UGB (Укргазбанк) та Асоціація міст України об'єднали зусилля, щоб розширити фінансові можливості громад

Відновлення України неможливе без фінансово спроможних громад. Саме на місцевому рівні сьогодні реалізуються проєкти з модернізації інфраструктури, підвищення енергоефективності, розвитку комунального господарства та створення сучасних сервісів для людей. Водночас для більшості громад ключовим викликом залишається доступ до фінансових ресурсів.

Саме тому UGB (Укргазбанк) та Асоціація міст України підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає розвиток довгострокового партнерства для підтримки територіальних громад.

Документ відкриває нові можливості для залучення фінансування на проєкти відновлення та розвитку. Зокрема, сторони працюватимуть над розвитком сучасних механізмів фінансової підтримки, залученням міжнародних фінансових організацій, донорських програм та інвесторів, підтримкою комунальних підприємств, розвитком ESG-проєктів, а також підвищенням компетенцій органів місцевого самоврядування у сфері фінансового планування та реалізації інвестиційних ініціатив.

"Відновлення України починається з громад. Саме вони сьогодні формують попит на сучасну інфраструктуру, енергоефективні рішення та нові сервіси для людей. Завдання UGB (Укргазбанк) – забезпечити громади не лише фінансовими ресурсами, а й експертизою, міжнародними партнерствами та ефективними інструментами для реалізації таких проєктів. Співпраця з Асоціацією міст України дозволить масштабувати цю роботу та зробити сучасні фінансові можливості доступнішими для місцевого самоврядування", – зазначив Михайло Медко, директор напряму МСБ та МКС UGB (Укргазбанк).

"Асоціація міст України, яка сьогодні об’єднує 1092 громади, вже багато років системно працює над розширенням фінансової спроможності громад. Партнерство з UGB (Укргазбанк) важливе для нас, адже воно дозволить залучати додаткові ресурси в громади для реалізації інвестиційних проєктів на місцевому рівні. Завдяки зусиллям Асоціації міст України були внесені зміни до бюджетного законодавства і з 2024 року абсолютно всі громади можуть використовувати інструмент місцевих запозичень", – сказав Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.

Підтримка муніципалітетів є одним із стратегічних напрямів діяльності UGB (Укргазбанк). Банк має багаторічний досвід фінансування муніципальних проєктів та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, допомагаючи громадам реалізовувати ініціативи у сферах тепло- і водопостачання, енергоефективності, громадського транспорту, соціальної та критичної інфраструктури.

Цей напрям банк активно розвиває й через міжнародні партнерства. Під час Ukraine Recovery Conference, що відбулася у червні, UGB (Укргазбанк) підписав три угоди з міжнародними фінансовими організаціями із сукупним потенційним обсягом понад 340 млн євро. Частина цих коштів буде спрямована на підтримку громад, модернізацію муніципальної інфраструктури та реалізацію проєктів, які сприятимуть відновленню й довгостроковому розвитку України.

Підписаний меморандум стане ще одним практичним кроком до розширення доступу українських громад до сучасних фінансових інструментів. Поєднання експертизи UGB (Укргазбанк) у сфері муніципального фінансування та можливостей Асоціації міст України має допомогти органам місцевого самоврядування швидше залучати ресурси, реалізовувати стратегічні проєкти та посилювати економічну стійкість своїх громад.

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