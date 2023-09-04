9-10 вересня на Арт-заводі Платформа відбудеться PesDay

Це фестиваль для усіх-усіх PESлаверс, а також досвідчених власників собак та тих, хто тільки думає про те, щоб завести вірного товариша.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Почнуть хвостаті з червоної доріжки, а потім джакузі, пісочниці, спа-зони, beauty, фотосесія, сеанс у психолога, дегустації корму, шопінг, а після всього - на зону вільного вигулу шукати нових друзів і любов. Це буде оазис собачого захвату та насолоди.

А що ж для людей?

Все, що ви так любите – тематичне кіно, добірні фуд-корти, стендапи топових українських коміків (Роман Щербан, Антон Тимошенко, Макс Вишинський, Тарас Стадницький, Фелікс Редька, Славік Мартинюк та інші), сцена, з якої лунатиме музика для душі, великий маркет зі справжніми знахідками, басейн та дитяча зона, де малеча залюбки проведе увесь день.

Детальніше:

лекції від нутріціологів, психологів та ветеринарів, що поділяться цінними порадами щодо догляду

презентація порід – поспілкуєтесь із заводчиками бажаної породи, щоб дізнатись особливості характеру та поведінки

кінологічні виступи та аджиліті, де ви зможете побачити неймовірні можливості собак у різних областях: від пошукової діяльності до акробатичних трюків.

І долучайтесь до благодійності: підтримайте притулки для тварин та допоможіть тим, хто потребує допомоги та турботи.

Захід триватиме з 12:00 до 22:00.

Вартість квитка

до 1.09 (включно) 1 день – 150 грн

2 дні – 200 грн

2.09 - 10.09

1 день – 250 грн, 2 дні – 350 грн

10% від продажу квитків будуть спрямовані в фонд допомоги тваринам UAnimals.

При оплаті карткою Visa сума подвоюється. Долучайтесь до ініціативи.

При розрахунку карткою Visa Privat Bank на фудкорті та маркеті – знижка 10%.

При розрахунку карткою Visa будь-якого іншого банку на фудкорті та маркеті – знижка 5 %.

Дітям до 12 років, військовим, пенсіонерам, особам з інвалідністю будь-якої групи, вагітним жінкам та багатодітним сім’ям – безкоштовно за наявності документа, що підтверджує відповідний статус.

Іменинникам в день народження - безкоштовний вхід.

Студентам, школярам - 125 грн за наявності документа, що підтверджує відповідний статус.