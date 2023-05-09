Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)

У вівторок, 9 травня, біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві активісти створили інсталяцію вшанування пам'яті жертв російської агресії. Російський посол Сергій Андрєєв намагався прорватися до пам'ятки, але йому це не вдалося.

Про це в Facebook повідомила громадська ініціативи "Євромайдан-Варшава" та "Радіо Свобода".

Андрєєву для того, аби покласти квіти до пам'ятника потрібно було пройти символічними вулицями знищеного російськими військовими Маріуполя, повз розбомблені будинки Бучі, Ірпеня, Херсона та Бахмута. Інсталяція також включала таблички з іменами жертв російської агресії.

"Посол змушений буде побачити ціну, яку українці платять за варварства країни, яку він представляє", — наголосили активісти.

Водночас "Радіо Свобода" повідомляє, що послові РФ у Польщі не дали покласти квіти на меморіальному цвинтарі у Варшаві. Активісти увімкнути звук повітряної тривоги та перегородили йому дорогу.