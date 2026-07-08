Доходы местных бюджетов выросли до 287,7 млрд грн

В общий фонд местных бюджетов в первом полугодии 2026 года поступило 287,7 млрд. грн. Это на 41,9 млрд грн, или на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Главным источником доходов местных бюджетов остался налог на доходы физических лиц. За январь-июнь от него поступило 166,2 млрд. грн.

Ключевые поступления общего фонда местных бюджетов без учета межбюджетных трансфертов составляли:

166,2 млрд грн - налог на доходы физических лиц;

42,1 млрд грн – единый налог;

24 млрд грн - плата за землю;

20,6 млрд грн – акцизный налог;

17,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

6,1 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Наивысший прирост доходов по сравнению с первым полугодием 2025 зафиксировали в Закарпатской области - 26,6%, Волынской - 26,4%, Киевской - 25,5%, Ивано-Франковской - 25%, Львовской - 23%.

Также существенный рост показали Ровенская область – 22,8%, Черновицкая – 22,4%, Тернопольская – 21,6%, Житомирская – 21,5% и Винницкая – 21,4%.

В Минфине объясняют прирост в этих регионах, в частности, перемещением внутренне перемещенных лиц и бизнеса с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также с временно оккупированных территорий.

Самые низкие показатели доходов зафиксированы в областях, где продолжаются активные боевые действия или часть территорий которых была или остается временно оккупированной. Речь идет, в частности, о Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

Напомним, что за период с января по апрель 2026 года через аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило 153,9 млрд грн, $351,5 млн и €294,9 млн.

В то же время государство выплатило по внутренним ценным бумагам 104,74 млрд грн, 650 млн долларов и 188,8 млн евро.