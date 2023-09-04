9-10 сентября на Арт-заводе Платформа состоится PesDay

Это фестиваль для всех PESлаверс, а также опытных владельцев собак и тех, кто только думает о том, чтобы завести верного товарища.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Начнут хвостаты с красной дорожки, а затем джакузи, песочницы, спа-зоны, beauty, фотосессия, сеанс у психолога, дегустации корма, шоппинг, а после всего – на зону свободного выгула искать новых друзей и любовь. Это будет оазис собачьего восторга и удовольствия.

А что для людей?

Все, что вы так любите – тематическое кино, отборные фуд-корты, стендапы топовых украинских комиков (Роман Щербан, Антон Тимошенко, Макс Вышинский, Тарас Стадницкий, Феликс Редька, Славик Мартынюк и другие), сцена, с которой будет звучать музыка для души, большой маркет с настоящими находками, бассейн и детская зона, где малыши охотно проведут весь день.

Подробнее:

лекции от нутрициологов, психологов и ветеринаров, которые поделятся ценными советами по уходу;

презентация пород – пообщаетесь с заводчиками желанной породы, чтобы узнать особенности характера и поведения;

кинологические выступления и аджилиты, где вы сможете увидеть невероятные возможности собак в разных областях: от поисковой деятельности до акробатических трюков.

И приобщайтесь к благотворительности: поддержите приюты для животных и помогите нуждающимся в помощи и заботе.

Мероприятие состоится с 12:00 до 22:00.

Стоимость билета

до 1.09 (включительно) 1 день – 150 грн

2 дня – 200 грн

2.09 – 10.09

1 день – 250 грн, 2 дня – 350 грн

10% от продажи билетов будут направлены в фонд помощи UAnimals.

При оплате картой Visa сумма удваивается. Присоединяйтесь к инициативе.

При расчете картой Visa Privat Bank на фудкорте и маркете – скидка 10%.

При расчете картой Visa любого другого банка на фудкорте и маркете – скидка 5%.

Детям до 12 лет, военным, пенсионерам, лицам с инвалидностью любой группы, беременным женщинам и многодетным семьям – бесплатно при наличии документа, подтверждающего соответствующий статус.

Именинникам в день рождения – бесплатный вход.

Студентам, школьникам – 125 грн при наличии документа, подтверждающего соответствующий статус.