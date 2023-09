9 500 безкоштовних психологічних консультацій за рік. Як працює платформа Mental Help?

В Україні робота з психологом тривалий час асоціювалася з дорогим задоволенням, доступним далеко не всім. Прийти до психолога для багатьох хибно означало визнати свою слабкість. Тому якщо хтось і працював зі спеціалістом, про це не говорили в голос. Однак життя кожного з нас змінилося із початком повномасштабного вторгнення Росії. Тепер усе більше й більше українців готові визнавати, що їм може знадобитися допомога не тільки від близьких людей, але й від професійних психологів. Усе більше фахівців та лідерів думок підіймають тему важливості піклування про ментальне здоров’я, а люди готові дізнаватися про це та змінювати своє сприйняття роботи з фахівцями.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

За попередніми оцінками, понад 50% населення України потребуватиме психологічної підтримки різного ступеня інтенсивності після завершення воєнних дій. Проте психологи кажуть, що цей відсоток буде набагато більшим, а наслідки доведеться пропрацьовувати ще багато років після завершення війни.

Розуміючи масштаби ситуації та зростання запитів серед населення, рік тому Глобальний договір ООН в Україні запустив платфору безкоштовної психологічної допомоги для українців Mental Help. За цей час нам вдалося провести вже понад 9500 онлайн-консультацій для людей, які потребували професійної підтримки.

На платформу звертаються українці з абсолютно різними життєвими історіями, з різних міст та різного віку. Це люди, які потребують допомоги із різних причин, але абсолютно всі вони можуть її отримати на нашій платформі.

"Зараз на платформі працює 15 психологів. Це фахівці, які мають психологічну освіту, досвід роботи від 3 років, а також є учасниками профільних асоціацій. Усі наші психологи регулярно відвідують супервізії. Це обов’язкова умова для роботи на платформі, бо ми стежимо, щоб вони не вигорали й могли працювати далі. Якщо бачимо якісь труднощі, то проводимо ротацію", – зазначає генеральна директорка ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Зображення: ГД ООН в Україні

Mental Help — це платформа, де абсолютно кожен українець може знайти психологічну підтримку

Ми впевнені, що навіть ті причини звернення, які на перший погляд не пов’язані з війною, можуть посилюватися через стресові умови, у яких ми змушені жити щодня. Те, що раніше виходило пропрацьовувати самостійно, сьогодні може набувати масштабу значної проблеми. Ми відслідковуємо тенденції запитів українців із першого дня роботи платформи, і якщо на початку війни основними запитами були страх, відчуття невизначеності щодо свого майбутнього та адаптація до нових умов, то зараз люди все більше говорять про панічні атаки, тривогу, міжособистісні проблеми й високий рівень стресу. Також з’являється все більше звернень про алкогольні, хімічні та інші залежності.

"Укотре переконуюся, наскільки робота платформи є важливою сьогодні. Бачити успіхи клієнтів у подоланні тривожних станів, розгубленості, почуття провини, проблем у стосунках — це велика радість і мотивація. Ми як спеціалісти проходимо разом із клієнтами великий шлях їхнього зцілення, допомагаємо формувати нові навички, які суттєво покращують комфорт життя за будь-яких обставин, працюємо з переконаннями й самооцінкою, підтримуємо й допомагаємо в такій складній ситуації, як втрата й горювання", — коментує психологиня платформи Юлія Зорій.

Зображення: ГД ООН в Україні

Статистика звернень на платформу за травень-серпень 2023 року

Інфографіка: ГД ООН в Україні

Конфіденційність — наш пріоритет

Коли користувачі бронюють психологічні сесії на Mental Help, вони обирають категорію проблеми, яка найбільше підходить із запропонованого переліку, а також вказують рівень стресу за шкалою від 1 до 10. Одним із принципів нашої роботи є конфіденційність. Ми не записуємо онлайн-зустрічі клієнтів та психологів, деталі розмови залишаються тільки між ними. Раз на місяць ми проводимо зустрічі з психологами платформи, щоби почути їхні враження від роботи, а також щоб відстежити, які запити найбільше турбують українців та які напрями роботи варто додати в проєкт.

"Одна жінка звернулася до нас на платформу, написала, що вона в розпачі, зовсім не має бажання нічого робити, навіть жити. Після початку повномасштабного вторгнення її покинув чоловік, з яким вони прожили разом 8 років. У квартиру, у яку було вкладено всі гроші, прилетіла ракета, загинув улюблений кіт. Вона могла знайти сили жити далі попри всі складнощі, але в нове житло знову прилетіла ракета. Ця жінка просила про психологічну підтримку, і наш психолог провів потрібну кількість сеансів, щоб стабілізувати її стан. На терапії вона навчилася технікам самодопомоги і зрозуміла, як пропрацьовувати свій стан у кризові хвилини. Після завершення роботи з фахівцем, вона написала нам відгук зі словами вдячності. Коли ми дізнаємося про такі історії, це дає нам чітке розуміння, що наш проєкт дійсно допомагає, і мотивує не зупинятися", — додала Тетяна Сахарук.

Історії, якими поділилися користувачі платформи:

" Після початку повномасштабного вторгнення мої батьки померли, а хлопець покинув сам на сам із розпачем. Через життєві обставини я зіткнулась із постійною апатією, втратою апетиту та зниженням ваги. Відчувала себе самотньою, покинутою, не розуміла, навіщо жити далі. Работа з психологом платформи Mental Help дала змогу відчувати радість від кожного дня, я знайшла життєві сили проходити свій шлях та знову почала мріяти".

" У мене була постійна тривожність, відчуття провини, суїцидальні думки, слухові галюцинації та втрата пам’яті. Я — жертва психологічного та фізичного насилля з дитинства. Весь мій досвід спілкування з людьми завжди був суцільним болем. Я вірила, що виходу нема. Але платформа Mental Help стала справжньою знахідкою! Психолог протягнув мені руку допомоги, і ми разом пішли туди, де страшно. Було складно, але сьогодні я знову бачу усмішку на своєму обличчі та вірю, що можу все!".

"Я почала боятися темряви, залишатися наодинці на вулиці стало моїм найбільшим кошмаром. Я понад 15 хвилин збиралася з думками піти на кухню за склянкою води, якщо я одна у квартирі. Ніколи не відчувала себе в безпеці, шукала загрозу там, де її не було. Мені знадобилося 10 сеансів із психологинею, щоби полегшити стан. Ще є над чим працювати, але я роблю значний крок назустріч кращому життю".

"Депресія, панічні атаки, хронічне безсоння, біль та образа. Мій світ забарвлювався у відтінки сірого. Хвороба мами, вимушений переїзд, розрив стосунків і жахлива війна. Я не встигала одужувати від одних подій, як нові випробування вривалися в моє життя без стуку. Усе посилила окупація міста. Я все частіше ревіла в подушку, міцно притискаючи до себе кота, щоб хоч якось зігрітися і заспокоїтися. За крок від прірви мене рятували думки про допомогу рідним, волонтерство й жаль про те, що я ще стільки не встигла зробити, дізнатися, відчути. У мить розпачу я знайшла платформу Mental Help. Психолог, з яким я працювала, вміє не тільки слухати, а й чути клієнта. Він радив мені практики дихання та арттерапію, вправи та медитацію. Завдяки психологу я почала повертатися до себе. Цей шлях був нелегким. Йти у свої страхи, розчиняти образи, усвідомлювати незрозуміле і вчитися знову мріяти — це процес, пов’язаний із болем, сльозами та розмовою зі своєю підсвідомістю. Точні та правильні запитання допомагали мені в цьому. Позитивна трансформація продовжується в моєму житті. Я відчиняю вікно й зустрічаю кожен день із радістю, любов’ю та вдячністю. Я поспішаю наповнити його змістом, намагаючись жити максимально усвідомлено".

Як отримати безкоштовну підтримку на платформі Mental Help?

Зайдіть на сайт mentalhelp.com.ua та прогляньте профілі психологів, які працюють на платформі. У кожного фахівця вказаний досвід роботи та перелік тем, з якими він/вона працює. Забронюйте сеанс, обравши день та час із запропонованих варіантів. Після того, як ви заповните коротку форму реєстрації, на вашу електронну адресу прийде посилання на онлайн-зустріч.

Зображення: ГД ООН в Україні

Нагадаємо, що всі консультації є безкоштовними, а потрібну кількість сеансів визначає фахівець під час перших зустрічей. Важливо, що ми не проводимо відбору тих, хто може отримати підтримку. Не потрібно додавати довідки чи доводити, що саме ви заслуговуєте на допомогу на платформі. Ми впевнені, що кожен українець має розраховувати на професійну підтримку, незалежно від характеру проблеми, з якою звертається.

Супервізії

Особливу увагу ми приділяємо супервізіям для наших психологів. На цю позицію в проєкт Mental Help ми обрали Єгора Тополова, одного з найвідоміших в Україні фахівців, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Інституту психології їм. Г.С. Костюка, засновника та провідного спеціаліста психологічного центру "Топсенс". Супервізії дозволяють нашим спеціалістам перебувати в процесі систематичного аналізу та рефлексії над професійним досвідом. До того ж, робота психолога може бути виснажливою через постійний контакт з емоційно напруженими ситуаціями. Відвідування супервізій допомагає розглядати ці аспекти та вчить стримувати можливе професійне вигорання.

"Це один із найбільш "усвідомлених" проєктів, у яких я коли-небудь брав участь. Кожна людина в команді цього проєкту має чітку відповідь на запитання: "Для чого я тут?" і "Яка мета моєї роботи?". Усі дії кожного з нас ведуть до головної мети, а саме — надання багаторазової безкоштовної психологічної допомоги для українців. Мотивовані люди — це надзвичайно важливо в нашій справі, тому я щасливий, що можу теж стати частиною команди", — прокоментував Єгор Тополов.

Підсумки роботи за рік показали, що Mental Help ефективно працює вже й готовий масштабуватися. Нещодавно проєкт уперше вийшов в офлайн-формат у місті Запоріжжі у вигляді ком’юніті-центру "Опліч ХАБ", де жителі міста можуть відвідати безкоштовні психологічні групові та індивідуальні сеанси, а також прийти на інші активності для дітей та дорослих. Також ми в процесі підписання меморандуму про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів у межах ресурсу MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), завдяки якому захисники й захисниці нашої країни, а також їхні родини зможуть проводити перевірку свого психічного здоров’я, та отримати рекомендації з його поліпшення. Як тільки офіційно закріпимо нашу співпрацю, зможемо докладніше розповідати про роботу ресурсу.

Попереду ще багато планів, тож впевнені, що на проєкт Mental Help чекає багато цікавих віхів розвитку. Зростаюча кількість звернень підтверджує, що попит серед українців є, тому ми не плануємо зупинятися на досягнутих результатах.

Матеріал підготувала Аліна Абраменко, менеджерка з комунікацій в ГД ООН в Україні