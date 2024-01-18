Аналитический центр «Выбор Страны» провел исследование предпочтений украинских потребителей.

Рейтинги становятся важными для украинцев. За последние 2 года количество поисковых запросов «отзывы», «рейтинги», «сравнение товаров» выросло на 30%. Украинские компании, чтобы выделиться на рынке, используют стратегические инструменты, такие как независимая оценка с маркировкой от Аналитического центра «Выбор Страны» . Эти факторы стимулируют повышение качества продуктов и сервиса, соответствие высоким стандартам, которых украинцы заслуживают.

Основные аспекты исследования

Эксперты Аналитического центра «Выбор Страны» проводят исследования во всех областях экономики по собственной инициативе и авторской технологии «Потребительских предпочтений».

Компании не подают заявки, независимый аудит проводится конфиденциально. То есть, номинанты не знают, что их проверяют и не могут повлиять на результаты. Эксперты центра сообщают победителям уже о готовых результатах.

Воздействие маркировки «Выбор Страны» на сознание потребителей

Когда клиент видит, что компания получила признание независимых авторитетных экспертов, он чувствует уверенность в собственном выборе товара или услуги.

Маркировка особенно эффективна, когда потребитель рассматривает компании, которые, на первый взгляд, максимально схожи, и ищет дополнительный фактор для принятия решения. Медаль выступает как психологический «крючок», привлекающий внимание и способствующий выбору.

Почему украинцы ориентируются на маркировку?

« Эффективное использование времени – важный приоритет для современного человека. Награда « Выбор Страны» способствует экономии времени потребителей, ведь ее наличие в компании – многословно, и свидетельствует, что компании можно доверять, она проверена, ее выбирают», – отмечает Марина Петухова, руководитель Департамента аналитики и маркетинга Аналитического центра «Выбор Страны» .

Каждая компания, имеющая знак «Выбор Страны», прошла проверку по критериям, влияющим на потребительский выбор товаров и услуг:

оценка качества обслуживания «Тайного покупателя» (25%);

анализ продукта (товара или услуги): ценовой политики, ассортимента и т.п. (25%);

клиентоориентированность (15%);

онлайн-популярность, репутация, отзывы (15%);

оценка удобства и информативности сайта, социальных сетей (10%);

масштабы и география работы и т.п. (10%).

Масштабы исследования

Более 30 аналитиков ежегодно исследует 2000+ сфер, проверяет 9000+ компаний .

Исследование охватывает максимум сфер рынка: производство пищевых продуктов, непродовольственных товаров широкого потребления, онлайн-услуги, образовательные проекты, клиники, интернет-магазины, услуги и производство оборудования для B2B, IT-решения, рекламные агентства и т.д.

В одной категории ежегодно маркировкой отмечается только одна компания. Важно отметить, что маркировку можно получить исключительно на основе аналитики, стать номинантом за членский взнос невозможно.

Именно поэтому нашей аналитике доверяет бизнес-сообщество от локальных представителей (Доставка пиццы года в г. Киев PIZZA HOUSE, Студия авторского массажа в г. Львов De massage, Интернет-магазин овощей и фруктов в г. Киев FRUIT TIME) до компаний национального масштаба : Сеть аптек "Подорожник", Ритейлер года "Цитрус", Макаронные изделия "Ла паста", Сеть супермаркетов "Ашан", Тонометры ProMedica, Производитель косметологического оборудования BEAUTY LUX, Украинская CRM-система SalesDrive и т.д.", - отмечает Руслан Лирник, генеральный директор Аналитического центра "Выбор Страны".