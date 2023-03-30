90% подростков хотят быть полезными во время восстановления Украины, - исследование

Есть желание быть полезными Украине у около 90% подростков, а треть опрошенных выразили желание потратить миллион долларов на помощь ВСУ, если бы его имели.

Об этом говорится во всеукраинском социологическом исследовании "Подростки и их жизни во время войны: настроения, ценности, будущее", который представил благотворительный фонд "Клуб Добродеев".

Опрос, который проводился среди подростков 13-19 лет со всей Украины, демонстрирует, что сегодня волнует молодежь больше всего, имеет ли она достаточную поддержку, как видит свою реализацию и где планирует свое будущее.

Так, 87% подростков отмечают, что больше всего изменений в жизни произошло именно во время полномасштабной войны, 83% хотят узнать, как поддерживать себя в сложные времена, а 90% стремятся быть полезными во время восстановления Украины.

Несмотря на то, что война — ключевая причина беспокойства подростков, 93% из них верят в себя и собственные силы и считают, что прилагают усилия для самореализации, а почти 70% знают, кем хотят стать в будущем, хотя и не видят сейчас возможности планировать на долгий период.

В то же время, молодежь стремится ощущать большую поддержку своих начинаний: 59% подростков хотели бы, чтобы родители, друзья или преподаватели поддерживали их сильнее.

Во время полномасштабной войны 43% опрошенных уже приобщались к волонтерству: собирали средства для Вооруженных сил Украины, плели маскировочные сетки, упаковывали помощь или готовили и раздавали еду.

К тому же молодые люди считают, что во время восстановления страны могут оказаться полезными, развивая экономику и инфраструктуру, в частности, через волонтерскую деятельность.

Кроме того, треть опрошенных выразили желание потратить миллион долларов на помощь ВСУ, если бы его имели.

86% подростков планируют свое будущее на Родине и воспринимают заграницу как место, куда можно отправиться на временный отдых.

"Это исследование — шанс изнутри увидеть, каков сегодня запрос молодежи к остальному украинскому обществу. Какие вызовы встают перед подростками, какие изменения в их жизнь и взгляды внесла война. Мы видим, что подростки, которые сейчас остаются в Украине, делают это вполне осознанно. Они проживают этот нелегкий опыт на уровне со взрослыми и готовы брать ответственность за свое будущее. Это вселяет надежду", - отмечает основательница и руководительница "Клуба Добродеев" Мария Артеменко.

СПРАВКА:

"Клуб Добродиев" – всеукраинская благотворительная организация, которая помогает детям с 2016 года. Во время войны "Клуб Добродеев" работает по двум направлениям: срочная помощь семьям с детьми, оказавшимися на грани выживания; поддержка детства – улучшение эмоционального состояния и ментального здоровья детей и подростков благодаря занятиям творчеством.

Отметим, что недавно Украинский институт будущего презентовал результаты исследования миграционных процессов и настроений украинцев, согласно которому 46% опрошенных считают, что в страну вернется половина и больше тех беженцев, которые выехали после начала полномасштабной войны.