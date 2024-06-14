Возьми собаку на работу: популяризация благоприятной среды в офисах для четырехлапых. Как присоединиться?

В пятницу, 21 июня, состоится Всемирная акция «Возьми собаку на работу». Украинцев традиционно приглашают провести рабочий день вместе со своим любимцем. Это способ показать, что даже во время полномасштабного вторжения России украинцы продолжают поддерживать культуру гуманного обращения с животными.

В Украине традицию раз в год брать любимцев в офис положил начало крупнейший украинский производитель еды для кошек и собак Kormotech, под зонтиком собственного премиального бренда Club 4 Paws. Впервые акцию провели в 2013 во Львове. В течение 12 лет производитель и его бренд являются послами культуры равноправного сожительства людей и четырехлапых.

Офисы Kormotech приспособлены к комфортному пребыванию собак: люди знают, как вести себя с уважением к комфорту и личному пространству животных, есть поилки, мисочки, минимум ковролина и даже соответствующие средства гигиены, в том числе душ для мытья лап.

Компания призывает поддержать инициативу dog-friendly офисов по всей стране. И речь идет не только о производителях пищи или аксессуарах для четырехлапых. Традиция распространяется по Украине и уже более 500 компаний совершенно разного направления: от IT до сетевых кафе и ресторанов стали dog-friendly. 21 июня — отличный случай присоединиться к сообществу от имени вашей компании!

Так Kormotech меняет отношение к четырехлапым в странах Восточной Европы. от собственности до полноценных компаньонов и членов семьи. Для этого компания реализует ряд социальных инициатив: бесплатную горячую линию ветеринарной заботы Optimeal Expert 9100, школу повышения квалификации для ветеринаров Optimeal Expert совместно со Всеукраинской гильдией ветеринаров, платформу адопции Look 4 Paws, инициативу по спасению пострадавших животных Ukraine .

Как присоединиться к акции «Возьми собаку на работу»?

Как отдельных петперентов, так и офисы компаний призывают приобщиться к флешмобу в социальных сетях. Среди всех участников разыграют брендовые подарочные боксы, которые помогут офисам компаний ежедневно быть dog-friendly.

Подробные условия флешмоба - на странице акции в Instagram.

Для компаний и петперентов, впервые решивших присоединиться к инициативе, организаторы разработали подробную инструкцию с советами по подготовке офиса к такому рабочему дню и призывают позаботиться о комфорте не только любимца, но и своих коллег.

Почему это важно?

Уровень культуры обращения с животными отражает состояние развития общества. Четырехлапые являются не только членами семей, но и компаньонами людей. Офисы, дружественные с собаками, имеют много преимуществ по сравнению с компаниями, где это еще не стало частью корпоративной культуры. Животные помогают преодолевать стресс, лучше сосредотачиваться на выполнении задач и помогают более качественно налаживать отношения с коллегами.

“У нас есть уникальная возможность изменить существующий порядок вещей. Еще лет 10 назад слово "зооактивист" не звучало в широком употреблении. Сейчас у нас есть мощные общественные организации, которые создают тренды в этом направлении. Еще 10 лет назад считалось вполне нормальным кормить собаку костями и пускать кота на самовыгул. Сегодня мы задумываемся над качеством жизни нашего животного — почему оно демонстрирует те или иные поведенческие особенности и как ему помочь? За последние 10 лет количество дверей с надписями "С животными нельзя" уменьшилось, а поилка с водой у входа в кафе летом стала нормой. Конфигурации культуры непременно ведут за собой конфигурации в инфраструктуре, быту, обыденных привычках. Утешаемся, что общество постепенно избавляется от нелепых рестрикций и движется в направлении создания среды поддержки и комфортного взаимодействия», — Алина Смышляк-Борода, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech.