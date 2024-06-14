Візьми собаку на роботу: популяризація сприятливого середовища в офісах для чотирилапих. Як долучитися?

У п’ятницю, 21 червня, відбудеться Всесвітня акція «Візьми собаку на роботу». Українців традиційно запрошують провести робочий день разом зі своїм улюбленцем. Це спосіб показати, що навіть під час повномасштабного вторгнення росії українці продовжують підтримувати культуру гуманного поводження з тваринами.

В Україні традицію раз на рік брати улюбленців до офісу започаткував найбільший український виробник їжі для котів і собак Kormotech, під парасолькою власного преміального бренду Club 4 Paws. Вперше акцію провели у 2013-му у Львові. Протягом 12 років виробник і його бренд є амбасадорами культури рівноправного співжиття людей і чотирилапих.

Офіси Kormotech пристосовані до комфортного перебування собак: люди знають, як себе поводити із повагою до комфорту та особистого простору тварин, є поїлки, мисочки, мінімум ковроліну та навіть відповідні засоби гігієни, зокрема душ для миття лап.

Компанія закликає підтримати ініціативу dog-friendly офісів по всій країні. І мова йде не лише про виробників їжі чи аксесуарів для чотирилапих. Традиція шириться Україною і вже понад 500 компаній абсолютно різного спрямування: від IT до мережевих кафе та ресторанів стали dog-friendly. 21-го червня — чудова нагода долучитись до спільноти від імені вашої компанії!

Так Kormotech змінює ставлення до чотирилапих у країнах Східної Європи — від власності до повноцінних компаньйонів та членів родини. Для цього компанія реалізує низку соціальних ініціатив: безкоштовну гарячу лінію ветеринарної турботи Optimeal Expert 9100, школу підвищення кваліфікації для ветеринарів Optimeal Expert спільно з Всеукраїнською гільдією ветеринарів, платформу адопції Look 4 Paws, ініціативу з порятунку тварин, що постраждали від війни Save Pets of Ukraine.

Як доєднатися до акції «Візьми собаку на роботу»?

Як окремих петперентів, так і офіси компаній, закликають долучитися до флешмобу у соціальних мережах. Серед усіх учасників розіграють брендові подарункові бокси, які допоможуть офісам компаній щодня бути dog-friendly.

Детальні умови флешмобу — на сторінці акції в Instagram.

Для компаній та петперентів, які вперше вирішили долучитися до ініціативи, організатори розробили детальну інструкцію з порадами з підготовки офісу до такого робочого дня та закликають подбати про комфорт не лише улюбленця, а й своїх колег.

Чому це важливо?

Рівень культури поводження з тваринами відображає стан розвитку суспільства. Чотирилапі є не лише членами родин, але й компаньйонами людей. Офіси, дружні до собак, мають багато переваг порівняно з компаніями, де це ще не стало частиною корпоративної культури. Тварини допомагають долати стрес, краще зосереджуватися на виконанні завдань, та допомагають якісніше налагоджувати стосунки з колегами.

“Маємо унікальну можливість змінити існуючий порядок речей. Ще років 10 назад слово “зооактивіст” не звучало у широкому вжитку. Зараз ми маємо потужні громадські організації, що створюють тренди у цьому напрямку. Ще 10 років тому вважалось цілком нормальним годувати собаку кістками та пускати кота на самовигул. Сьогодні ми замислюємось над якістю життя нашої тваринки — чому вона демонструє ті чи інші поведінкові особливості і як їй допомогти? За останні 10 років кількість дверей із написами “З тваринами не можна” зменшилась, а поїлка з водою біля входу в кафе влітку стала нормою. Зміни культури обов’язково ведуть за собою зміни в інфраструктурі, побуті, повсякденних звичках. Тішимось, що суспільство поступово позбувається безглуздих рестрикцій і рухається у напрямку створення середовища підтримки і комфортної взаємодії”, — Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech.