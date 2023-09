9500 бесплатных психологических консультаций в год. Как работает платформа Mental Help?

В Украине работа с психологом долгое время ассоциировалась с дорогим удовольствием, доступным далеко не всем. Прийти к психологу для многих ложно означало признать свою слабость. Поэтому, если кто-то и работал со специалистом, об этом не говорили вслух. Однако жизнь каждого из нас изменилась с началом полномасштабного вторжения России. Теперь все больше и больше украинцев готовы признать, что им может понадобиться помощь не только от близких людей, но и профессиональных психологов. Все больше специалистов и лидеров мнений поднимают тему важности заботы о ментальном здоровье, а люди готовы узнавать об этом и изменять свое восприятие работы со специалистами.

По предварительным оценкам, более 50% населения Украины будет нуждаться в психологической поддержке разной степени интенсивности после завершения военных действий. Однако психологи говорят, что этот процент будет гораздо больше, а последствия придется прорабатывать еще много лет после завершения войны.

Понимая масштабы ситуации и рост запроса среди населения год назад Глобальный договор ООН в Украине запустил платформу бесплатной психологической помощи для украинцев Mental Help. За это время нам удалось провести уже более 9500 онлайн-консультаций для людей, нуждающихся в профессиональной поддержке.

На платформу обращаются украинцы с совершенно разными жизненными историями, из разных городов и всех возрастов. Это люди, нуждающиеся в помощи по разным причинам, но абсолютно все они могут ее получить на нашей платформе.

"Сейчас на платформе работает 15 психологов. Это специалисты, имеющие психологическое образование, опыт работы от 3 лет, а также участники профильных ассоциаций. Все наши психологи регулярно посещают супервизии. Это обязательное условие для работы на платформе, потому что мы следим, чтобы они не выгорали и могли работать дальше. Если видим какие-то трудности, то проводим ротацию", – отмечает генеральный директор ГД ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Mental Help – это платформа, где абсолютно каждый украинец может найти психологическую поддержку

Мы уверены, что даже те причины обращения, которые на первый взгляд не связаны с войной, могут усугубляться стрессовыми условиями, в которых мы вынуждены жить каждый день. То, что раньше получалось прорабатывать самостоятельно, сегодня может приобретать масштаб значительной проблемы. Мы отслеживаем тенденции запросов украинцев с первого дня работы платформы, и если в начале войны основными запросами были страх, чувство неопределенности относительно своего будущего и адаптация к новым условиям, то сейчас люди все больше говорят о панических атаках, тревоге, межличностных проблемах и высоком уровне стресса. Также появляется все больше обращений об алкогольных, химических и других зависимостях.

"В очередной раз убеждаюсь, насколько работа платформы важна сегодня. Видеть успехи клиентов в преодолении тревожных состояний, растерянности, чувства вины, проблем в отношениях - это большая радость и мотивация. Мы как специалисты проходим вместе с клиентами большой путь их исцеления, помогаем формировать новые навыки, которые существенно улучшают комфорт жизни в любых обстоятельствах, работаем с убеждениями и самооценкой, поддерживаем и помогаем в такой сложной ситуации, как потеря и горение", — комментирует психологиня платформы Юлия Зорий.

Статистика обращений на платформу за май-август 2023

Конфиденциальность – наш приоритет

Когда пользователи бронируют психологические сессии на Mental Help, они выбирают категорию проблемы, наиболее подходящей из предложенного перечня, а также указывают уровень стресса по шкале от 1 до 10. Одним из принципов нашей работы является конфиденциальность. Мы не записываем онлайн-встречи клиентов и психологов, детали разговора остаются только между ними. Раз в месяц мы проводим встречи с психологами платформы, чтобы услышать их впечатления от работы, а также отследить, какие запросы больше всего беспокоят украинцев и какие направления работы следует добавить в проект.

"Одна женщина обратилась к нам на платформу, написала, что она в отчаянии, совсем не хочет ничего делать, даже жить. После начала полномасштабного вторжения ее покинул мужчина, с которым они прожили вместе 8 лет. В квартиру, в которую были вложены все деньги, прилетела ракета, погиб любимый кот, она могла найти силы жить дальше при всех сложностях, но в новое жилье снова прилетела ракета. Женщина просила о психологической поддержке, и наш психолог провел нужное количество сеансов, чтобы стабилизировать ее состояние. Она научилась техникам самопомощи и поняла, как прорабатывать свое состояние в кризисные минуты. После завершения работы со специалистом, она написала нам отзыв со словами благодарности .Когда мы узнаем такие истории, это дает нам четкое понимание, что наш проект действительно помогает, и мотивирует не останавливаться", — добавила Татьяна Сахарук.

Истории, которыми поделились пользователи платформы:

После начала полномасштабного вторжения мои родители умерли, а парень бросил один на один с отчаянием. Из-за жизненных обстоятельств я столкнулась с постоянной апатией, потерей аппетита и снижением веса. Чувствовала себя одинокой, брошенной, не понимала, зачем жить дальше . Работа с психологом Mental Help позволила чувствовать радость от каждого дня, я нашла жизненные силы проходить свой путь и снова начала мечтать".

У меня была постоянная тревожность, чувство вины, суицидальные мысли, слуховые галлюцинации и потеря памяти. Я — жертва психологического и физического насилия с детства. Весь мой опыт общения с людьми всегда был сплошной болью. Я верила, что выхода нет, но платформа Mental Help стала настоящей находкой! Психолог протянул мне руку помощи, и мы вместе пошли туда, где страшно. Было сложно, но сегодня я снова вижу улыбку на своем лице и верю, что могу все!"

"Я начала бояться темноты, оставаться наедине на улице стало моим величайшим кошмаром. Я более 15 минут собиралась с мыслями пойти на кухню за стаканом воды, если я одна в квартире. Никогда не чувствовала себя в безопасности, искала угрозу там, где ее не было "Мне понадобилось 10 сеансов с психологиней, чтобы облегчить состояние. Еще есть над чем работать, но я делаю шаг навстречу лучшей жизни".

"Депрессия, панические атаки, хроническая бессонница, боль и обида. Мой мир окрашивался в оттенки серого. Болезнь мамы, вынужденный переезд, разрыв отношений и ужасная война. Я не успевала выздоравливать от одних событий, как новые испытания врывались в мои. Все усилила оккупация города, я все чаще ревела в подушку, крепко прижимая к себе кота, чтобы хоть как-то согреться и успокоиться. В мгновение отчаяния я нашла платформу Mental Help. Психолог, с которым я работала, умеет не только слушать, но и слышать клиента. Он советовал мне практики дыхания и арттерапию, упражнения и медитацию. Благодаря психологу я начала возвращаться к себе. Этот путь был нелегким: идти в свои страхи, растворять образы, осознавать непонятное и учиться снова мечтать — это процесс, связанный с болью, слезами и разговором со своим подсознанием. Точные и правильные вопросы помогали мне в этом. Положительная трансформация продолжается в моей жизни. Я открываю окно и встречаю каждый день с радостью, любовью и благодарностью. Я спешу наполнить его содержанием, пытаясь жить максимально осознанно".

Как получить бесплатную поддержку на платформе Mental Help?

Зайдите на сайт mentalhelp.com.ua и посмотрите профили психологов, работающих на платформе. У каждого специалиста указан опыт работы и перечень тем, с которыми он работает. Забронируйте сеанс, выбрав день и время из предложенных вариантов. После того, как вы заполните короткую форму регистрации, на ваш электронный адрес придет ссылка на онлайн-встречу.

Напомним, что все консультации бесплатны, а нужное количество сеансов определяет специалист во время первых встреч. Важно, что мы не производим отбора тех, кто может получить поддержку. Не нужно добавлять справки или доказывать, что именно вы заслуживаете помощи на платформе. Мы уверены, что каждый украинец должен рассчитывать на профессиональную поддержку независимо от характера проблемы, с которой обращается.

Супервизии

Особое внимание мы уделяем супервизиям для наших психологов. На эту позицию в проект Mental Help мы избрали Егора Тополова, одного из известнейших в Украине специалистов, доктора психологических наук, старшего научного сотрудника Института психологии им. Г.С. Костюка, основателя и ведущего специалиста психологического центра "Топсенс". Супервизии позволяют нашим специалистам находиться в процессе систематического анализа и рефлексии профессионального опыта. К тому же работа психолога может быть изнурительной из-за постоянного контакта с эмоционально напряженными ситуациями. Посещение супервизий помогает рассматривать эти аспекты и учит сдерживать возможное профессиональное выгорание.

"Это один из самых "осознанных" проектов, в которых я когда-либо участвовал. Каждый человек в команде этого проекта имеет четкий ответ на вопросы: "Для чего я здесь?" и "Какова цель моей работы?". Наши действия ведут к главной цели, а именно — предоставлению многократной бесплатной психологической помощи для украинцев. Мотивированные люди — это очень важно в нашем деле, поэтому я счастлив, что могу стать частью команды", — прокомментировал Егор Тополов.

Итоги работы за год показали, что Mental Help эффективно работает уже и готов масштабироваться. Недавно проект впервые вышел в офлайн-формат в городе Запорожье в виде комьюнити-центра "Опліч ХАБ", где жители города могут посетить бесплатные психологические групповые и индивидуальные сеансы, а также прийти на другие активности для детей и взрослых. Также мы в процессе подписания меморандума о сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов в рамках ресурса MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), благодаря которому защитники и защитницы нашей страны, а также их семьи смогут проводить проверку своего психического здоровья и получить рекомендации по его улучшению. Когда официально закрепим наше сотрудничество, сможем подробнее рассказывать о работе ресурса.

Впереди еще много планов, поэтому уверены, что проект Mental Help ждет много интересных вех развития. Растущее количество обращений подтверждает, что спрос у украинцев есть, поэтому мы не планируем останавливаться на достигнутых результатах.

Материал подготовила Алина Абраменко, менеджер по коммуникациям в ГД ООН в Украине