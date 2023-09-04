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- Категория
- Общество
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9-10 сентября на Арт-заводе Платформа состоится PesDay
Это фестиваль для всех PESлаверс, а также опытных владельцев собак и тех, кто только думает о том, чтобы завести верного товарища.
Начнут хвостаты с красной дорожки, а затем джакузи, песочницы, спа-зоны, beauty, фотосессия, сеанс у психолога, дегустации корма, шоппинг, а после всего – на зону свободного выгула искать новых друзей и любовь. Это будет оазис собачьего восторга и удовольствия.
А что для людей?
Все, что вы так любите – тематическое кино, отборные фуд-корты, стендапы топовых украинских комиков (Роман Щербан, Антон Тимошенко, Макс Вышинский, Тарас Стадницкий, Феликс Редька, Славик Мартынюк и другие), сцена, с которой будет звучать музыка для души, большой маркет с настоящими находками, бассейн и детская зона, где малыши охотно проведут весь день.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подробнее:
- лекции от нутрициологов, психологов и ветеринаров, которые поделятся ценными советами по уходу;
- презентация пород – пообщаетесь с заводчиками желанной породы, чтобы узнать особенности характера и поведения;
- кинологические выступления и аджилиты, где вы сможете увидеть невероятные возможности собак в разных областях: от поисковой деятельности до акробатических трюков.
И приобщайтесь к благотворительности: поддержите приюты для животных и помогите нуждающимся в помощи и заботе.
Мероприятие состоится с 12:00 до 22:00.
Стоимость билета
до 1.09 (включительно) 1 день – 150 грн
2 дня – 200 грн
2.09 – 10.09
1 день – 250 грн, 2 дня – 350 грн
10% от продажи билетов будут направлены в фонд помощи UAnimals.
При оплате картой Visa сумма удваивается. Присоединяйтесь к инициативе.
При расчете картой Visa Privat Bank на фудкорте и маркете – скидка 10%.
При расчете картой Visa любого другого банка на фудкорте и маркете – скидка 5%.
Детям до 12 лет, военным, пенсионерам, лицам с инвалидностью любой группы, беременным женщинам и многодетным семьям – бесплатно при наличии документа, подтверждающего соответствующий статус.
Именинникам в день рождения – бесплатный вход.
Студентам, школьникам – 125 грн при наличии документа, подтверждающего соответствующий статус.