Олександр Свіщов: "Українська команда ватерполістів вселяє оптимізм!"

Збірна ЛДУФК ім. І. Боберського виборола срібло Європейських університетських ігор, які відбулися у Лодзі.

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Про це повідомляє видання "Факти".

Під час повномасштабної війни перед командою стояло непросте завдання – завоювати найвищі нагороди масштабного ватерпольного турніру. При цьому хлопці не мали можливостей для повноцінної підготовки.

Тим не менше, українцям вдалося показати високий рівень гри.

На шляху до медалей, збірна Львівського державного університету фізичної культури зіграла шість поєдинків – чотири рази відсвяткували перемогу і двічі поступилися угорській команді Бізнес-школі Будапешту.

Група B:

Lviv State University of PC (UKR) – Sheffeld Hallam University(GBR) 24-4 (4-1, 5-1, 8-2, 7-0);

Lviv State University of PC (UKR) – Budapest Business School(HUN) 12-19 (2-2, 3-6, 3-6, 4-5);

Lviv State University of PC (UKR) – Corvinus University (HUR) 15-10 (4-2, 2-0, 4-5, 5-3).

1/4 Фіналу

Lviv State University of PC (UKR) – Lodz University of Technology (POL) 16-5 (5-0, 2-3, 5-0, 4-2)

1/2 Фіналу

University of Debrecen (HUR) – Lviv State University of PC (UKR) 15-16 (3-1, 3-3, 5-6, 4-6)

Фінал

Budapest Business School (HUN) – Lviv State University of PC (UKR) 29:9 (5:0, 8:3, 6:2, 10:4)

Виступ збірної ЛДУФК ім. І. Боберського на Європейських університетських іграх прокоментував президент федерації водного поло України – Олександр Свіщов.

– Олександре Юрійовичу, команда фінішувала у призерах Європейських університетських ігор. Як Вам гра збірної і результат, який наші хлопці продемонстрували?

– Враховуючи, що хлопці півроку не мали ігрової практики, не могли повноцінно тренуватися через війну, яка триває в нашій країні, результатом команди я цілком задоволений.

У кожній зустрічі збірна Університету фізичної культури імені Івана Боберського, у якому навчаються наші хлопці, демонструвала характер та бійцівські якості. Лише погляньте, скільки емоцій приніс поєдинок півфіналу проти університету з Дебрецена.

Хлопці увесь матч бились, як леви у воді, демонстрували характер. До останньої секунди зустрічі не було відомо, хто стане переможцем. А в підсумку ми здобули яскраву перемогу 16-15. Ось ця завзятість нашої збірної мені дуже сподобалась.

Узагалі, теперішня чоловіча команда з водного поло вселяє оптимізм. Я гадаю, що кістяк цієї збірної сформований, хочеться аби молоді гравці ще набрали і найближчим часом вони будуть гідно представляти країну на міжнародній арені.

Звісно вони не була готові на сто відсотків і це було помітно, особливо, у фінальному матчі проти команди з Будапешта. Один гравець на уколах, інший мав ушкодження. І, загалом, свіжості нам бракувало у фінальному матчі.

Фізична складова відіграє важливу роль у водному поло, на усі матчі європейських ігор хлопців не вистачало.

Звісно, підготовка не була повноцінною, але ми у призерах. Мене тішить, що з Лодзя Україна повертається з медалями, так це срібні нагороди і ми ставили максимальні завдання, але, ми розуміємо, що повноцінного циклу підготовки у ватерполістів не було.

Команда виконала завдання, поставлене від керівництва ФВПУ – бути у призерах. За це хочеться подякувати тренерському колективу і кожному ватерполісту, який доклався до нашої спільної перемоги.

Знаєте, зараз є причини для радості у кожного вболівальника. В країні триває повномасштабна війна і приводів радіти не так багато, а звитяги на спортивному фронті – це радість і водночас доказ, що українці перемагають на всіх фронтах.

Сьогодні ми другі на Європейських університетських іграх. Цей результат уся ватерпольна родина присвячує нашим захисникам і захисницям.

Саме завдяки їм спортсмени можуть виїжджати за кордон і представляти країну на міжнародній арені.

Дякуємо ЗСУ за те, що бороните нашу Батьківщину, дякую команді за пережиті приємні емоції на турнірі.