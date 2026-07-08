Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Наличный курс:

USD

44,55

44,40

EUR

51,20

50,95

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доходы местных бюджетов выросли до 287,7 млрд грн

гривны
Доходы местных бюджетов выросли на 17% в первом полугодии / Depositphotos

В общий фонд местных бюджетов в первом полугодии 2026 года поступило 287,7 млрд. грн. Это на 41,9 млрд грн, или на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Главным источником доходов местных бюджетов остался налог на доходы физических лиц. За январь-июнь от него поступило 166,2 млрд. грн.

Ключевые поступления общего фонда местных бюджетов без учета межбюджетных трансфертов составляли:

  • 166,2 млрд грн - налог на доходы физических лиц;
  • 42,1 млрд грн – единый налог;
  • 24 млрд грн - плата за землю;
  • 20,6 млрд грн – акцизный налог;
  • 17,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
  • 6,1 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Наивысший прирост доходов по сравнению с первым полугодием 2025 зафиксировали в Закарпатской области - 26,6%, Волынской - 26,4%, Киевской - 25,5%, Ивано-Франковской - 25%, Львовской - 23%.

Также существенный рост показали Ровенская область – 22,8%, Черновицкая – 22,4%, Тернопольская – 21,6%, Житомирская – 21,5% и Винницкая – 21,4%.

В Минфине объясняют прирост в этих регионах, в частности, перемещением внутренне перемещенных лиц и бизнеса с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также с временно оккупированных территорий.

Самые низкие показатели доходов зафиксированы в областях, где продолжаются активные боевые действия или часть территорий которых была или остается временно оккупированной. Речь идет, в частности, о Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

Напомним, что за период с января по апрель 2026 года через аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило 153,9 млрд грн, $351,5 млн и €294,9 млн.

В то же время государство выплатило по внутренним ценным бумагам 104,74 млрд грн, 650 млн долларов и 188,8 млн евро.

Автор:
Татьяна Гойденко
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Ивент