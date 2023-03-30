90% підлітків хочуть бути корисними під час відбудови України, - дослідження

Мають бажання бути корисними Україні близько 90% підлітків, а третина опитаних висловили бажання витратити мільйон доларів на допомогу ЗСУ, якби його мали.

Про це йдеться у всеукраїнському соціологічному дослідження "Підлітки та їхнє життя під час війни: настрої, цінності, майбутнє", який презентував благодійний фонд "Клуб Добродіїв".

Опитування , яке проводилося серед підлітків 13-19 років з усієї України, демонструє, що сьогодні хвилює молодь найбільше, чи достатню підтримку вона має, як бачить свою реалізацію та де планує своє майбутнє.

Так, 87% підлітків відзначають, що найбільше змін у житті трапилось саме під час повномасштабної війни, 83% хочуть дізнатися, як підтримувати себе у складні часи, а 90% прагнуть бути корисними під час відбудови України.

Попри те, що війна — ключова причина занепокоєння підлітків, 93% з них вірять у себе та власні сили й вважають, що докладають зусиль для самореалізації, а майже 70% знають, ким хочуть стати у майбутньому, хоча й не бачать зараз можливості планувати на довгий період.

Водночас молодь прагне відчувати більшу підтримку своїх починань: 59% підлітків хотіли б, аби батьки, друзі чи викладачі підтримували їх сильніше.

Під час повномасштабної війни 43% опитаних вже долучалися до волонтерства: збирали кошти для Збройних сил України, плели маскувальні сітки, пакували допомогу чи готували та роздавали їжу.

До того ж молоді люди вважають, що під час відбудови країни можуть стати корисними, розвиваючи економіку та інфраструктуру, зокрема, через волонтерську діяльність.

Крім того, третина опитаних висловили бажання витратити мільйон доларів на допомогу ЗСУ, якби його мали.

86% підлітків планують своє майбутнє на Батьківщині та сприймають закордон як місце, куди можна поїхати на тимчасовий відпочинок.

"Це дослідження — шанс зсередини побачити, яким сьогодні є запит молоді до решти українського суспільства. Які виклики постають перед підлітками, які зміни у їхнє життя та погляди внесла війна. Ми бачимо, що підлітки, які зараз залишаються в Україні, роблять це цілком свідомо. Вони проживають цей нелегкий досвід на рівні з дорослими та готові брати відповідальність за своє майбутнє. Це вселяє надію", — зазначає засновниця та керівниця "Клубу Добродіїв" Марія Артеменко.

ДОВІДКА:

"Клуб Добродіїв" - всеукраїнська благодійна організація, яка допомагає дітям з 2016 року. Під час війни "Клуб Добродіїв" працює за двома напрямками: термінова допомога родинам із дітьми, які опинилися на межі виживання; підтримка дитинства — покращення емоційного стану та ментального здоровʼя дітей і підлітків завдяки заняттям творчістю.

Зазначимо, нещодавно Український інститут майбутнього презентував результати дослідження міграційних процесів та настроїв українців, згідно якого 46% опитаних вважають, що до країни повернеться половина та більше з тих біжінців, які виїхали після початку повномасштабної війни.