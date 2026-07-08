Норвегия выделяет 3 млрд крон на украинскую ПВО

Норвегия выделяет дополнительные 3 млрд. норвежских крон (305 млн. долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины. Средства будут направлены, в частности, на закупку ракет для систем Patriot, которые могут противодействовать баллистическим ракетам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения правительства Норвегии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Украина ежедневно сталкивается с российскими атаками по гражданскому населению, городам и критической энергетической инфраструктуре. По его словам, украинское ПВО сбивает большинство беспилотников и крылатых ракет, однако нуждается в усилении защиты от баллистических ракет.

"Это один из самых неотложных приоритетов Украины. Поэтому Норвегия сейчас выделяет 3 миллиарда норвежских крон на противовоздушную оборону", — сказал Стере.

Норвегия вместе с Данией, Германией и Канадой планирует заказать новые ракеты Patriot непосредственно у производителя в США. Также страна продолжит поддерживать программу PURL, возглавляемую США. Она координирует финансирование и передачу Украине современного американского военного оборудования, в том числе средств ПВО.

Из-за длительных сроков производства части ракет Норвегия также планирует закупать ракеты Patriot у стран, уже имеющих их в наличии. Это должно ускорить передачу вооружения Украине.

Премьер-министр Норвегии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре. Министр обороны Норвегии Торе А. Сандвик отметил, что система Patriot может противодействовать широкому спектру угроз, включая баллистические ракеты.

Украина также пригласила европейских партнеров принять участие в разработке специализированной системы противоракетной обороны. Норвегия выделяет финансирование, чтобы принять участие в этой инициативе.

По данным правительства Норвегии, в 2023-2025 годах страна уже предоставила Украине поддержку противовоздушной обороны на общую сумму 30 млрд норвежских крон. В 2026 году Норвегия также продолжит финансировать усиление украинских ПВО.

Отметим, что "Рамштайн" объявили новые взносы в поддержку Сил обороны Украины. В целом объявленная поддержка достигла $4 млрд, в том числе около $1 млрд будет направлено на механизм PURL, поставляющий критически важные ракеты в системы Patriot.