській області, де 5,6% оголошень ще публікуються російською, але порівняно з 11% у 2023 році ситуація значно покращилася.

Цікаво, що найменша частка україномовних вакансій — у сфері дистанційної роботи, де лише 85,8% вакансій українською, через велику кількість оголошень англійською.

Великі компанії частіше використовують українську мову

Розмір та сфера діяльності компанії суттєво впливають на вибір мови вакансій. Великі компанії рідше використовують російську, натомість у сфері "Сили оборони" 99,6% вакансій написані українською.

Серед найбільш українізованих секторів також державні організації (99,3%) та дизайн (98,2%). Найменша українізація спостерігається у неприбуткових організаціях і сфері IT, де поширені оголошення англійською.

Україномовні вакансії — ключ до більшої кількості відгуків

Результати дослідження показують, що на вакансії українською мовою відгукуються на 17% більше кандидатів порівняно з російськомовними оголошеннями. Це може стати ефективним кроком для подолання дефіциту кадрів у багатьох секторах. Водночас найбільше відгуків отримують англомовні вакансії, що пояснюється вищою зарплатою та можливістю віддаленої роботи.

Молодь і жінки частіше складають резюме українською

Щодо резюме шукачів, 90,5% з них написані українською, що є значним зростанням порівняно з 71% у 2022 році. Англійською мовою написано 5,5% резюме, тоді як російською — лише 4%.

Молодь активно користується українською мовою: серед шукачів віком до 18 років 95,7% склали резюме державною. Серед старшого покоління, особливо віком 55+, лише 64,5% резюме написані українською, а 34% — російською.

Жінки частіше використовують українську мову для створення резюме (87%), тоді як чоловіки трохи більше схиляються до використання російської (18%).

Українізація за професіями: юристи — лідери, водії — аутсайдери

Юристи та фахівці зі страхування найбільш активні в українізації своїх резюме — 92% з них написані українською. Найменша частка україномовних резюме серед водіїв, працівників у сфері будівництва, охорони, робітничих спеціальностей і топменеджерів — лише близько 22% їхніх резюме написані російською.

Загалом, ринок праці в Україні активно українізується, що позитивно впливає на успішність пошуку роботи, особливо серед молоді та великих компаній.

Додамо, у вересні роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій — 117 683 пропозиції роботи. Така активність роботодавців порівнянна з показниками 2021 року, коли кількість вакансій також перевищувала 117 тисяч. Проте, зарплати залишилися на рівні попередніх місяців, що викликає незадоволення серед шукачів роботи.