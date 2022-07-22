Александр Свищев: "Украинская команда ватерполистов внушает оптимизм!"

Сборная ЛГУФК им. И. Боберского завоевала серебро Европейских университетских игр, которые состоялись в Лодзи.

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Об этом сообщает издание "Факты".

Во время полномасштабной войны перед командой стояла непростая задача – завоевать самые высокие награды масштабного ватерпольного турнира. При этом команда не имела возможностей для полноценной подготовки.

Тем не менее, украинцам удалось показать высокий уровень игры.

На пути к медалям сборная Львовского государственного университета физической культуры сыграла шесть поединков — четыре раза отпраздновали победу и дважды уступили венгерской команде Бизнес-школе Будапешта.

Группа B:

Lviv State University of PC (UKR) – Sheffeld Hallam University (GBR) 24-4 (4-1, 5-1, 8-2, 7-0);

Lviv State University of PC (UKR) – Budapest Business School(HUN) 12-19 (2-2, 3-6, 3-6, 4-5);

Lviv State University of PC (UKR) – Corvinus University (HUR) 15-10 (4-2, 2-0, 4-5, 5-3).

1/4 Финала

Lviv State University of PC (UKR) – Lodz University of Technology (POL) 16-5 (5-0, 2-3, 5-0, 4-2)

1/2 Финала

Университет Великобритании (HUR) – Л.В. 15-16 (3-1, 3-3, 5-6, 4-6)

Финал

Budapest Business School (HUN) – Lviv State University of PC (UKR) 29:9 (5:0, 8:3, 6:2, 10:4)

Выступление сборной ЛГУФК им. И. Боберского на Европейских университетских играх прокомментировал президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.

– Александр Юрьевич, команда финишировала в призерах Европейских университетских игр. Как Вам игра сборной и результат, который наши ребята показали?

– Учитывая, что ребята полгода не имели игровой практики, не могли полноценно тренироваться из-за войны, которая продолжается в нашей стране, результатом команды я вполне доволен.

В каждой встрече сборная Университета физической культуры имени Ивана Боберского, где учатся наши ребята, демонстрировала характер и бойцовские качества. Только взгляните, сколько эмоций принес поединок полуфинала против университета из Дебрецена.

Ребята весь матч дрались, как львы в воде, демонстрировали характер. До последней секунды встречи не было известно, кто станет победителем. А в итоге мы одержали яркую победу 16-15. Вот это упорство нашей сборной мне очень понравилась.

Вообще, нынешняя мужская команда по водному поло внушает оптимизм. Я думаю, что костяк этой сборной сформирован, хочется чтобы молодые игроки еще прибавили и в ближайшее время эта команда будет достойно представлять страну на международной арене.

Конечно физически они не были готовы на сто процентов и это было заметно, особенно, в финальном матче против команды из Будапешта. Один игрок играл на уколах, другой имел повреждения. И, в общем, свежести нам недоставало в финальном матче.

Физическая составляющая играет важную роль в водном поло, на все матчи европейских игр ребят не хватало.

Конечно, подготовка не была полноценной, но, мы в призерах. Меня радует, что из Лодзя Украина возвращается с медалями, так это серебряные награды и мы ставили максимальные задачи, но, в то же время, есть понимание, что полноценного цикла подготовки у ватерполистов не было.

Команда выполнила задачу, поставленную от руководства ФВПУ – быть в призерах. За это хочется поблагодарить тренерский коллектив и каждого ватерполиста, который приложился к нашей общей победе.

Знаете, сейчас есть причины для радости у каждого болельщика. В стране идет полномасштабная война и поводов радоваться не так много, а победы на спортивном фронте – это радость и одновременно доказательство, что украинцы побеждают на всех фронтах.

Сегодня мы вторые на Европейских университетских играх. Этот результат вся ватерпольная семья посвящает нашим защитникам и защитницам.

Именно благодаря им спортсмены могут выезжать заграницу и представлять страну на международной арене.

Спасибо ВСУ за то, что защищаете нашу Родину, спасибо команде за пережитые приятные эмоции на турнире.