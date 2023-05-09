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Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)

інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві
Фото: Facebook "Євромайдан-Варшава"

У вівторок, 9 травня, біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві активісти створили інсталяцію вшанування пам'яті жертв російської агресії. Російський посол Сергій Андрєєв намагався прорватися до пам'ятки, але йому це не вдалося.

Про це в Facebook повідомила громадська ініціативи "Євромайдан-Варшава" та "Радіо Свобода".

Фото 2 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 3 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 4 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 5 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 6 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 7 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 8 — Активісти встановили інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, куди намагався прорватися російський посол (ФОТО/ВІДЕО)

Андрєєву для того, аби покласти квіти до пам'ятника потрібно було пройти символічними вулицями знищеного російськими військовими Маріуполя, повз розбомблені будинки Бучі, Ірпеня, Херсона та Бахмута. Інсталяція також включала таблички з іменами жертв російської агресії.

"Посол змушений буде побачити ціну, яку українці платять за варварства країни, яку він представляє", — наголосили активісти.

Водночас "Радіо Свобода" повідомляє, що послові РФ у Польщі не дали покласти квіти на меморіальному цвинтарі у Варшаві. Активісти увімкнути звук повітряної тривоги та перегородили йому дорогу.

Автор:
Віта Молодан