Угода на $30 млрд: Apple та Broadcom вироблятимуть чипи у США

Американська корпорація Apple оголосила про укладення нової багаторічної угоди з компанією Broadcom. Партнери зосередяться на розробці та виробництві кастомних компонентів для процесорів, а також передових технологій бездротового зв'язку для широкої лінійки продуктів бренду.

Про повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії Apple.

Очікується, що загальна сума контракту перевищить 30 мільярдів доларів США. Результатом співпраці стане випуск понад 15 мільярдів мікросхем американського виробництва, що також дозволить підтримати сотні робочих місць у країні. Проєкт реалізується в межах співпраці Apple з урядом США задля побудови повного циклу постачання напівпровідників всередині держави.

Розширення потужностей та капітальні інвестиції

Broadcom є учасником американської програми підтримки промисловості (American Manufacturing Program — AMP), яку Apple запустила минулого року. Ця угода стала найбільшим зобов'язанням Apple у межах програми на сьогодні.

Завдяки фінансуванню Broadcom планує залучити 1,5 мільярда доларів капітальних інвестицій для розширення та модернізації своїх виробничих потужностей у місті Форт-Коллінс, штат Колорадо. На цьому заводі компанія випускатиме:

передові радіочастотні компоненти, включно з FBAR-фільтрами;

сучасні технології бездротового зв'язку.

Довгострокові плани розвитку економіки

За словами генерального директора Apple Тіма Кука, компоненти, створені у Форт-Коллінсі, є критично важливими для забезпечення високої продуктивності та безперебійного зв'язку в пристроях компанії. Президент і виконавчий директор Broadcom Хок Тан також підтвердив намір розширювати промислову присутність у регіоні після десятиліть успішної спільної роботи з техгігантом.

Ці інвестиції є частиною загальної стратегії Apple, яка передбачає вкладення 600 мільярдів доларів в американську економіку протягом чотирьох років для підтримки виробництва, створення робочих місць та розвитку технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple підвищила ціни на комп’ютери Mac та планшети iPad через дефіцит деталей. Американська корпорація Apple підвищила світові ціни на комп'ютери Mac, планшети iPad та пристрої для дому. Такий крок викликаний дефіцитом мікросхем пам'яті та накопичувачів, вартість яких стрімко зросла.