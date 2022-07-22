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Александр Свищев: "Украинская команда ватерполистов внушает оптимизм!"
Сборная ЛГУФК им. И. Боберского завоевала серебро Европейских университетских игр, которые состоялись в Лодзи.
Об этом сообщает издание "Факты".
Во время полномасштабной войны перед командой стояла непростая задача – завоевать самые высокие награды масштабного ватерпольного турнира. При этом команда не имела возможностей для полноценной подготовки.
Тем не менее, украинцам удалось показать высокий уровень игры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На пути к медалям сборная Львовского государственного университета физической культуры сыграла шесть поединков — четыре раза отпраздновали победу и дважды уступили венгерской команде Бизнес-школе Будапешта.
Группа B:
Lviv State University of PC (UKR) – Sheffeld Hallam University (GBR) 24-4 (4-1, 5-1, 8-2, 7-0);
Lviv State University of PC (UKR) – Budapest Business School(HUN) 12-19 (2-2, 3-6, 3-6, 4-5);
Lviv State University of PC (UKR) – Corvinus University (HUR) 15-10 (4-2, 2-0, 4-5, 5-3).
1/4 Финала
Lviv State University of PC (UKR) – Lodz University of Technology (POL) 16-5 (5-0, 2-3, 5-0, 4-2)
1/2 Финала
Университет Великобритании (HUR) – Л.В. 15-16 (3-1, 3-3, 5-6, 4-6)
Финал
Budapest Business School (HUN) – Lviv State University of PC (UKR) 29:9 (5:0, 8:3, 6:2, 10:4)
Выступление сборной ЛГУФК им. И. Боберского на Европейских университетских играх прокомментировал президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.
– Александр Юрьевич, команда финишировала в призерах Европейских университетских игр. Как Вам игра сборной и результат, который наши ребята показали?
– Учитывая, что ребята полгода не имели игровой практики, не могли полноценно тренироваться из-за войны, которая продолжается в нашей стране, результатом команды я вполне доволен.
В каждой встрече сборная Университета физической культуры имени Ивана Боберского, где учатся наши ребята, демонстрировала характер и бойцовские качества. Только взгляните, сколько эмоций принес поединок полуфинала против университета из Дебрецена.
Ребята весь матч дрались, как львы в воде, демонстрировали характер. До последней секунды встречи не было известно, кто станет победителем. А в итоге мы одержали яркую победу 16-15. Вот это упорство нашей сборной мне очень понравилась.
Вообще, нынешняя мужская команда по водному поло внушает оптимизм. Я думаю, что костяк этой сборной сформирован, хочется чтобы молодые игроки еще прибавили и в ближайшее время эта команда будет достойно представлять страну на международной арене.
Конечно физически они не были готовы на сто процентов и это было заметно, особенно, в финальном матче против команды из Будапешта. Один игрок играл на уколах, другой имел повреждения. И, в общем, свежести нам недоставало в финальном матче.
Физическая составляющая играет важную роль в водном поло, на все матчи европейских игр ребят не хватало.
Конечно, подготовка не была полноценной, но, мы в призерах. Меня радует, что из Лодзя Украина возвращается с медалями, так это серебряные награды и мы ставили максимальные задачи, но, в то же время, есть понимание, что полноценного цикла подготовки у ватерполистов не было.
Команда выполнила задачу, поставленную от руководства ФВПУ – быть в призерах. За это хочется поблагодарить тренерский коллектив и каждого ватерполиста, который приложился к нашей общей победе.
Знаете, сейчас есть причины для радости у каждого болельщика. В стране идет полномасштабная война и поводов радоваться не так много, а победы на спортивном фронте – это радость и одновременно доказательство, что украинцы побеждают на всех фронтах.
Сегодня мы вторые на Европейских университетских играх. Этот результат вся ватерпольная семья посвящает нашим защитникам и защитницам.
Именно благодаря им спортсмены могут выезжать заграницу и представлять страну на международной арене.
Спасибо ВСУ за то, что защищаете нашу Родину, спасибо команде за пережитые приятные эмоции на турнире.