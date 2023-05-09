Активисты установили инсталляцию у памятника советским солдатам в Варшаве, куда пытался прорваться российский посол (ФОТО/ВИДЕО)

Во вторник, 9 мая, у памятника советским солдатам в Варшаве активисты создали инсталляцию памяти жертв российской агрессии. Российский посол Сергей Андреев пытался прорваться к памятнику, но ему это не удалось.

Об этом в Facebook сообщила общественная инициатива "Евромайдан-Варшава" и "Радио Свобода".

Андрееву для того, чтобы возложить цветы к памятнику, нужно было пройти символическими улицами уничтоженного российскими военными Мариуполя, мимо разбомбленных домов Бучи, Ирпеня, Херсона и Бахмута. Инсталляция также включала в себя таблички с именами жертв российской агрессии.

"Посол вынужден будет увидеть цену, которую украинцы платят за варварства страны, которую он представляет", - подчеркнули активисты.

В то же время "Радио Свобода" сообщает, что послу РФ в Польше не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Активисты включили звук воздушной тревоги и преградили ему дорогу.