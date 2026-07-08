Норвегія виділяє 3 млрд крон на українську ППО

Норвегія виділяє додаткові 3 млрд норвезьких крон (305 млн доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для систем Patriot, які можуть протидіяти балістичним ракетам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення уряду Норвегії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Україна щодня стикається з російськими атаками по цивільному населенню, містах та критичній енергетичній інфраструктурі. За його словами, українська ППО збиває більшість безпілотників і крилатих ракет, однак потребує посилення захисту від балістичних ракет.

"Це один із найнагальніших пріоритетів України. Тому Норвегія зараз виділяє 3 мільярди норвезьких крон на протиповітряну оборону", — сказав Стере.

Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою планує замовити нові ракети Patriot безпосередньо у виробника в США. Також країна продовжить підтримувати програму PURL, яку очолюють США. Вона координує фінансування та передачу Україні сучасного американського військового обладнання, зокрема засобів ППО.

Через тривалі строки виробництва частини ракет Норвегія також планує закуповувати ракети Patriot у країн, які вже мають їх у наявності. Це має прискорити передачу озброєння Україні.

Прем'єр-міністр Норвегії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі. Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік зазначив, що система Patriot може протидіяти широкому спектру загроз, включно з балістичними ракетами.

Україна також запросила європейських партнерів долучитися до розробки спеціалізованої системи протиракетної оборони. Норвегія виділяє фінансування, щоб мати змогу взяти участь у цій ініціативі.

За даними уряду Норвегії, у 2023-2025 роках країна вже надала Україні підтримку для протиповітряної оборони на загальну суму 30 млрд норвезьких крон. У 2026 році Норвегія також продовжить фінансувати посилення української ППО.

Зауважимо, "Рамштайн" оголосили нові внески на підтримку Сил оборони України. Загалом оголошена підтримка сягнула $4 млрд, зокрема близько $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який постачає критично важливі ракети до систем Patriot.