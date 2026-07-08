Соглашение на $30 млрд: Apple и Broadcom будут производить чипы в США

Американская корпорация Apple объявила о заключении нового многолетнего соглашения с компанией Broadcom. Партнеры будут сосредоточены на разработке и производстве кастомных компонентов для процессоров, а также передовых технологий беспроводной связи для широкой линейки продуктов бренда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании Apple.

Ожидается, что общая сумма контракта превысит 30 млрд. долларов США. Результатом сотрудничества станет выпуск более 15 млрд микросхем американского производства, что также позволит поддержать сотни рабочих мест в стране. Проект реализуется в рамках сотрудничества Apple с правительством США для построения полного цикла поставок полупроводников внутри государства.

Расширение мощностей и капитальные инвестиции

Broadcom является участником американской программы поддержки промышленности (American Manufacturing Program - AMP), которую Apple запустила в прошлом году. Эта сделка стала самым большим обязательством Apple в рамках программы на сегодняшний день.

Благодаря финансированию Broadcom планирует привлечь 1,5 млрд долларов капитальных инвестиций для расширения и модернизации своих производственных мощностей в городе Форт-Коллинс, штат Колорадо. На этом заводе компания будет выпускать:

передовые радиочастотные компоненты, включая FBAR-фильтры;

современные технологии беспроводной связи

Долгосрочные планы развития экономики

По словам генерального директора Apple Тима Кука, компоненты, созданные в Форт-Коллинсе, критически важны для обеспечения высокой производительности и бесперебойной связи в устройствах компании. Президент и исполнительный директор Broadcom Хок Тан также подтвердил намерение расширять промышленное присутствие в регионе после десятилетий успешной совместной работы с техгигантом.

Эти инвестиции являются частью общей стратегии Apple, которая предполагает вложение 600 миллиардов долларов в американскую экономику в течение четырех лет для поддержки производства, создания рабочих мест и развития технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple повысила цены на компьютеры Mac и планшеты iPad из-за дефицита деталей. Американская корпорация Apple повысила мировые цены на компьютеры Mac, планшеты iPad и дома. Такой шаг вызван дефицитом микросхем памяти и накопителей, стоимость которых стремительно выросла.