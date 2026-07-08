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Доходи місцевих бюджетів зросли до 287,7 млрд грн

гривні
Доходи місцевих бюджетів зросли на 17% у першому півріччі / Depositphotos

До загального фонду місцевих бюджетів у першому півріччі 2026 року надійшло 287,7 млрд грн. Це на 41,9 млрд грн, або на 17%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів залишився податок на доходи фізичних осіб. За січень-червень від нього надійшло 166,2 млрд грн.

Ключові надходження загального фонду місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів становили:

  • 166,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб;
  • 42,1 млрд грн — єдиний податок;
  • 24 млрд грн — плата за землю;
  • 20,6 млрд грн — акцизний податок;
  • 17,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 6,1 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів порівняно з першим півріччям 2025 року зафіксували у Закарпатській області — 26,6%, Волинській — 26,4%, Київській — 25,5%, Івано-Франківській — 25%, Львівській — 23%.

Також суттєве зростання показали Рівненська область — 22,8%, Чернівецька — 22,4%, Тернопільська — 21,6%, Житомирська — 21,5% та Вінницька — 21,4%.

У Мінфіні пояснюють приріст у цих регіонах, зокрема, переміщенням внутрішньо переміщених осіб і бізнесу з територій, де тривають або тривали бойові дії, а також із тимчасово окупованих територій.

Найнижчі показники доходів зафіксовані в областях, де тривають активні бойові дії або частина територій яких була чи залишається тимчасово окупованою. Йдеться, зокрема, про Донецьку, Запорізьку та Луганську області.

Нагадаємо, що за період із січня до квітня 2026 року через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло 153,9 млрд грн, $351,5 млн та €294,9 млн. 

Водночас держава виплатила за внутрішніми цінними паперами 104,74 млрд грн, 650 млн доларів та 188,8 млн євро.

Автор:
Тетяна Гойденко
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